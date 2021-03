Porträt-Serie «Schattenwurf» Eine Coronapflegerin erzählt: «Wenn jemand stirbt, geht das immer nahe» Seit Monaten betreut die diplomierte Pflegefachfrau Fabienne Karli im Luzerner St.Anna täglich Menschen, die an Corona erkrankt sind. In der Serie Schattenwurf spricht sie über Müdigkeit, Ängste, Wut – und den Tod.

Aufgezeichnet von Pascal Studer 17.03.2021, 16.00 Uhr

Fabienne Karli pflegt Menschen, die an Corona erkrankt sind. Sie sagt: «Natürlich macht mich die momentane Situation manchmal auch wütend.» Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 16. März 2021)

«Ich bin grundsätzlich ein rationaler Mensch. Ich kann mich auch von tiefschürfenden Erlebnissen gut abgrenzen und in meiner langjährigen Zeit als Pflegerin habe ich gelernt, mit schwierigen Situationen umzugehen – auch mit Todesfällen. Doch ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass Corona mein Leben nicht geprägt hat.

Seit Beginn der zweiten Welle im Herbst arbeite ich auf der Bettenstation im St.Anna, welche für die Betreuung von Covid-Patientinnen und Patienten zuständig ist. Insbesondere am Anfang war dies äusserst herausfordernd.

Wir waren plötzlich mit einem komplett neuen Krankheitsbild konfrontiert, welches zuvor an keiner Schule oder Universität vermittelt wurde.

Entsprechend gab es viele Unsicherheiten. Wie waren die gemessenen Werte zu interpretieren? Welche konkreten Interventionen waren zu treffen? Haben wir etwas Wichtiges übersehen?

Doch es ist wie überall im Leben: Mit der Routine kommt die Sicherheit. Auch die Zusammenarbeit mit den Ärztinnen und Ärzten im St.Anna war für uns Pflegenden sehr wichtig. Zusammen haben wir Richtlinien entwickelt, bei welchen Symptomen wir wie zu reagieren hatten. Auch vom St.Anna habe ich mich jederzeit getragen gefühlt. Dafür bin ich sehr dankbar.

Das war auch wichtig, denn die Belastung war seit Beginn der Pandemie auf der Coronastation teilweise enorm. Besonders in Zeiten, als die Fallzahlen hoch waren, haben ich und meine Mitarbeitenden dies stark gespürt – auch psychisch. Einige meiner Kolleginnen und Kollegen waren am Anschlag. Deshalb stehen uns im St.Anna zwei Psychiaterinnen zur Verfügung, mit denen wir bei Bedarf über unsere Gefühle sprechen können.

Das war sehr hilfreich, denn man darf nicht vergessen: Auch wenn wir es uns gewohnt sind, mit belastenden Situationen umzugehen, sind seit Ausbruch der Pandemie in unserer Arbeit viele Stressfaktoren hinzugekommen. Zum Beispiel ist da die Angst, sich selber mit dem Virus anzustecken, woraus das ungute Gefühl entsteht, in der Isolation das eigene Team im Stich zu lassen. Zudem ist das Krankheitsbild neu und sehr komplex.

Ich sorge mich daher manchmal darum, ob ich ein wichtiges Detail übersehe und so der Patientin oder dem Patienten nicht optimal helfen kann.

Auch hier ist die Zusammenarbeit mit unseren Ärztinnen und Ärzten entscheidend. Doch der emotionale Druck bleibt.

Was zudem oft vergessen wird: Patientinnen und Patienten, welche an Covid-19 erkrankt sind, bleiben teilweise über mehrere Wochen auf der Bettenstation – insbesondere dann, wenn sie an Vorerkrankungen leiden oder ein hohes Alter haben. Der Pflegeaufwand ist dann jeweils sehr hoch. Die Erkrankten haben teils eine hohe Temperatur und grosse Mühe zu atmen. Sie sind kraftlos und bringen oft nicht einmal die Energie auf, zu sprechen. Das ist auch ein grosser Unterschied zur orthopädischen Station, auf der ich normalerweise arbeite: Während es dort in der Regel stetig aufwärtsgeht, stagniert der Gesundheitszustand von Covid-Erkrankten oft über mehrere Wochen. Das war eine herausfordernde Umstellung für mich.

Wenn schliesslich trotz aufwendiger Pflege jemand stirbt, geht das immer nahe. Davor schützt mich auch meine zehnjährige Berufserfahrung nicht komplett. Mir persönlich ist es aber sehr wichtig, diese Menschen auf ihrem letzten Lebensabschnitt würdevoll zu begleiten.

Natürlich macht mich die momentane Situation manchmal auch wütend.

Ich sehe täglich, welchen Schaden dieses Virus verursachen kann, wie oft ein schwerer Krankheitsverlauf vorkommt.

Personen, die ich gepflegt habe, sind an Corona gestorben. Wenn ich dann sehe, dass einige Leute trotzdem nicht die Hygienemassnahmen einhalten, frustriert das. Dieses Verhalten empfinde ich als respektlos – gegenüber Erkrankten, gegenüber Angehörigen, die jemand an Corona verloren haben, und auch gegenüber all jenen, die sehr viel im Kampf gegen diese Pandemie investieren. Die Situation ist für uns alle nicht zufriedenstellend und wir alle wünschen uns, diese Pandemie möglichst schnell hinter uns zu lassen. Gleichzeitig sind nicht alle bereit, mitzuhelfen und sich an die Schutzmassnahmen zu halten. Das verstehe ich nicht.

Daher bin ich auch eine starke Befürworterin der Impfung. Meine Meinung ist diesbezüglich sehr klar – auch wenn ich natürlich verstehe, wenn man sich Fragen bezüglich Langzeitfolgen stellt. Gesundes, kritisches Denken ist wichtig. Doch letztlich sind auch die Langzeitfolgen nach einer Infektion mit Corona unklar. Aus meiner Sicht ist die Impfung der sicherste Weg aus dieser Pandemie. Nur so kommen wir zurück in die Normalität.»