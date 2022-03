Luzerner Theater Intendantin Ina Karr zur Ukraine-Benefizveranstaltung: «Pauschalboykott von russischen Künstlern wäre der falsche Weg» An der Benefizveranstaltung zugunsten der Ukraine treten am Luzerner Theater russische und ukrainische Künstler auf. Intendantin Ina Karr zu den Herausforderungen, vor die der Krieg die Theater stellt - bis hin zur Frage, was einen Helden oder eine Heldin ausmacht. Urs Mattenberger Jetzt kommentieren 25.03.2022, 05.00 Uhr

Auch unter den Künstlern gibt es eine «unglaublich Welle der Solidarität»: Ina Karr, die Intendantin des Luzerner Theaters. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 16. April 2019)

An der Benefizveranstaltung des Luzerner Theaters für die Ukraine wirkt am Montag eine russische Künstlerin mit. Ist das zu verantworten angesichts der Gefahr, die für deren Familie in Russland entstehen kann?

Ina Karr: In dieser unberechenbaren Situation steht diese Frage natürlich im Raum. Aber wir denken, das ist zu verantworten. Die Benefizveranstaltung hat mit Mitwirkenden aus Tanz, Schauspiel und Oper sowie des Luzerner Sinfonieorchesters einen starken Kollektivcharakter, weil sich alle gemeinsam präsentieren und nicht Einzelne persönlich exponieren.

Der ukrainische Sänger Vladyslav Tlushch in Benjamin Brittens «The Rape of Lucretia», das gegenwärtig den Krieg auf die Bühne des Luzerner Theaters holt. Videostill

Der ukrainische Sänger Vladyslav Tlushch ist Mitglied im Ensemble, es gibt aber eben auch Künstler mit russischen Wurzeln am Haus. Führt das im Theater nicht zu Spannungen?

Nein, konkrete Spannungen gab es bisher nicht. Dabei wären solche angesichts dieses Krieges verständlich. Wir haben auch in den technischen Abteilungen russischstämmige Mitarbeitende. Aber es gab bisher keine politischen Äusserungen, die Anlass für Konflikte gegeben hätten. Im Gegenteil führte der Krieg auch in unserem Haus zu einer unglaublichen Welle der Solidarität.

Wie äussert sich diese Solidarität?

Die Statements, die wir nach verschiedenen Vorstellungen verlesen haben, entstanden aus der Initiative unserer Künstlerinnen und Künstler heraus. Dem Engagement zahlreicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf und hinter der Bühne ist jetzt auch die Benefizveranstaltung zu verdanken. Viele der Ensemblemitglieder haben dafür Beiträge einstudiert, die wie die Auszüge aus unseren aktuellen Produktionen einen Bezug zum Thema Krieg, Gewalt oder Tod haben – bis hin zu ganz aktuellen Texten ukrainischer Autorinnen und Autoren.

In der ganzen Gesellschaft geht das Ausmass der Solidarität mit der Ukraine über jene in andere Krisen und Katastrophen weit hinaus. Wie erklären Sie sich das im Fall des Theaters?

Da kommen verschiedene Gründe zusammen. Zum einen geht es vordringlich um eine humanitäre Hilfe für die Opfer dieses brutalen Krieges. Aber der Kampf der Ukraine ist auch einer um Werte, die in unserer Gesellschaft wichtig sind. Es geht nicht nur um Frieden, sondern auch um Freiheit und Demokratie. Und darum, dass diese nur im gegenseitigen Respekt voreinander in der Zusammenarbeit über kulturelle Grenzen hinweg zu verwirklichen sind. Dafür steht exemplarisch die Arbeit an einem Theater, an dem bei uns Mitarbeitende aus 37 Ländern vertreten sind.

Der pauschale Boykott russischer Künstler, der an einer Cellistin in Ittingen statuiert wurde, würde diese auch vom Luzerner Theater ausschliessen. Führen Sie stattdessen eine Art Gesinnungstests durch?

Ein Pauschalboykott russischer Künstler wäre ein völlig falscher Weg. Gerade jetzt ist es wichtig, die Kontakte zwischen Kulturschaffenden aufrechtzuerhalten. Wenn wir allen russischen Künstlerinnen und Künstlern die Zusammenarbeit aufkündigen, stützen wir das Regime Putins mehr, als dass wir es schwächen. Denn ein solcher Boykott würde auch den regimekritischen Stimmen die Unterstützung entziehen und sie vollends mundtot machen. Das schwächt die Teile der russischen Zivilgesellschaft, die für Frieden einstehen. Ausserdem geht es im Moment doch auch darum, dass wir selbst Haltung zeigen.

Kunst stösst längst reihenweise Helden vom Sockel. Jetzt beeindrucken uns in der Ukraine Helden wie Wolodimir Selenski. Kehren Helden bald auch wieder verwandelt auf Theaterbühnen zurück?

Das ist ein Beispiel dafür, wie dieser Krieg viele unserer Vorstellungen in Frage stellt. Die russisch-ukrainische Autorin Sasha Marianna Salzmann sagte dazu, wir alle seien jetzt andere geworden. Sie hätte nie gedacht, dass sie jetzt für Waffenlieferungen in die Ukraine sei. Wir sind damit generell vor die Frage gestellt, welche Wirkungsmöglichkeiten eine pazifistische Haltung bei einem solchen Angriff auf die Demokratie noch hat. Deshalb kann ich mir gut vorstellen, dass auch die Kunst und das Theater die Frage neu stellen werden, was einen Helden oder eine Heldin ausmacht.

Benefizveranstaltung für die Opfer in der Ukraine mit Beiträgen aus Oper, Schauspiel, Tanz und Musikern des Luzerner Sinfonieorchesters: Montag, 28. März, 19.30 Uhr, Luzerner Theater. www.luzernertheater.ch

