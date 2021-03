Porträt-Serie «Schattenwurf» Aus dem Leben eines polyamoren Menschen: «Wir lieben mehr als einen Menschen gleichzeitig» In unserer Serie «Schattenwurf» erzählt Monica Beckmann, wie es ist, die Zweierbeziehung zu öffnen und polyamor zu leben. 08.03.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Monica Beckmann liebt mehr als einen Menschen gleichzeitig. Bild: Nadia Schärli (Emmen, 11. Februar 2021)

«Soll ich in einer Beziehung die Lust nach fremder Haut ignorieren? Ist es möglich mehr als einen Menschen gleichzeitig zu lieben? Diese Fragen beschäftigten mich und meinen Partner nach vier Jahren glücklicher Beziehung und dem Blick in eine gemeinsame Zukunft. Wir waren Anfang 20 und nicht sicher, ob wir bis zum Ende unseres Lebens ausschliesslich in dieser Zweierbeziehung leben wollte. Gleichzeitig wünschten wir uns nichts mehr, als diese wundervolle Zweisamkeit für immer zu behalten. Heimlichkeiten wiederum kamen für uns beide überhaupt nicht in Frage. Die Beziehungsformen die wir damals kannten, wie die Monogamie, Monogamie mit Fremdgehen oder das Singleleben boten nicht die Lösung wonach wir uns sehnten. Ein Dilemma wie es schien.

Das ist inzwischen über 25 Jahre her. In vielen durchdiskutierten Nächten haben wir als Liebespaar eine für uns ideale Lösung gesucht und gefunden. Wir lieben ganz einfach mehr als einen Menschen gleichzeitig.

Obwohl ich keine Labels mag, passt die Bezeichnung Polyamorie am Besten zu unserer Beziehungsform. Der Begriff leitet sich aus dem altgriechischen polýs, mehrere und dem lateinischen Amor, Liebe ab. Polyamore Menschen wie wir lieben mehrere Partner geleichzeitig und pflegen mit jedem einzelnen PartnerIn eine Liebesbeziehung. Wichtig ist dabei, dass dies allen Beteiligten bekannt ist und einvernehmlich gelebt wird. Damit unterscheidet sich die Polyamorie von anderen offenen Beziehungsformen, die sich oft auf die rein körperliche Ebene beziehen.

Porträt-Serie «Schattenwurf» Zentralschweizerinnen und Zentralschweizer erzählen aus ihrem Leben und lassen sich von unseren Fotografen kunstvoll in Schwarz-Weiss ablichten. Schatten bilden sich nicht nur in den Gesichtern der Fotografierten, Schattenseiten hat das Leben eines jeden Menschen. Aber wo Schatten ist, findet sich auch Licht. Die Porträtierten erzählen dabei von speziellen Erlebnissen, Extremsituationen oder aussergewöhnlichen Lebensentwürfen und Fähigkeiten, die von der Ambivalenz des Daseins zeugen.

Ob ich nicht eifersüchtig bin, werde ich oft gefragt. Für mich ist dieses Wort ein Überbegriff für unangenehme Gefühle und wie ich damit umgehe. Natürlich gibt es immer wieder emotionale Herausforderungen, auch verbunden mit Tränen. Meinem Partner, den ich liebe, etwas zu verbieten, weil ich mich schlecht fühle, ist für mich jedoch keine Lösung. Viel wichtiger erscheint mir die Frage, weshalb fühle ich mich schlecht, was genau tut so weh? Bei mir war es die Angst nicht zu genügen. Dem gegenüber steht das, was ich durch andere erfahre und selber empfinde, das Gefühl der Mitfreude. Geht es einem geliebten Menschen gut, freue ich mich von Herzen mit ihm. Aus meiner Sicht zeichnet genau das polyamore Menschen und ihre Beziehungen aus.

Alle Arten von Herausforderungen wie auch den Alltag mit mehreren Erwachsenen zu teilen, empfinde ich als enorme Entlastung. Es gibt mehrere Schultern, die ein Problem tragen, und es gibt verschiedene Impulse für Lösungsansätze. Entscheidend ist dabei die Kommunikation, bei der es im Besten Fall allen gelingt, mit viel Empathie ehrlich zu sein. Ganz praktisch betrifft das auch mein Zeitmanagement. Denn meine Liebe ist unbegrenzt, die Zeit die mir zur Verfügung steht jedoch nicht. Im Alltag sieht das dann so aus, dass jeder mit seiner Agenda am Tisch sitzt und wir besprechen, wer wann was los hat, wo ist es wichtig den einen oder anderen Partner dabei zu haben und was kann oder will ich alleine erledigen oder unternehmen?

In den vergangenen Jahren habe ich viel erlebt, viel an mir gearbeitet, viel gelacht und viel geliebt. Ich bin dankbar, dass wir diesen unkonventionellen Schritt als Liebespaar wagten, denn so kann ich mein Leben und alles darin, auch Beziehungen, mit offenem Herzen geniessen und ehrlich und transparent dort lieben, wo die Liebe mir begegnet. Das bedeutet für mich Freiheit.»

Hinweis: Die Autorin unterhält zu diesem Lebenskonzept auch einen Podcast unter www.polyamoryspirit.ch