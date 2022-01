Klassik Luzerner Sinfonieorchester: Erfolgreich vom Krisenmodus zum Normalbetrieb Trotz Pech viel Glück in den Veranstaltungen des Luzerner Sinfonieorchesters: Zwei Einspringer retteten nach einer Absage das Konzert vom Donnerstag, das Lunchkonzert am Freitag wartete mit einer Entdeckung auf. Urs Mattenberger 14.01.2022, 19.48 Uhr

Chefdirigent Michael Sanderling (im Bild in einem früheren Konzert) sprang am Pult des Luzerner Sinfonieorchesters für den kurzfristig erkrankten Pinchas Steinberg ein. Nadia Schaerli

Führt das von Corona erzwungene Dauertraining im Krisenmodus dazu, dass Veranstalter flexibler auf Unvorhergesehenes reagieren können? Einen Test dazu bestand das Luzerner Sinfonieorchester diese Woche. Gastdirigent Pinchas Steinberg hatte das Sinfoniekonzert vom Mittwoch dirigiert (Ausgabe von gestern). Aber die Wiederholung am Donnerstag musste er wegen einer Erkrankung am späten Nachmittag absagen. Zufälle und freundschaftliche Bindungen machten es möglich, dass für das zahlreiche Publikum dennoch Musik gespielt werden konnte, wie Intendant Numa Bischof auf der Bühne erklärte.

Zum einen war Chefdirigent Michael Sanderling vor Ort und dirigierte Liszts «Totentanz» (mit dem Pianisten Martin Helmchen) und die «Moldau» aus Smetanas «Vaterland»-Zyklus, der ansonsten entfiel. Aber der Pianist, den mit Sanderling eine langjährige Zusammenarbeit verbindet, erklärte sich bereit zu einem gewichtigen Solo-Auftritt zu Beginn. Mit der vierten, schlank und reich artikulierten Partita von Bach wurde der Donnerstagabend so zum «Vorkonzert zum Klavierfestival» (Bischof), das das Orchester im Februar rund um Brahms veranstaltet und wo Helmchen als Kammermusiker auftritt.

Zum Lunch Leidenschaften und Gebete

Schon am Freitag lief im Lunchkonzert im KKL – ebenfalls eine Veranstaltung des Orchesters – der Konzertbetrieb normal weiter. Das prominent etablierte Gaspard-Klaviertrio zog mit «Entdeckungen» im Programm viel Publikum an. Mit einem spielfreudig funkelnden – und in der Zugabe witzig zugespitzten – Klaviertrio von Haydn schlug es zunächst den leichten Ton an, den man über Mittag vielleicht erwartet. Aber dann bewies es gewichtig, dass Mittagskonzerte keineswegs Lückenfüller sind.

Das galt ausgeprägt für Paul Juons «Litaniae», die der Schweizer Komponist mit dem Gebet eines Verzweifelten verglich, dem er in einer Kirche begegnet war – um einzuräumen, das Stück erzähle vielleicht eine ganz «andere Geschichte». Die drei jungen Musiker (zwei Männer, eine Frau) taten das, indem sie bei aller Expressivität die Klänge unforciert, ja entspannt strömen liessen. Die Süsse der Violine (Jonas Ilias Kadesha) und der Schmelz des Cellos (Vashti Hunter) verbanden hoffnungsvoll sich mit dem mal ätherisch glöckelnden, mal romantisch gedehnten Klavierklang von Nicholas Rimmer zu einem Wohllaut, der seinerseits verschiedene, mystisch verglimmende wie sinnestrunkene Geschichten erzählte.

In Mendelssohns unglaublich vital ausgelotetem Trio Nr. 2 schlug umgekehrt die weiträumig auf die Spitze getriebene Leidenschaft um in die Stille eines Gebets, wo Violine und Cello im innigen Dialog ihren Ton von gebannter Ruhe zum erregten Vibrato steigerten. Das Ensemble selbst wurde damit zur wichtigsten Entdeckung des ganzen Programms.