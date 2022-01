Bühne Mit der Kompanie Affenherz auf einen Roadtrip in die Tiefen der Seele Das Theaterstück «Pavor» im Luzerner Südpol behandelt das Thema Angst auf traumwandlerischen Pfaden. Stefan Welzel Jetzt kommentieren 06.01.2022, 15.25 Uhr

Ganz langsam tritt es aus dem Dunkeln des Raumes hervor ins karge Licht, dieses Monster auf Stelzen. Es nähert sich uns als überdimensional grosses Fellknäuel, mit seltsam tentakelartigen Armen und eigenständig agierenden Händen: So also sieht Angst aus, wenn sie physische Gestalt annimmt.

Transzendentale Grenzerfahrung: Annette von Goumoëns alias Asra trifft auf der Südpol-Bühne auf «ihr» Wesen der Angst. Bild: Ingo Höhn (Luzern/Kriens, Januar 2022)

Ein wenig erinnert diese Kreatur im Theaterstück «Pavor» der Luzerner Kompanie Affenherz an das Kostüm des fabelähnlichen Urwesens aus dem Film «Toni Erdmann», in dem der Titelheld die Gäste einer Party erschreckt. Wie in dem Film sind auch hier keine Augen oder sonstige Gesichtszüge zu erkennen. Alles bleibt diffus, entrückt, schemenhaft und geheimnisvoll. Wie so vieles bei dieser Premiere im Kulturzentrum Südpol am Mittwochabend.

Das ist aber nichts Schlechtes, sondern das Konzept von «Pavor» aus der Feder von Autorin und Performerin Annette von Goumoëns. In einer Mischung aus Theater, Hörspiel und Konzert entführt uns diese Produktion in einen introspektiven, fiebertraummässigen Roadtrip in die Tiefen der Seele.

Eine vielseitige, hybride Inszenierung

«Pavor» ist nicht nur Titel des Stücks, sondern auch der Name des Angstwesens, welches aus der Fantasie der Protagonistin Asra entstammt (gespielt von Annette von Goumoëns in einer Art Alter-Ego-Rolle). Begleitet von Pianoklängen Hans-Peter Pfammatters und Raphael Lohers an zwei Flügeln, die in der Mitte der Bühne stehen, betritt sie die Szenerie.

Eine Stimme aus dem Off führt das Publikum ein und erklärt uns, wie Asra diesem Wesen schon vor langer Zeit begegnet ist. «Wir werden geboren und es ist da.» Und in jedem Menschen sieht es ein wenig anders aus. An diesem Abend ist es nun eben ein riesiges Fellknäuel.

Annette von Goumoëns mit Pianist Hans-Peter Pfammatter. Bild: Ingo Höhn (Luzern/Kriens, Januar 2022)

Eine erste existenzialistische Frage stellt sich: Was würden wir nur machen ohne Angst? Wir haben sie immer gebraucht, um zu überleben. Denn wer keine Angst kennt, der braucht auch keinen Mut. Es folgt eine Gesangseinlage – von Goumoëns zeigt ihr stimmliches Talent und tritt nach eingangs geschildertem Auftritt des Ungetüms (gespielt von Regula Bühler als Korpus und Deborah Gassmann sowie Melinda Giger als rechte beziehungsweise linke Hand) in den Dialog mit diesem. Eigentlich ist es mehr ein Streitgespräch mit sich selbst, denn Pavor ist ja Teil von Asra.

Die Ausflüge in diese Gedankenkonstrukte rund um das Thema Angst erscheinen mal wortspielerisch witzig, mal grüblerisch philosophisch. Das passt nicht immer, dreht sich zuweilen im Kreis und schert stellenweise leider in Allgemeinplätze aus. Beispiel: Die Erkenntnis, dass auch der Weg das Ziel sein kann, gehört eher in die Kategorie Kalendersprüche. Doch das bleibt der einzige Makel dieses sehr eigenwilligen aber insgesamt gelungenen Theaterabends.

Sich seinen Ängsten zu stellen, kann uns weiterbringen und gemäss Annette von Goumoëns auch zu besseren Menschen machen. Bild: Ingo Höhn (Luzern/Kriens, Januar 2022)

Von Goumoëns hat eine vielseitige, hybride Anlage geschaffen. Mit einem tollen körperlichen Spiel des Pavor-Trios und einem von Pfammatter und Loher eindringlich gespiesenen Klangteppich. Schauspieler Jürg Plüss fungiert als Erzähler. Seine Performance, die alsbald vom Off auf die Bühne wechselt, ist herausragend. Er begleitet die Heldin auf ihrer scheinbar ziellosen, düster-absurden Reise durch transzendental anmutende Abenteuer voller Allegorien über Meeresklippen und schlafende Wälder. Pavor entschwindet dabei Stück für Stück. Die Konfrontation mit den eigenen Ängsten zeitigt Resultate.

Es braucht mehr Empathie!

Ein performatives Entfremdungselement und weitere Musikeinlagen später kommt man zur Einsicht, dass es letztlich mehr Empathie brauche. Und zwar von uns allen. Denn «ohne Empathie stinkt die Seife». Selbstreinigung ohne Reflexion und Einfühlungsvermögen ist unmöglich. Diese lebensphilosophische Erkenntnis sitzt wiederum.

Für von Goumoëns ist auch klar, «dass Menschen, die sich ihren Ängsten stellen, die besseren Zeitgenossinnen und -genossen sind», wie sie nach der Premiere sagt. Anregungen, wie diese Konfrontation dann aussehen könnte, hat sie mit «Pavor» gegeben. Man ist sich danach aber nicht sicher, ob man das noch will, denn dieser Roadtrip ist ein schauriges Märchen, welches kaum zu süssen Träumen führt. Aber das ist auch nicht von Goumoëns Absicht.

Weitere Vorstellungen bis Sonntag, 9. Januar, www.sudpol.ch

