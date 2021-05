Kultur Orchester trumpft im KKL mit lauter Solisten auf Das Luzerner Sinfonieorchester legte beim ersten Konzert vor Publikum in der St.Charles Hall Meggen viele Fährten aus. Urs Mattenberger 31.05.2021, 05.00 Uhr

Konzertmeister Gregory Ahss (links) als Solist mit dem Geiger Boris Brovtsyn in der St.Charles Hall Meggen. Bild: Dominik Wunderli

Daran, dass Corona alles auf den Kopf stellen kann, haben wir uns zwar gewöhnt. Dass das aber auch auf dem Weg zurück in die Normalität der Fall ist, war am Freitag neu. Da setzten das Luzerner Sinfonieorchester wie die Festival Strings Lucerne bei ihrem ersten Konzert vor Publikum seit dem zweiten Lockdown dasselbe Werk aufs Programm: Tschaikowskys Serenade für Streicher op. 48.

Paradox war, dass die Strings im grossen Konzertsaal des KKL vor 50 Besuchern auftraten (Ausgabe vom Samstag), während das Luzerner Sinfonieorchester das einzige Orchesterkonzert seines Zaubersee-Festivals in die St.Charles Hall in Meggen verlegte, wo nur 40 Personen zugelassen waren.

Solisten und Tutti hochkarätig kombiniert

Dabei hatte die Doppelspurigkeit ihre Logik. Bei den Strings gehört Tschaikowskys Serenade zum Standardrepertoire. Dem Luzerner Sinfonieorchester erlaubte sie, nach der Absage des ursprünglich geplanten Sinfoniekonzerts, in dieser Form einen orchestralen Beitrag zum Festival russischer Musik.

Es war das Luzerner Sinfonieorchester, das den Zusammenhang zwischen kammermusikalischem und orchestralem Musizieren thematisierte. Das tat es mit einem handverlesenen Programm, das vom Violinsolo (Prokofjews op. 115 mit dem vorzüglichen Gastsolisten Boris Brovtsyn) bis zu Tschaikowskys Serenade mit elf Streichern verschiedenste Konstellationen bot. Symptomatisch war zudem, dass der Geiger Gregory Ahss nicht nur die Serenade als Konzertmeister leitete, sondern auch solistisch auftrat. Denn diese Verbindung vom individuellen Musizieren und Aufeinanderhören in Kleinbesetzung soll beim Orchester dem Spiel in Grossformation zugutekommen. Ahss bringt als Konzertmeister des Lucerne Festival Orchestra, zu dem ihn einst Claudio Abbado holte, genau diese Tradition mit (Ausgabe vom Mittwoch). Und Michael San­derling, ab nächster Saison Chefdirigent in Luzern, hat betont, das Orchester sei für ihn auch interessant, weil es sich auf dem Weg in die Grosssinfonik die Vorzüge seiner Kammerorchestertradition bewahrt hat.

Berauschend wie eine Fata Morgana

Das zeigte hinreissend Tschaikowskys Serenade. Zur geradezu sinfonischen Klangkraft verbanden sich da Einzelleistungen vom tänzelnden Kontrabass von Petar Naydenov über den ariosen Gesang der Bratschen bis zur brennenden Leidenschaft der von Ahss angeführten Geigen. Wie im Programm angegeben, traten alle Orchestermusiker als «Solisten» hervor.

Seine Sonderklasse zeigte Ahss in Prokofjews Sonate op. 56 für zwei Violinen, wo sich im Duo mit Brovtsyn beide Geigen kon­trastreich verzahnten oder zu meditativem Leuchten verschmolzen. Alles kam zusammen in Tschaikowskys «Meditation» für Streicher und Sologeige, wo sich Brovtsyns voluminös und doch feinnervig strömender Ton in eine unendliche Melodie ergoss und sich mit dem Ensemble zu einer halluzinatorisch flimmernden Fata Morgana steigerte: ein in jeder Hinsicht traumhafter Start in die Restsaison.

Nächstes Konzert des Luzerner Sinfonieorchesters: 10. Juni, 19.30, Testkonzert unter James Gaffigan im Konzertsaal des KKL. Die Tickets werden unter Karteninhabern der abgesagten Konzerte verlost.