Game-Musik Konzert City Light Orchestra: Statt Filmmusik gibt es erstmals Game-Musik im KKL Luzern Eigentlich sollte es eine Tournee durch die USA werden. Doch jetzt kommen die grössten Hits der Game-Musik nach Luzern ins KKL. Auch visuell, mit eingespielten Sequenzen aus «World of Warcraft», «Assassin’s Creed» oder «League of Legends». Roman Kühne Jetzt kommentieren 24.03.2022, 05.00 Uhr

Ein klassisches Sinfonieorchester, ein Dirigent – auf den ersten Blick deutete alles auf einen traditionellen Konzertabend hin. Doch das John F. Kennedy Center for the Performing Arts in Washington, D.C. platzte Anfang 2020 aus allen Nähten. Aufgeführt wurde Game-Musik: «World of Warcraft», «Assassin’s Creed», «League of Legends» und andere Videospiel-Ikonen standen auf dem Programm, musikalisch und visuell.

Eine Tournee durch ganz Amerika sollte es werden. Dann kam Corona dazwischen. Erst jetzt wird die Konzerttournee «weitergeführt». Zwar nicht in den USA, dafür aber in Luzern, wo es am Freitag zum ersten Mal heisst «Game On!». Das City Light Orchestra mit seinen 75 Musikerinnen und Musikern sowie ein Chor aus 40 Sängerinnen und Sängern bringen Game-Musik auf die KKL-Bühne, mit Spielsequenzen auf Grossleinwand. Ein veritabler Überraschungscoup.

Musik von Komponist Brian Tyler aus dem Videospiel Assassin’s Creed IV: Black Flag: Eine Orchestersuite und seitens Chor ein «Shanty», das dieser «a cappella» vorträgt. Bild: 2013 Ubisoft Entertainment

Eine Ikone der Game Music

Pirmin Zängerle, Geschäftsführer der City Light Concerts, sei schon vor über einem Jahr mit dieser Idee auf ihn zugekommen, erzählt Andy Brick, der Initiator der ursprünglichen USA-Tournee.

«Mich fasziniert die Komplexität der Game-Musik schon länger.»

«Sie ist zum Beispiel oft eigenständiger, als wir es uns von der Filmmusik gewohnt sind», sagt er. «Auch muss die Musik ja in verschiedensten Umgebungen bestehen. Diese wechselt konstant, je nachdem, wie weit ein Spieler vordringt, auf welchem Level er erfolgreich ist.»

Andy Brick ist selbst ein erfolgreicher Komponist von Game-Musik. In der Szene ist von ihm gar als Ikone die Rede. Er hat für Titel wie Nintendos «Super Mario Bros.» oder das Rennvergnügen «Rush Hour» komponiert und war der Erste, der schon 2003 ein abendfüllendes Programm nur mit Game-Musik aufführte. Mit immer schnelleren Computern und Internet ist auch die Spielwelt exponentiell gewachsen. Das meistverkaufte Videogame Minecraft bringt es inzwischen auf 238 Millionen Stück – ohne Schwarzkopien und illegale Downloads. Gleichzeitig entwickelte sich das Drumherum immer aufwendiger.

Die Ästhetik setzte Massstäbe, die Umgebung wurde echter. Sinfonieorchester nahmen jetzt die stundenlangen Soundtracks auf.

Renommierte Komponisten schrieben die Noten dazu. Inzwischen gibt es Dutzende von Internetseiten, welche die beste Game-Musik küren.

«Die Musik steuert und erklärt ­ oft die Handlung»

Die bekanntesten Preise sind die British Academy Games Awards. Über die Hälfte der Musikausschnitte, die am Freitag im KKL erklingen, haben eine solche Auszeichnung gewonnen. Aber ist das Konzert im KKL nicht nur etwas für Spielenthusiasten? «Nein, überhaupt nicht», ist Andy Brick überzeugt. «Natürlich werden die Gamer die eingespielten Sequenzen und die Musik lieben. Aber es bietet für alle Musikliebhaber etwas und lässt auch viel Platz für die Fantasie. Und im Gegensatz zum Film, wo die Handlung vorgegeben ist, ist es hier die Musik, die oft die Handlung steuert und erklärt.»

«Game On!» – Symphonic Game Music in Concert: Freitag, 25. März, 19.30, Konzertsaal, KKL, Luzern. Ein Einblick in ein Game-Musik-Konzert, allerdings nicht mit gleichem Leiter und Orchester: Video Game Music in Concert.

