Zwei Schwestern erzählten Märchen in musikalischer und tänzerischer Form in der Luzerner Hofkirche Die Schwestern Aurore und Mathilde Baal verbinden Klänge und Bewegungen anlässlich des Orgelsommers in Luzern. Gerda Neunhoeffer 29.07.2020, 17.57 Uhr

Mathilde (links) und Aurore Baal haben in der Hofkirche brilliert. Bild: PD

Der Orgelsommer in der Hofkirche Luzern bietet mit diversen Besetzungen und ungewöhnlichen Programmen bis Mitte September jeden Dienstag Musik unter einem bestimmten Thema. Vorgestern waren es «Contes de fée», Märchen. Diese waren nicht nur von der Orgel zu hören, sondern es wurde dazu getanzt. Die Schwestern Aurore und Mathilde Baal hatten sich auf die grosse Entfernung von Orgeltisch und dem Raum vor dem Altar eingestellt. Da floss rhythmisch alles zusammen.

Das feenhafte Drehen und leichtfüssige Hüpfen von Mathilde Baal passte gut zu «Anitras Tanz» aus der «Peer Gynt Suite» von Edvard Grieg. Mit der nicht nur durch verschiedenste Werbung bekannten «Morgenstimmung» aus der Suite eröffnete Aurore Baal das Konzert. «In der Halle des Bergkönigs», in der Peer Gynt die Trolle verspottet, zeigte Mathilde Baal geduckte Sprünge, sie schlich vorsichtig herum, um dann plötzlich in langen Schritten weiterzutanzen. Alles untermalt von dunklen, dumpfen Orgelregistern. In «Solveigs Lied» wechselten melancholische und übermütige Stimmungen in Tanz und Musik ab, bis am Ende die Töne leise verklangen und die Tänzerin wie ein Spuk verschwand.

Barfuss schwebend über den Steinboden

Im gewaltigen Tutti aller Register erfüllte der erste Teil aus «Grands jeux» von Jean Langlais (1907–1991) die Hofkirche. Imposant schien die Musik jeden kleinsten Winkel der Kirche zu erreichen und wieder zurückzukehren. Im krassen Gegensatz zu dieser erhabenen Kirchenmusik erklangen dann verschiedene Stücke aus Georges Bizets Oper «Carmen». Leider verblasste diese grosse, vielschichtige und farbenreiche Orchestermusik im Orgelarrangement von Aurore Baal etwas. Man hätte die fantastischen Register der grossen Hofkirchenorgel lebendiger einsetzen können – so lag der Effekt mehr auf dem Tanz.

Mathilde Baal, nun in rotem Kleid, verkörperte die Figuren der Oper mit weiten Tanzfiguren. Da sie leider nicht von überall gut gesehen werden konnte, oft auch gar hinter dem Altar verschwand, war es besonders reizvoll, sie einmal durch die ganze Kirche wirbeln zu sehen. Barfuss schwebte sie geradezu über den Steinboden. Mitten hinein hörte man Donnergrollen – diesmal von draussen. Denn drinnen gibt es jeden Dienstagmittag das Orgelgewitter von der Hoforgel! Dann gab es eine längere, wohl unbeabsichtigte Kunstpause. Die Tänzerin stand in schöner Pose und türkisgrünem Gewand vorne, die Organistin sass wartend vor den Manualen – deutlich sichtbar auf der Bildübertragung. Man blickte mal auf sie, mal auf die Tänzerin, und wartete gespannt. Da merkte man, wie schwierig es ist, über eine grosse Entfernung zu kommunizieren.

Zuerst Ehrfurcht, dann Trauer

Als es dann schliesslich mit dem zweiten Teil aus «Grands jeux» wieder weiterging, verbanden sich spielerisch helle Töne mit den leicht fliessenden Bewegungen von Mathilde Baal. Wie sehr sich die Schwestern verstehen, war spürbar. Das traf auch in der Komposition von 2020, «Hommage à Notre Dame de Paris» von Aurore Baal zu. In drei kurzen Sätzen über die weltberühmte Kathedrale liess die Organistin spüren, wie sehr sie mit ihr verbunden ist.

Auch im Tanz überwogen Ehrfurcht und dann Trauer über den entsetzlichen Brand. Mit einer Komposition der Organistin aus dem Jahr 2015, «Le Son des Planètes», schlug das Programm einen Bogen zum vorangegangenen Konzert mit den «Planeten» von Gustav Holst. Flimmernde Klänge spiegelten sich in den vibrierenden Bewegungen der Tänzerin. Die vielen Besucher – wie nun stets mit Abstand – zollten der Verbindung Musik-Tanz wohlverdienten Beifall.

Orgelsommer: Weitere Konzerte jeweils dienstags um 20.00 Uhr. Reservation über www.hoforgel-luzern.ch.