Porträt-Serie «Schattenwurf» Aus dem Leben eines sehbehinderten Masseurs: «Ich wurde sensibler für die Nöte anderer» Sacha Buser erzählt, wie es ist, als junger Mann mit dem plötzlichen Verlust der Sehkraft zurechtzukommen. 04.01.2021, 19.00 Uhr

Porträt-Serie «Schattenwurf» Zentralschweizerinnen und Zentralschweizer erzählen aus ihrem Leben und lassen sich von unseren Fotografen kunstvoll in Schwarz-Weiss ablichten. Schatten bilden sich nicht nur in den Gesichtern der Fotografierten, Schattenseiten hat das Leben eines jeden Menschen. Aber wo Schatten ist, findet sich auch Licht. Die Porträtierten erzählen dabei von speziellen Erlebnissen, Extremsituationen oder aussergewöhnlichen Lebensentwürfen und Fähigkeiten, die von der Ambivalenz des Daseins zeugen.

«Mitte der 1990er-Jahre zog ich von Winterthur nach Sarnen und begann dort als Heizungsmonteur zu arbeiten. Als junger Erwachsener hatte ich den Traum, mit meinem Ersparten bald ein eigenes Auto kaufen zu können, den Führerschein hatte ich bereits in der Tasche. Doch mit 25 Jahren kam der Tag, der alles verändern sollte. Ein Gehirntumor drückte auf meinen Sehnerv. Dass ich nie wieder normal würde sehen können, war schnell klar. Allerdings rechnete ich nicht damit, dass ich nach einem erfolgreichen Entfernen des Tumors nur noch über eine Sehkraft von 0,06 Prozent verfügen und einen Blindenstock benötigen würde. Ich nehme seither nur noch Konturen wahr und erkenne Dinge lediglich in der Peripherie meines Blickfeldes.

Sacha Buser im Atelier für Sehbehinderte des Schweizerischen Blinden- und Sehbehindertenverbands in Horw.

Dominik Wunderli ( 16. Dezember 2020)

Einen derartigen Schlag zu verarbeiten, dauert seine Zeit. Ich habe rund ein Jahr gebraucht, um mich in der neuen, schwierigen Situation zurechtzufinden. Das Schlimmste war die Hilflosigkeit. Auf einmal ist man von anderen abhängig. Und man muss alles neu erlernen. Das fängt beim Braille-Alphabet der Punktschrift an, geht über die Mobilität bis zum Umgang mit dem Computer. Rückschläge sind da unvermeidlich. Ich litt auch sehr unter der Tatsache, nun nie mehr Autofahren zu können. Irgendwann kam ich an den Punkt, wo ich mir sagte: «Es muss weitergehen.» Und natürlich ging es das. Der Kampfgeist treibt einen an.

Es folgten zwei Jahre in einer neuen Umgebung im Blindenheim in Basel, wo ich den Umgang mit technischen Hilfsmitteln lernte. Ich wollte unbedingt weiterhin mit den Händen arbeiten. Viele Möglichkeiten gibt es dabei für Sehbehinderte nicht. Also entschloss ich mich für die Umschulung zum medizinischen Masseur. Diese Arbeit begeisterte mich enorm. Der Tastsinn ist dabei essenziell. Ich lernte den menschlichen Körper kennen und entwickelte eine Sensibilität für die zu bearbeitenden Muskeln, Sehnen und Triggerpunkte. Meine Sehbeeinträchtigung hat somit zu einer Erweiterung gewisser physischer Fähigkeiten geführt, aber auch mein Denken verändert. Ich wurde sensibler für die Nöte anderer. Ich gehe seither mehr auf meine Mitmenschen ein, höre ganz genau zu. Nicht zuletzt weil ich selbst erfahren habe, wie es ist, wenn man Hilfe braucht.

Mein Schicksalsschlag führte mich in Basel zu einem weiteren, sodann aber erfreulichen Wendepunkt in meinem Leben. Dort lernte ich nämlich meine Freundin kennen, mit der ich nunmehr seit 14 Jahren verheiratet bin. Auch sie ist sehbehindert, allerdings nicht so stark wie ich. Mit ihr lebe ich seit 2013 in Olten.

Nach meinem Berufsabschluss hatte ich über acht Jahre lang eine Anstellung bei einem Wellness-Betrieb in Morschach und parallel dazu in einer medizinischen Praxis in Winterthur. Wegen Rückenprobleme verlor ich aber beide Arbeitsstellen. Es war offensichtlich, dass ich nicht mehr im vollen Pensum arbeiten konnte. Aber mein Beruf macht mir derart Spass, dass ich ihn auch reduziert sehr gerne weiter praktizieren möchte.

Verschiedene Abklärungen und Versuche, eine Anstellung zu finden, führten dazu, dass ich den Schritt in die Teilselbstständigkeit gewagt habe. Seit 2019 bin ich daran, eine eigene Praxis in Horw aufzubauen, und kann so auch die Arbeitszeiten selber einteilen. Jedoch macht die Pandemie den Aufbau eines Kundenstammes nicht einfach. Ich hoffe, dass hier bald Besserung in Sicht ist und bleibe optimistisch.

In den arbeitsfreien Stunden lebe ich im Bildungs- und Begegnungszentrum in Horw meine Kreativität aus und drechsle, schnitze, töpfere und experimentiere mit neuen Materialien.

Im Alltag bietet die moderne Technik Vor- und Nachteile für mich. Mit dem iPhone kann ich zum Beispiel viele Infos selbst besorgen, bei denen ich sonst Hilfe bräuchte. Andererseits laufen fast täglich Personen in mich rein, weil sie auf ein Smartphone schauen und sonst nichts anderes im Blickfeld haben. E-Bikes und E-Trottinette finde ich eigentlich praktisch, aber für mich als Sehbehinderter sind sie extrem gefährlich, da ich sie nicht höre. Zudem ärgere ich mich über Dinge, die ich ganz und gar nicht bewältigen oder aus denen ich keinen Nutzen ziehen kann, wie zum Beispiel Touchscreen-Bildschirme oder LED-Leuchttafeln, die an Decken oder Wänden hängen und nur auf optische Informationen ausgerichtet sind.

Ich pendle von meinem Wohnort nach Horw. Im Alltag bekomme ich dabei nicht selten die fehlende Empfindsamkeit vieler Menschen im Umgang mit Sehbehinderten zu spüren. Zum Beispiel durch Drängeln beim Einsteigen in den Zug oder beim Überspringen des Blindenstockes. Früher machte ich öfters die Erfahrung, dass manch einer oder eine überfordert ist, wenn man nach Hilfe fragt. Die Angesprochenen liefen zuweilen einfach davon, als hätte man eine ansteckende Krankheit – und das war lange vor Corona! Auffallend ist dabei, dass vor allem Jüngere deutlich weniger Berührungsängste haben.

Generell sind Leute eher gehemmt, mit mir über meine Behinderung zu reden. Sie denken, sie würden mich damit verletzen. Ich habe aber keine Probleme damit. Ganz im Gegenteil: Oft fange ich selber an, davon zu sprechen. Dabei fällt eine erste Hürde, die Hemmschwelle sinkt und man kommt ins Plaudern über den Alltag und Berufliches.»

Aufgezeichnet von Stefan Welzel