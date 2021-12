Performance Elvira H. Plüss sorgt bei «Hungry Birds» für schöne und nachdenkliche Momente Die Reihe «Hungry Birds» im Luzerner Kleintheater verbindet Mittagessen mit Kulturperformance. Die Theatermacherin Elvira H. Plüss zeigt bei ihrem Gastspiel ihre Vielseitigkeit. Stefan Welzel 15.12.2021, 17.17 Uhr

Drei Anläufe hat es gebraucht, bis es endlich geklappt hat mit dem Stillen der hungrigen Vögel. Auf Englisch «Hungry Birds» heisst die neue Veranstaltungsreihe im Luzerner Kleintheater, die während einer Arbeitswoche jeweils mittags im Foyer Gaumenfreuden mit Kulturperformance verbindet. Eigentlich hätte das Format schon im Frühling 2020 und danach im Dezember vor einem Jahr an den Start gehen sollen. Nun hat es also erst auf die Adventszeit 2021 hin gereicht – die Gründe sind bekannt.

Elvira H. Plüss und Cyrill Michel. Bild: PD

Am Montag war Premiere mit einem Act aus dem Hause «HelloWelcome». Leider folgten aufgrund Corona bereits wieder Absagen – das Kulturleben bleibt volatil. Und so musste das Programm der Reihe auf drei anstatt fünf Anlässe verkürzt werden. Am Mittwoch stand die Luzerner Theatermacherin Elvira H. Plüss auf der Bühne, um das Mittagsmenü mit Gesangseinlagen und einem Text aus ihrem Theaterfundus zu versüssen. Cyrill Michel begleitete sie dabei an der Gitarre.

Mit Liedern von Brecht, Kosma, Gainsbourg und Knef

Die beiden zauberten kraft ihrer Talente eine berührende Chansonnier-Stimmung in den kleinen Raum, in dem immerhin rund zwei Dutzend Gäste Platz fanden. Die familiäre Atmosphäre verstärkte auch die Tatsache, dass ein nicht geringer Teil des Kleintheater-Teams samt Co-Leitung und Technik als Gastgeber bedienten.

Plüss und Michel spielten mit «Les Feuilles mortes» und «Ces petits riens» französische Klassiker von Joseph Kosma und Serge Gainsbourg. Dazwischen kam ein Bertolt-Brecht- und Kurt-Weill-Stück zum Zug, ehe am Ende noch eine leicht abgeänderte Version von Hildegard Knefs «Für mich soll's rote Rosen regnen» die Herzen des Publikums rührten. Das waren wunderschöne musikalische Kleinode, wie man sie beim Mittagessen wohl höchst selten erleben darf. Mit einem Text aus dem Erzähltheater «Kronenhaufen» ergänzte Plüss ihren Auftritt mit einem nachdenklichen Exkurs in eine gewalttätige Szenerie in ländlicher Winterlandschaft. «Verloren im grenzenlosen Mangel an Wärme» sucht ein Kind nach Zugehörigkeit, nach einem «Heimweg ohne Heim» – und das sehnsüchtig zur Weihnachtszeit, dem Fest der Familie und Liebe. Ein trauriger Weckruf, erst recht, wenn Plüss in Erinnerung ruft, dass solche Kinder gerade jetzt an den Grenzen Europas in den Flüchtlingscamps ausharren.

Füllten das Foyer mit viel Chansonnier-Charme: Elvira H. Plüss mit Gitarrist Cyrill Michel am Mittwoch im Kleintheater. Bild: Stefan Welzel

In Knefs Lied gibt es passend dazu eine Textzeile zu hören, die davon handelt, dass die Welt sich umgestalten sollte. An Weihnachten ist ein bisschen hoffen erlaubt. Und an diesem Mittagstisch im Kleintheater erst recht, denn Plüss und Michel sorgten für eine verträumte Wohligkeit inmitten eines nebligen Dezembertages.

Am Donnerstag folgt bereits der letzte Akt der «Hungry Birds», wenn das Duo Flückiger-Räss zur Mittagsstubete lädt. www.kleintheater.ch