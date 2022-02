Porträt Luzerner Gitarrist scheut das Rampenlicht – und komponiert lieber Fantasiemusik, die von Herzen kommt Der Luzerner Gitarrist Bruno Bucher komponiert mit der alltäglichen Achtsamkeit, die er an indigenen Kulturen schätzt. Jetzt geht er auch mit der Veröffentlichung mit dem Geiger Alain Valmond zwischen Klassik und Jazz eigene Wege. Pirmin Bossart Jetzt kommentieren 22.02.2022, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Luzerner Gitarrist Bruno Bucher (rechts) und der Geiger Alain Valmond im Chateau Gütsch. Bild: Patrick Hürlimann (21. Februar 2022)

Ein Musiker zu sein, der viel auftritt und viel tourt, dafür konnte er sich nie richtig erwärmen. Bruno Bucher lächelt. «Ich bin kein Musiker, der sehr gerne vor Leuten steht.» Der schlanke, grossgewachsene Mann mit den langen grauen Haaren ist 70 Jahre alt und seit Jahrzehnten als Gitarrist tätig. 30 Jahre hatte er am Kantonalen Lehrerinnen- und Lehrerseminar Luzern als Gitarrenlehrer unterrichtet, später auch an der Fachmittelschule FMS. Er liebt klassische Musik, aber hört auch Rock, Jazz, Pop, Minimal Music.

Trotzdem hat Bucher Liveerfahrungen gemacht: Vor über 40 Jahren stand er für ein Concerto für Streichorchester und Gitarre von Vivaldi auf der Bühne.

«Das war eigentlich mein Höhepunkt in der klassischen Musik.»

Später war er im Equinox Quartett und im Quartett 4 Jazz als Gitarrist dabei, die eigene Stücke und Jazz-Standards spielten und für die er auch komponierte. Auch im Trio Bag’s Groove des Saxofonisten Peter Wespi spielte er Gitarre und schrieb Stücke.

Wichtiger, als im Rampenlicht zu stehen, ist ihm das Komponieren. Seitdem der vierfache Familienvater pensioniert ist, kann er sich dafür mehr Zeit nehmen. Seit 2004 sind rund 50 Kompositionen entstanden. Nun hat er mit dem Violinisten Alain Valmond fünf seiner Kompositionen im Duo eingespielt. Eigentlich wollte er die Musik zusammen mit Bild und Text als «kleines Gesamtkunstwerk» auf einer Schallplatte herausgeben.

«Es hätte über ein halbes Jahr gedauert, bis ich die Platte hätte pressen können. Und ich wollte das Projekt endlich abschliessen.»

Zwischen allen Stühlen und Bänken

Deshalb liegt «Fantagos» jetzt als digitale Produktion auf den üblichen Streamingportalen vor. Die EP besteht aus fünf Kompositionen, die sich stimmig aneinanderreihen und irgendwie zusammengehören, aber doch eigenständig für sich bestehen. Es ist eine Musik, die stilistisch zwischen alle Stühle und Bänke fällt. Wie klingt Musik, die man nicht einordnen kann? Sie ist auf Anhieb sehr zugänglich, schwelgt sich harmonisch ins Ohr, ist von Melodien und einer melancholischen Heiterkeit erfüllt, die sich mal sachter und mal tänzerischer in Szene setzt.

«Fantagos» erinnert an leichte Klassik, hat aber auch bluesige, jazzige und spanische Einflüsse. Sie könnte als berührende Salonmusik genossen werden und würde auch als Filmmusik funktionieren. Alain Valmond, der am Konservatorium Luzern studiert hatte und im Luzerner Sinfonieorchester bei den ersten Geigen spielt, steht solistisch stark im Vordergrund, während Bucher auf der Gitarre eher eine Begleitfunktion einnimmt. Einzig im zweiten Teil von «Differenzia» oder beim spanisch angehauchten Titelstück greift er solistisch ausgeprägter in die Saiten.

Würde auch als Filmmusik funktionieren: Der Geiger Valmond wird begleitet von Bucher an der Gitarre. Bild: Patrick Hürlimann

Aus dem Nichts heraus

Bruno Bucher hat ein gutes Gehör und das nötige Rüstzeug zum Komponieren gelernt, aber er lässt sich mit seinen Stücken keinem klaren musikalischen Territorium zuordnen. Er ist irgendwo dazwischen, und das ist ihm recht so. «In der Klassik musst du extrem notengetreu spielen, das habe ich nie so genau eingehalten.» Ohnehin interessiert ihn mehr der eigene Weg als ein bestimmtes Vorgehen oder ein zu erreichendes Resultat.

«Meine Kompositionen sind nicht für die Ewigkeit, das ist mir bewusst. Aber das Komponieren selber ist ein toller Prozess.»

Zwei seiner neuen Stücke tragen Titel in der Sprache der Lakota-Indigenen. Die naturnahe und achtsame Lebensweise der Indigenen habe ihn immer interessiert. «Bei uns werden für viel Geld Achtsamkeitskurse angeboten, aber bei den Indigenen gehört diese Haltung zur Kultur, zum täglichen Leben, das fasziniert mich.»

Sanft beflügelt über Zeiten und Trends hinweg

Beim Schreiben von Musik versucht Bucher, das theoretische Wissen zu vergessen. Lieber lässt er sich bei seinen oft stundenlangen Spaziergängen im Wald und durch die Landschaft inspirieren. Dort fliegt ihm manchmal ein Motiv oder eine Melodielinie zu, die er dann weiterentwickelt.

«Das Komponieren ist manchmal ein ähnlicher Vorgang wie das Meditieren», sagt Bucher.

«Ich versuche, offenzubleiben und ‹ohne Idee› etwas zu machen. Ich bin jeweils selber gespannt, was sich aus dem Nichts entwickelt und wie es am Ende herauskommt.»

Das Resultat ist Musik, die einem über Zeiten und Trends hinwegträgt und sanft beflügelt.

Alle Titel sowie ein Video zu «Fantagos» finden Sie auf den üblichen Streamingdiensten und auf: www.fantagos.webnode.com.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen