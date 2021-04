Porträt-Serie «Schattenwurf» Aus dem Leben einer Spitalclownin: «Ich habe den schönsten Job der Welt» In unserer Serie Schattenwurf erzählt Clownin Barbara Graf (36), wie man Kinder im Spital zum Lachen bringt. 30.04.2021, 17.30 Uhr

Barbara Graf verlässt sich oft auf das Markieren der Ungeschicklichen. Wenn das nicht klappt, kommen andere Konzepte zum Zug. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 22. Februar 2021)

«Auf meinen 30. Geburtstag hin erhielt ich einen Wochenendkurs mit dem Titel ‹Mein eigener Clown› geschenkt. ‹Baba, das ist dein Ding, mach das!›, wurde mir damals gesagt. Davor waren Musikalienhändlerin und Sachbearbeiterin meine beruflichen Stationen. Aber mir fehlte der soziale Aspekt, das Zwischenmenschliche. Das Clown-Sein hat mich schnell in den Bann gezogen. Es folgten drei Jahre Ausbildung zur Clownspielerin und zur Besuchsclownin. Vor rund zwei Jahren habe ich dann die Aufnahmeprüfung bei der Stiftung Theodora bestanden und eine Festanstellung als Spitalclownin, oder wie man inzwischen auch sagt, als Traumdoktorin erhalten.

Es gibt kein bestimmtes, stets passendes Konzept, wie man Menschen zum Lachen bringt. Ich bin jemand, der die Fühler ausstreckt und schaut: Welche Atmosphäre, welche Energie finde ich vor? Und wo bietet sich Platz für Humor und Klamauk? Dabei hängt selbstverständlich viel vom Gegenüber ab.

Der Beruf bringt es mit sich, viel Sensibilität im Umgang mit den jungen Patienten an den Tag zu legen und sich schnell den Umständen anzupassen. Ich lebe für die Situationskomik und arbeite gern mit Mimik, was mit Schutzmaske gerade ziemlich schwierig ist. Was oft funktioniert: Ich markiere den Deppen. Das finden die meisten Kids ziemlich lustig. Konkret: Ich lasse mir von den Kleinen zeigen, wie man eine Türe aufmacht, und kriege es einfach nicht hin. Ich treibe meine Ungeschicklichkeit so weit, dass die Kinder fast verzweifeln – und sich gleichzeitig kaum halten können vor Lachen. Ich weiss schlicht unglaublich vieles nicht und die Kinder müssen mir durch diverse ähnliche Situationen helfen. Gelingt es dann mit viel Mühe, kommt auch schon das nächste Fettnäpfchen.

Das ist mein erfolgreichstes Rezept für Spitalbesuche. Stets probiere ich auch die Eltern und alle Anwesenden im Zimmer mit ins Boot zu holen. Haut ein bestimmtes Konzept nicht hin, probiere ich etwas anderes. Das kann am Ende dazu führen, dass ich die Ukulele oder die Seifenblasen raushole. Die Kinder vom Spitalalltag abzulenken und ihnen Freude zu schenken, ist das Wesentliche. Das muss nicht immer nur mittels Klamauk geschehen. Es gibt ganz viele andere, gar poetische Momente, die das bewerkstelligen können.

Das Lachen der Kinder löst in mir viel Freude und Dankbarkeit aus. In meinen Augen ist das der schönste Job der Welt. Wenn mir das Ablenken durch Humor, Magie und Poetik gelingt und ich die Kinder zum Lachen und Staunen bringe, so bin auch ich zutiefst berührt.

Die schweren Momente gibt es natürlich ebenso. Einmal kam ich auf meinem Weg zu einem Kind in den Operationsvorbereitungen an den Eltern eines schwerkranken Mädchens vorbei. Sie sassen weinend vor dem Zimmer, als sie die Schlechteste aller denkbaren Nachrichten erhielten. Ich hatte dieses Mädchen oft besucht und sehr lieb gewonnen.

Sich in solchen Momenten, emotional abzugrenzen, finde ich unfassbar schwierig.

Ich musste aber schnell zu dem Jungen vor der OP und den Schalter umkippen. Ich kam in eine Art Autopilot-Modus und staunte über mich selbst. Ich funktionierte einfach. Als all das vorbei war, ging ich raus ins Treppenhaus und weinte. Solche Momente kennen wohl alle, die an solch einem Ort arbeiten. Und jeder verarbeitet es auf seine Weise.

Manchmal geht man eben sehr mit und leidet. Das Bild und eine Zeichnung des Mädchens hängen noch immer bei mir zu Hause an der Wand. Sie erinnern mich an die schönen und unbeschwerten Momente mit ihr und dafür bin ich sehr dankbar.

Wir Traumdoktoren müssen feinfühlig sein, über ein Sensorium für die Situation sowie die Menschen und ihre Stimmungen verfügen. Lachen und Weinen liegen da nicht selten nahe beieinander. Beides ist ein Ventil, um angestaute Emotionen raus zu lassen. Lachen ist ein Grundbedürfnis, welches jeder Mensch hat – und ganz klar auch ein sehr wirksamer Teil der Therapie.

Als mit das Schönste empfinde ich es, wenn man einen Raum, in dem zuvor Tristesse und Schwere herrschte, in einen Ort voller Leichtigkeit und Heiterkeit verwandeln kann. Das fühlt sich ungefähr so an, wie wenn man aus dem Schatten treten und das Gesicht in der Sonne wärmen darf.»

Aufgezeichnet von Stefan Welzel