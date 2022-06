Peace-Festival Singer-Songwriter aus der Schweiz und der Ukraine versammeln sich in Stans für den Frieden Sarah Bowman empfängt fast 20 Musikerinnen und Musiker zum Friedensfestival im Chäslager. Sie verbreiten die heilende Kraft von Songs, ein Gefühl von Zugehörigkeit – und Furchtlosigkeit. Regina Grüter 30.06.2022, 05.00 Uhr

Sarah Bowman und Rene Burrell spielen live fürs Publikum und machen gleichzeitig aufs Festival für den Frieden aufmerksam. Bild: R. Schneuwly (19. Juni 2022, Stansstad)

«Lebe das Leben so, dass die Welt dank deinem Engagement ein bisschen besser wird.» Die Musikerin Sarah Bowman (The Bowmans) hat das Credo, das die Eltern ihr und ihrer Zwillingsschwester Claire vermittelt haben, verinnerlicht. Das «MC2 Festival for Peace» ist Ausdruck davon.

Zusammen mit Ehemann und Musiker Rene «Coal» Burrell hat Bowman «Pillow Song» gegründet: Singer-Songwriter-Anlässe, die «positiven sozialen Wandel durch Musik fördern». Seit Burrell das Chäslager in Stans betreibt, finden sie dort statt.

Für die «Vernetzungsplattform für Musiker über die Region hinaus» hat das Ehepaar 2018 den ersten Stanser Kulturpreis erhalten.

Die Reihe «Porträts», die Sarah Bowman zusammen mit Musiker Christian Winiker kuratiert, zieht Gäste aus der ganzen Schweiz an.

Auf den vielfältigen Aktivitäten und der Vernetzung mit Musikschaffenden aus dem In- und Ausland baut das Festival für den Frieden auf. Da kommen an drei Abenden Schweizer Musikerinnen und Musiker zusammen, um Songs zu Healing (Heilung, feat. Dominic Grütter), Belonging (Zugehörigkeit, feat. Michi, Mala & Jasmin), Fearlessness (Furchtlosigkeit, feat. Pink Pedrazzi) – und Peace – zu singen und zu spielen. Am vierten und letzten gibt das ukrainische Duo Roksana Smirnova & Misha Kalinin ein Konzert für Frieden in ihrer Heimat.

Empathie und Mitgefühl ­empfinden durch Musik

Was einen erwartet, kann man nicht genau sagen. Die Abende leben auch von der Spontaneität und der Energie, die durch die unterschiedlichen Kombinationen von musikalischen Persönlichkeiten erwachsen. «Musik ermöglicht uns, andere Menschen zu erleben und dadurch auch Empathie und Mitgefühl zu empfinden», sagte Sarah Bowman im September anlässlich des neuen The-Bowmans-Albums. Diese beiden Qualitäten zu entwickeln, halte sie für eine dringliche Aufgabe. Und setzt es mit dem Friedensfestival in die Tat um.

MC2 Festival for Peace: Donnerstag, 30. Juni, bis Sonntag, 3. Juli, jeweils 20.00, Chäslager, Stans; sämtliche Einnahmen werden gespendet, www.pillowsong.com; www.chaeslager.ch.