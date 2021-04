Oper im Luzerner Theater Partnertausch im Therapiezentrum: Die ewige Liebe auf dem Prüfstand Trotz Corona ein Fest der Sinne und der Sänger: Mozarts «Così fan tutte» startet fulminant die Opern-Restsaison am Luzerner Theater. Urs Mattenberger 26.04.2021, 18.17 Uhr

Rollenspiele in der Selbsterfahrungsgruppe: Diego Silva, Sidney Mancasola, Josy Santos und Jason Cox (v.l.n.r.) in Mozarts «Così fan tutte». Bild: Ingo Höhn/LT

Am Sonntagabend war es so weit: Endlich konnten wir – im Luzerner Theater – wieder live in die Oper. Fragten uns, wie wir das nach monatelanger Abstinenz erleben würden. Und kamen in Mozarts abgründiger Komödie «Così fan tutte» nach knapp drei Stunden zu einem naheliegenden, aber auch zu einem überraschenden Schluss.

Der Naheliegende war, dass man dem Ansturm auf die Sinne, die Mozart hier mit einer Liebesprüfung inszeniert, ausgeliefert ist wie eine offene Wunde. Eher unerwartet war, dass dieses Sinnesspektakel Fragen der Konzeption in den Hintergrund rückte. Diese «Così» ist ein Sängerfest, wirblig angetrieben vom Luzerner Sinfonieorchester, das unter der Leitung von Alexander ­Sinan Binder mitunter magisch verzaubert, aber auch kraft- und klangvoll auftrumpft.

Trotz hoher Scheidungsraten inhaltlich fragwürdig?

Dabei ortet Opern-Sparten­leiterin Johanna Wall in ihrer ­Videoeinführung auf der Theaterwebsite gerade im Konzep­tionellen Handlungsbedarf. «Inhaltlich etwas fragwürdig» ist demnach das Werk, weil der Philosoph Alfonso die Nichtigkeit von Liebe und Treue am Beispiel der Frauen entlarvt: Indem er ein Spiel inszeniert, in dem Ferrando und Guglielmo – zur Unkenntlichkeit verkleidet – ihre Verlobten Fiordiligi und Dorabella übers Kreuz verführen.

Dass die Männer nicht besser sind, wusste Mozarts Publikum freilich spätestens seit «Don Giovanni». Und in «Così fan tutte» bekräftigt das Alfonsos Handlangerin Despina, die sich schon als 15-Jährige in der Welt der Männer nur behaupten kann, weil sie weiss, «wo der Teufel den Schwanz hat». Nicht die Treue der Frauen, sondern die ewige Liebe und die Frage nach dem richtigen Partner dafür steht also auf dem Prüfstand – in Zeiten hoher Scheidungsraten und boomender Paartherapiegruppen wirkt das sogar topaktuell.

Viel mehr als eine «seelische Ayurvedakur»

An diese Aktualität knüpft Regisseur Max Hopp mit einer Rahmenhandlung witzig an: Die beiden Paare erscheinen zu ­Beginn in Alltagskleidern in ­Alfonsos elegant getäfeltem Therapiezentrum Scuola degli Amanti, wie das Werk im Untertitel heisst. Da werden sie in einer «seelischen Ayurvedakur» (Hopp) ihre Gefühle füreinander übers Kreuz auf die Probe stellen. Der Wechsel in Rokokokostüme eröffnet ein Rollenspiel, in das diesmal die Männer wie die Frauen eingeweiht sind.

Gleich zu Beginn, wenn ­Alfonso mit seinen beiden Freunden die Wette schliesst, steuern die Frauen hier zum Terzett der Männer ein paar Stichworte bei. Später ruft die Inszenierung diesen Rahmen allerdings nur noch punktuell in Erinnerung. Wenn Guglielmo den Schnauz, der ihn verkleiden soll, seiner Fiordiligi anklebt, ist das ein letzter Versuch, der Angst vor dem Erotikabenteuer in der Gruppe durch Sauglattismus beizukommen.

Stichflamme der Leidenschaft

Aber danach nimmt die Handlung der Oper – mit einigen Ungereimtheiten – wie gewohnt ihren Lauf. Das Therapiezentrum weitet sich in eine umwerfende Aussicht ins Offene, wo alles möglich scheint. Die äusseren Maskeraden können ruhig fallen, weil man jeden Menschen ohnehin hinter seiner Fassade entdecken muss. So findet das artifiziell-verspielte Geschehen auf der Bühne zu einem Realismus wie im Film. Die Qualität der Regie von Max Hopp, der als Schauspieler vom Theater kommt, zeigt sich in der Lebensnähe der Figuren. Und die Sänger setzen das auf der Bühne darstellerisch wie sängerisch mit einer Intensität sondergleichen um.

Nachdenklich zurück in den Alltag: Das Liebesquartett mit den Drahtziehern Alfonso (Vuyani Mlinde, rechts) und Despina (Taly Liebermann, rechts). Bild: Ingo Höhn/LT

Dabei ziehen sich in dieser Konstellation einmal die Gegensätze an. Diego Silva gibt im Selbsterfahrungsgrüppchen den Softie mit schmelzzartem Tenor und wird von Fiordiligis Ausbrüchen des Zorns und der Leidenschaft übertrumpft. Sydney Mancasolas zunächst kühler Sopran (in der Rolle der Firodiligi) streift in dem Mass, in dem sie der Verführung erliegt, alle Grenzen ab, von der züngelnden Erregung über Koloraturenraserei bis zur erlösenden Stichflamme der Leidenschaft. Auge in Auge stellt sich da der Schock der Erkenntnis ein, die Mozarts Musik ständig suggeriert: Der falsche Partner ist der richtige.

Gleich und Gleich gesellt sich beim anderen Paar. Da passt der sinnliche Wohllaut von Josy Santos’ Mezzosopran zur Lebenslust, die der schenkelklopfende Guglielmo versprüht. Aber Jason Cox gibt hier auch den betörenden Verführer und wirft sich mit seinem mächtigen Bariton erst gegenüber dem Rivalen in Machopose.

Verlierer im Spiel der Verführung

So bekommt die aufgeklärte Spielanlage ganz menschliche Züge. Das gilt auch für den Alfonso von Vuyani Mlinde, der im Therapiezentrum die Fäden zieht. Mit der Rokokomaskerade legt er allen Zynismus ab und arrangiert gut gelaunt ein Fest der Versöhnung. Einen bitteren Nachgeschmack hinterlässt nur die hier verhärmte Despina von Taly Liebermann, die daran erinnert, dass es im Spiel der Verführung auch Verlierer gibt.

An Corona erinnerten nur ein paar Koordinationsprobleme, weil diese während des Lockdown erarbeite Produktion in kurzer Zeit wieder spielbereit gemacht werden musste. Am fulminanten Start in die Opernrestsaison ändert das nichts.

