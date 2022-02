Klassik Philharmoniker kommen ins Chäslager Orchestermusiker als Kammermusiker setzen in Stans und in Malters Akzente. Urs Mattenberger Jetzt kommentieren 16.02.2022, 17.35 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Pianist Adrian Oetiker (Mitte) mit den Philharmonikern David Riniker (r., Cello) und Christoph Streuli (l., Violine). Bild: Irène Zandel

Wenn Orchestermitglieder Kammermusik machen, kommt das beiden Seiten zugute. Die Orchester profitieren vom aktiven Gemeinschaftssinn, die kleine Formationen fördern. Diese führen den Namen ihres Orchesters als Gütesiegel in ihrer Biografie.

Russische Seele mit «Berlinern» aus der Schweiz

Das gilt exemplarisch für das Feininger Trio, das einmal mehr einen Klassik-Akzent im Chäslager in Stans setzt. Mit dabei sind hier nämlich zwei Mitglieder der Berliner Philharmoniker: Der aus Luzern stammende Geiger Christoph Streuli und der Aargauer Cellist David Riniker, die sich mit dem Schweizer Pianisten Adrian Oetiker zusammenschlossen.

Die «rauschhafte Darstellung», die die Fachzeitschrift «Fonoforum» dem an vielen Festivals auftretenden Trio attestierte, ist wie geschaffen für das russische Programm in Stans. Dieses führt mit Klaviertrios von Anton Arensky, Sergej Rachmaninow (Trio élégiaque) und Schostakowitsch (e-Moll op. 67) von der Spätromantik übers Fin de Siècle in die Moderne. Und löst damit das Programm ein, für den der Namenspatron des Ensembles steht – der vielseitige Bauhaus-Maler Lionel Feininger.

Streicher-Romantik pur von Dvořák und Schubert

Eine Art Vorprogramm dazu bietet ein Konzert im Rahmen der Musikkreis-Veranstaltungen in Malters. Auch da setzen Orchestermitglieder in Kammermusikformation einen herausragenden Akzent.

So spielen im Bruns-Ensemble Mitglieder des Swiss Orchestra, das seinerseits aus Orchestermusikern aus der Schweiz zusammengesetzt ist, sowie die Geigerin Ronnie Spiegel vom bekannten Kaleidoscope-Quartett.

Das nach dem Primarius Matthias Alexander Bruns benannte Ensemble lässt – ohne Klavier – den Streicherklang im Sextett von Dvořák romantisch aufblühen; ein Werk, das im selben Jahr wie die «Slawischen Tänze» entstand. Dazu erklingen Bagatellen von Dvořák sowie das Trio in B-Dur, D 471 von Franz Schubert.

Trio Feininger: Freitag, 18. Februar, 20.00, Chäslager, Stans; www.chaeslager-kulturhaus.ch.

Bruns-Ensemble: Sonntag, 20. Februar, 17.00, Mirjamkirche, Malters; www.musikkreis.ch.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen