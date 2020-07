Frauen geben beim Orgelsommer in der Hofkirche den Ton an – und es gibt Streams für Altersheime und Gefängnisse In der Hofkirche findet nun doch ein Orgelsommer vor Livepublikum statt – mit viel Frauenpower. Die Konzerte werden auch aufgezeichnet und in Altersheimen und Gefängnissen gezeigt. Roman Kühne 10.07.2020, 05.00 Uhr

Eigentlich wurde alles abgeblasen. Im April glaubten selbst die grössten Optimisten nicht, dass der Orgelsommer 2020 in der Hofkirche stattfinden könnte. Doch geänderte Bestimmungen, ein riesiger Einsatz aller Beteiligten und ein grosses Reservoir an Schweizer Solistinnen machen es möglich. «Der Verein der Orgelfreunde der Luzerner Hofkirche hat grossartige Arbeit geleistet», zeigt sich der Organist Wolfgang Sieber begeistert. «Es ist unglaublich, mit welcher Energie – notabene alles in Fronarbeit – all die Konzerte und das drum herum in Rekordzeit organisiert wurden.» Und nicht etwa irgendwelche Konzerte. Es ist ein Orgelsommer, wo fast ausschliesslich die Frauen das Instrument bedienen. Ein politisches Statement? Wolfgang Sieber, Stifts- und Hoforganist zu St.Leodegar im Hof, schmunzelt: «Ein wenig. In der katholischen Kirche ist Sakramentales den Männern vorbehalten. Die Orgel gehört zum Glück nicht dazu.»

Wolfgang Sieber eröffnet am Dienstag in der Hofkirche den Orgelsommer.

Bild: Pius Amrein^(Luzern, 16. Juni 2019)

Schon bei ihrer Erfindung durch Ktesibios in Alexandrien (3. Jahrhundert v. Chr.) war seine Frau Thaïs eine seiner eifrigsten Musikerinnen, erzählt Sieber: «Auch war die Orgel lange Zeit in der Kirche als irdisches Instrument verpönt. Erst nach der Jahrtausendwende setzte sie sich langsam durch. Mir geht es darum, diese ‹Weltlichkeit› etwas in den Vordergrund zu rücken.»

Schweizer Organistinnen – international

Eingeladen sind Organistinnen, die in der Schweiz eine Anstellung haben. Auf Internationalität muss dabei nicht verzichtet werden. So stammt zum Beispiel Aurore Baal (Pfarrei Sankt Michael in Zug) aus Frankreich, die in Zürich lebende Els Biesemans ist Belgierin. Für Wolfgang Sieber hat das Thema Frauen an der Orgel und die in diesem Jahr spezielle Beschränkung auf die Schweiz einen weiteren Vorteil: «Mit einem Motto kann ich der Hierarchie im Orgel-Olymp ausweichen. Bei Piano-Festivals spielen immer die gleichen Tastenkünstler, und diese ‹Gault-Millau›-Listen gibt es auch bei den Organisten. Indem ich Themen setze, kann ich den Fokus auf spannende, neue Gesichter legen. So kann ich exzellente Musiker einladen, die vielleicht genauso gut sind wie die internationalen Grössen, aber weniger gepuscht werden.»

Musikalisch ist viel Spannendes zu finden. Da ist Susanne Doll, die an ihrem Konzert (Dienstag, 1. September) vor allem Stücke von Pink Floyd, Santana und Chick Corea spielt. Eine Art spirituelles Rockkonzert in der Andachtskirche also. Die Stanserin Patricia Ott, inzwischen Organistin in der Christus Erlöser Kirche in München, bietet mit ihrem Partner, dem Jazzer Otmar Bayer, eine Multiperformance aus Ton und Musik unter dem Titel «Leben auf den Planeten»: Stücke aus Gustav Holst «The Planets» treffen auf Bigband-Kompositionen von Maria Schneider und Joe Zawinul (Dienstag, 21. Juli).

Sechs Streaming-Kameras dreidimensional vernetzt

Der Eröffnungsabend von Wolfgang Sieber steht unter dem Motto «Spiele» (Dienstag, 14. Juli), am beliebten volkstümlichen Konzert (Freitag, 31. Juli) treten unter anderen Nadja Räss (Jodel) und Markus Flückiger (Schwyzerörgeli) auf.

Ursprünglich war geplant, die Konzerte nicht live zu halten, sondern per Stream zu übertragen. «Wir haben ein komplexes System mit sechs Kameras aufgebaut», erläutert Wolfgang Sieber. «Die Konzerte werden live geschnitten und gehen mit etwa sechs Minuten Verspätung online. Weil wir jetzt vor Besuchern spielen können, steht diese Web-Übertragung nur Hörern in Pflege-, Altersheimen und Gefängnissen offen.»

Die Grösse der Hofkirche ist akustisch ideal für Raummusik. Der Nachhall beträgt nur etwa vier Sekunden. Deshalb ist es mit der heutigen digitalen Technik möglich, die drei Orgeln (Westempore, Estrich und Hochaltar) so synchron miteinander zu vernetzen, dass eine wohl schweizweit einzigartige, dreidimensionale Klangstruktur entsteht. Oder um es mit den Worten von Wolfgang Sieber zu sagen: «Bei uns kommt die Musik wie im Kino nicht nur von vorn, sondern von allen Seiten.»

Eröffnungskonzert Orgelsommer mit Wolfgang Sieber: Dienstag, 14. Juli, 20.00, Hofkirche Luzern. Bis 15. September jeden Dienstag Orgelgewitter (12.15 Uhr) und Abendkonzerte (20 Uhr). Samstag, 18. Juli: CD-Vernissage (Alp-/Hörner und Orgel). Freitag, 31. Juli, Volkstümliches Konzert zum Nationalfeiertag. www.hoforgel-luzern.ch