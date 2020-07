Interview Piusbrüder feiern ihr 50-jähriges Bestehen – der Schweizer Distriktobere sagt: «Wenn schon Priester, dann ein guter» Wo steht die konservative Priestervereinigung heute? Was sagt sie zu aktuellen Themen, und warum finden immer mehr Junge Gefallen am Traditionellen? Ein Gespräch mit Pater Pascal Schreiber. Andreas Faessler 27.07.2020, 12.02 Uhr

Pater Pascal Schreiber (48) ist Distriktoberer der Piusbrüder in der Schweiz. Bild: Andreas Faessler (Rickenbach SO, 8. Juli 2020)

Was bedeutet für Sie Tradition, und welchen Stellenwert hat sie für Sie?

Pater Pascal Schreiber: Das Wort stammt vom lateinischen «tradere» und heisst überliefern, weitergeben. In der vor 2000 Jahren durch Jesus Christus gegründeten Kirche ist der Glaube bis heute weitergegeben worden. Das versuchen wir zu bewahren und wollen es an die nächsten Generationen weiterreichen. Ich persönlich glaube an das, was uns unsere Vorfahren überliefert haben.

Sehen Sie in der römisch-katholischen Kirche einen generellen Traditionsverlust?

Die Katholiken vergangener Jahrhunderte hatten klare Prioritäten. Durch das Zweite Vatikanische Konzil hat ein Bruch stattgefunden mit einigen traditionellen Lehren der Kirche. Die Kirche hat versucht, sich dem Zeitgeist zu öffnen und sich der Welt anzupassen. Damit sendet sie ein Signal aus, dass alles nicht mehr so ernst gemeint ist wie einst. Wenn ich heute auf die Kirche blicke, erweckt sie den Eindruck einer Nichtregierungsorganisation, heisst, sie kümmert sich um Dinge, die nicht zu ihrem «Kerngeschäft» gehören. Schlussendlich aber wird die Kirche daran gemessen, wie sie ihre Kernaufgaben wahrnimmt.

Welche sind das?

Die Seelsorge, die Arbeit mit den Seelen, dass die Gläubigen den Weg in den Himmel finden.

Denken Sie nicht, dass die Kirche auch mit der Zeit gehen muss, um die Menschen nicht zu verlieren?

Man muss unterscheiden. Es gibt die Glaubenssätze, diese kommen von Gott, sie sind die Wahrheit und unveränderbar. Wie man den Glauben aber lebt und in welcher Form, da hat die Kirche durchaus Mittel, sich anzupassen. Das hat sich beispielsweise während der Coronakrise gezeigt. Da musste die Kirche Wege finden, den Gläubigen die Sakramente zu spenden, wo ja Gottesdienste nicht möglich waren.

Sie selber zelebrieren ausschliesslich im alten Ritus?

Ja, aus Überzeugung.

Besuchen Sie je einen Gottesdienst der Amtskirche?

Als Jugendlicher habe ich das natürlich gemacht. Aber ich war schon sehr früh von der traditionellen Liturgie angezogen. Heute würde mir da in einem Gottesdienst in der Pfarrkirche etwas fehlen. Ich möchte den alten Ritus nicht mehr missen.

Wie nehmen Sie den Wandel der Amtskirche seit dem Zweiten Vatikanum wahr?

Die katholische Kirche hat es in den 2000 Jahren ihrer Existenz in vielen Ländern geschafft, ein stabiles Glaubensleben zu etablieren. Heute beobachte ich ein Zurückdrängen des katholischen Glaubens in der Gesellschaft und sinkende Besucherzahlen in den Gottesdiensten. Das zeigt mir, dass Erneuerungen nicht automatisch Verbesserung bedeuten. Betrachtet man die «Früchte» des Zweiten Vatikanums heute: Es hat die Menschen dem lieben Gott nicht wirklich massenweise nähergebracht.

Woran könnte das liegen?

Wenn sich die katholische Kirche einfach als eine Kirche unter vielen sieht, dann hat dies eine gewisse Gleichgültigkeit unter den Gläubigen zur Folge. So bleiben die Menschen lieber weg.

Das Zweite Vatikanum war ausschlaggebend für die Gründung der Piusbruderschaft. Wo steht diese heute im Vergleich zu damals?

Ich möchte vorausschicken, dass wir nicht «gegen», sondern «für» etwas arbeiten. Wir wollen der katholischen Kirche dienen und den Menschen helfen, in eine lebendige Beziehung mit Gott zu treten. Dabei orientieren wir uns an der grossen Tradition der Kirche. Wir arbeiten zunächst an einem wesentlichen Punkt: an der Erneuerung des Priestertums. Priester, die selbstlos, dienend, bescheiden und gottzentriert sind. Die Bruderschaft hat damals angefangen mit einer Handvoll Studenten. Heute ist sie mit 650 Priestern, 230 Theologiestudenten und 430 Ordensbrüdern und -schwestern in 71 Ländern vertreten. Die Bruderschaft ist auch weiterhin am Wachsen. Wir verzeichnen grosse Eintrittszahlen an den Priesterseminaren.

Wie erklären Sie sich das?

Ich nehme mal mich selber als Beispiel: Vor 30 Jahren habe ich bewusst einen Ausbildungsweg gewählt, der ernsthaft mit der Tradition der Kirche verbunden ist. Wenn ich schon Priester werden will, dann will ich es ernstnehmen und ein guter Priester werden. Ich denke, die Jugend lässt sich nicht mehr mit dem Mittelmässigen abspeisen, sondern stellt sich gern grossen Forderungen. Es lässt sich in mehreren Ländern – allen voran in den USA – beobachten, dass die traditionsbewussten Ausbildungsstätten mittlerweile grösseren Zuwachs verzeichnen als die Diözesanseminare.

50 Jahre Priesterbruderschaft St. Pius X. (FSSPX) Die Priesterbruderschaft St. Pius X. (FSSPX), oft auch Piusbrüder genannt, wurde am 1. November 1970 von Erzbischof Marcel Lefebvre gegründet. Dies infolge des Zweiten Vatikanischen Konzils (1962–1965) und der Liturgiereform von 1969, als mit Teilen der überlieferten katholischen Riten und Lehren gebrochen wurde. Die Piusbruderschaft hielt explizit an den bisherigen Lehren fest und gründete eigene Priesterseminare, die regen Zulauf erfuhren. 1975 verlor die Bruderschaft den kanonischen Status der Kirche, weihte jedoch fortan Priester ohne die Erlaubnis des Vatikans. 1988 wurden alle sechs beteiligten Bischöfe exkommuniziert. 2009 hob Papst Benedikt XVI. diese Exkommunikation wieder auf, nachdem die betroffenen Bischöfe den Primat des Papstes offiziell anerkannt hatten. Dies war der erste Schritt zu einer Annäherung der Piusbrüder an den Vatikan. Seither stehen die Traditionalisten und Rom miteinander im Dialog. Neben der Priesterausbildung sind aus der Bruderschaft oder in deren Umfeld zahlreiche Institutionen und Werke entstanden – Gemeinschaften, Jugendbewegungen, Schulen, Bildungshäuser und Seniorenheime. Mit über 700 Prioraten, Messzentren und Kapellen sind die Piusbrüder heute in 71 Ländern vertreten. Das Jubiläumsjahr 2020 begeht die Gemeinschaft unter anderem mit Vorträgen, Festgottesdiensten sowie nationalen und regionalen Wallfahrten. Den Höhepunkt der Feierlichkeiten bildet eine internationale Wallfahrt nach Lourdes. Hier erwartet die Bruderschaft etwa 20 000 Teilnehmer, wie sie sagt. Die Schweiz ist flächenmässig der kleinste Distrikt der FSSPX. In ihm gibt es 28 Messzentren, 38 Priester, 7 Schulen, 6 Kindergärten und zirka 4000 Gläubige. Das Zentrum des Schweizer Distriktes liegt in Rickenbach, Kanton Solothurn, das Generalhaus der Piusbruderschaft steht in Menzingen, Kanton Zug. (fae)

Wie ist das Verhältnis der FSSPX zum Papst?

In jeder unserer Sakristeien hängt ein Bild des Papstes, und wir schliessen ihn stets in unser Gebet ein. Aber wir folgen ihm nicht in allen theologischen Belangen. Das betrifft unter anderem Ökumene, Sakramentenspendung, Liturgie oder wenn der Papst traditionelle Glaubensinhalte in Frage stellt, von denen wir jedoch nach wie vor überzeugt sind.

Glauben Sie, dass die FSSPX und Rom einst zusammenfinden?

Irgendwann wird das passieren. Das hängt einerseits vom Papst ab, andererseits vom Generaloberen der Bruderschaft, der mit Rom die Gespräche führt. Mittlerweile hat man im Vatikan erkannt, dass unsere Anliegen legitim sind. Das ist eine gute Basis für den Dialog.

Was für einen Eindruck haben Sie persönlich vom Papst?

Er ist schwierig einzuschätzen. Ich wünsche mir von ihm klarere Positionen und weniger Zweideutigkeit. Die Bibel lehrt uns «bestärke deine Brüder im Glauben». Das macht Papst Franziskus aber nicht, sondern er verunsichert viele Menschen. Was unsere Bruderschaft angeht, da habe ich den Eindruck, dass er uns gegenüber wohlgesinnt ist. Er hat eine Vorliebe für Menschen an der Peripherie, zu denen wir auch gehören. Er schätzt diejenigen, die kirchlich aktiv sind und sich auch um die Jugend kümmern. Er sieht, dass wir da engagiert am Werk sind.

Thema Frauen und Kirche. Der Ruf nach Gleichberechtigung und damit nach der Frauenordination wird immer lauter. Wie stehen sie dem gegenüber? Eine Kirche ohne Frauen könnte doch gar nicht existieren.

Ja, darum schätzt die katholische Kirche die Frauen sehr, auch ihre Berufung innerhalb und für die Kirche. Was das Priestertum aber angeht, da zeigt uns die Bibel ganz klar, dass Jesus keine Frauen zu Priestern geweiht hat. Hätte er es vorgesehen, so hätte er es damals eingeführt. Man kann diese Tatsache nicht einfach ausblenden, indem man erklärt, dass dies zeit- und ortsgebunden war.

Auch in dieser Frage gibt sich Papst Franziskus stets zurückhaltend.

Darauf müsste man ihn wohl persönlich ansprechen. Aber ich glaube, dass er das Frauenpriestertum ablehnt, und er ist sich wohl bewusst, dass er diese Tradition nicht ändern kann.

Wie hat die Piusbruderschaft die Coronakrise erlebt?

Das Gottesdienstverbot war für Priester wie Gläubige sehr hart. Wir haben uns gefragt, ob die katholische Kirche in dieser Zeit nicht etwas gar stiefmütterlich behandelt worden ist und ob dieses absolute Gottesdienstverbot wirklich notwendig war. Einkaufen und der Besuch einer Apotheke waren erlaubt, nicht aber Messen. Mir scheint, dass man in solchen Situationen alles für den Leib macht – was natürlich wichtig und richtig ist –, aber die Seele ist dabei völlig vergessen gegangen.

Da hätte die Kirche Hilfestellung bieten können?

Natürlich. Der Staat hätte meines Erachtens der Kirche Eigenverantwortung zusprechen müssen. Er hätte auf sie zählen können, dass sie ihre Gläubigen zu schützen weiss. Dann hätten diese nicht ohne die gewohnte Seelsorge und Sakramentenspendung ausharren müssen.

Der Bruderschaft schlägt oft Kritik entgegen, sei es wegen ihrer konservativen Positionen oder einzelnen Vorfällen, auf die hier nicht eingegangen werden soll. Sie sagen, dass Sie sich von den Medien etwas mehr Wohlwollen wünschten.

Keine Kongregation, kein Unternehmen, kein Land und kein Volk hat eine einwandfreie Erfolgsgeschichte auszuweisen. So hatten auch wir in den vergangenen 50 Jahren die eine oder andere Krise. Aber wenn dann die gesamte Bruderschaft in den Medien jeweils an solchen Dingen festgemacht wird, sie wiederholt nur dazu Stellung nehmen muss und nie über die positiven Aspekte berichtet wird, dann droht die Gefahr, dass man sich zurückzieht und abkapselt. Wir möchten ja nicht immer in der Defensive sein. Es gibt doch einen Haufen Gutes zu berichten, und wir haben zu vielem, was die Welt bewegt, Erbauliches beizutragen.

Was wünschen Sie sich für die FSSPX mit Blick in die Zukunft?

Es wäre schön, wenn auch in den kommenden 50 Jahren immer mehr Menschen die Tradition für sich entdecken. Und dass die Bruderschaft weiterhin ihre Aufgabe, den Gläubigen spirituell zur Seite zu stehen, wahrnimmt und erfüllt, damit sie alle gestärkt durch den kirchlichen Beistand den Weg zum Himmel finden.

Hinweis: Pater Pascal Schreiber (48) ist im Fricktal aufgewachsen, hat sich an den Priesterseminaren von Zaitzkofen (Bayern) und Ecône (Wallis) ausbilden lassen. Seit 1993 ist er Mitglied der FSSPX, seine Priesterweihe empfing er 1998. Heute ist er Distriktoberer der Schweiz.