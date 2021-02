PORTRÄT-SERIE «SCHATTENWURF» Aus dem Leben einer vielseitigen Betreuerin: «Ich mag das Unterwegssein» In unserer Serie «Schattenwurf» erzählt Judith Pagel, wie sie dazu kam, vom Haus über Tiere bis hin zu Kindern und Gärten eine Betreuerin für (fast) alles zu sein. 16.02.2021, 18.49 Uhr

Judith Pagel liebt Pferde und ist gelernte Bereiterin. Bild: Dominik Wunderli (Ermensee, 05. Februar 2021)

Vor achteinhalb Jahren musste ich aus meiner damaligen Wohnung ausziehen; der Vermieter meldete Eigenbedarf an. Zeitgleich verlor ich meine Haupteinnahmequelle. Nach einer Weile kristallisierte sich heraus, dies war die Initialzündung für eine wichtige Kursänderung. Dank meines wunderbaren Familien-, Freundes- und Bekanntenkreises, dessen Mitglieder gerne oft und ausgedehnt auf Reisen gehen und dabei ihr Zuhause inklusive Garten, Pferd, Hund, Katze oder gar Bienenvolk in guten Händen wissen möchten, hatte ich bald mehr Zuhause als alle, die ich kenne.

Wenn ich zügle, dann mit einer Autoladung. Diese setzt sich primär aus ein paar persönlichen Dingen, Essen, Kleidern, Büromaterial und meiner Auto-Bibliothek zusammen – die Literatur (insbesondere Geistes- und Naturwissenschaften) ist ein Steckenpferd von mir. Eine eigene Wohnung habe ich keine mehr. Meine Basis besteht aus zwei Zimmern im grossen Haus meiner Familie, welches ich als Gegenleistung natürlich auch betreue. Seit bald neun Jahren bin ich nun schon so unterwegs, je nach dem bin ich für ein paar Wochen an einem Ort, manchmal aber auch für mehrere Monate. Wenn alles passt, ziehe ich nahtlos von einem Ort zum andern – im Sommer hätte ich auch schon mal drei Häuser gleichzeitig haben können.

Das Gefühl, zu Hause zu sein, überkommt mich immer dann, wenn ich mich wohlfühle; egal wo. Ich mag das Unterwegssein, die damit verbundene Spontanität und die verschiedenen Domizile. Jeder Ort hat eine Energie und die Bewohner ihre ganz eigene, spezielle Art zu leben. Die Einblicke sind spannend und inspirierend und haben mein Leben nachhaltig verändert. Wundervoll ist auch, dass ich damit neue Freunde gewonnen habe. Freiheit und eine gewisse Art von Unabhängigkeit sind die Vorteile, ein hohes Mass an Verantwortungsgefühl, Diskretion und Flexibilität die Voraussetzungen, weniger Sicherheit der Preis für dieses Lebenskonzept. Meine Lebenshaltungskosten sind tief, was mich dazu befähigt, vieles unentgeltlich zu tun. Grosszügigkeit und Gerechtigkeit sind mir wichtig. Verzicht ist für mich keine Einschränkung, denn Zufriedenheit braucht nicht viel. Ich arbeite täglich, entscheide jedoch meist selbst, wann und wie viel. Ferien im herkömmlichen Sinn brauche ich nicht; sollte ich jedoch Lust darauf verspüren, so wäre auch dies möglich. Die Wahl und Zeit zu haben, sind mein Luxus. Ich lebe minimalistisch und konsumiere mit Bedacht, vorzugsweise regional. Dabei hat Qualität Priorität. Die Wertschätzung von Arbeit und die angemessene Entlöhnung dafür sind elementar für mich. Mein Brot verdiene ich als rechte Hand und Stellvertretung eines befreundeten Immobilienbesitzers. Zudem übernehme ich jeden Sommer die Projektleitung von zwei Open-Air-Kinos.

Porträt-Serie «Schattenwurf» Zentralschweizerinnen und Zentralschweizer erzählen aus ihrem Leben und lassen sich von unseren Fotografen kunstvoll in Schwarz-Weiss ablichten. Schatten bilden sich nicht nur in den Gesichtern der Fotografierten, Schattenseiten hat das Leben eines jeden Menschen. Aber wo Schatten ist, findet sich auch Licht. Die Porträtierten erzählen dabei von speziellen Erlebnissen, Extremsituationen oder aussergewöhnlichen Lebensentwürfen und Fähigkeiten, die von der Ambivalenz des Daseins zeugen.

Der rote Faden in meinem Leben sind jedoch die Pferde und passend dazu die Hunde. Diese Leidenschaft liess mich Bereiterin werden. Damals gab es nur Arbeit, Training und Turniere. Trotz Erfolg kam der Tag, an dem sich fast alles auf einen Schlag geändert hat. Ich habe meine Karriere als Dressurreiterin in Deutschland an den Nagel gehängt, suchte das Abenteuer und bin auf Reisen gegangen. Später war ich unter anderem als Operateurin in einem Independent-Kino, Abendverantwortliche in einem Konzertlokal und Kinderbetreuerin für einen Verein tätig. Momentan habe ich das Glück, eine Sponsorin zu haben, die mir ihr Springpferd, eine sehr gute, selbst gezogene CH Stute, zur Verfügung stellt, sodass bald wieder Turniere anstehen.

Ich sehe mich als Jongleuse, die mit ihren verschiedenen Fähigkeiten jongliert, sie verbindet, lernt und derweil versucht, zum Leben, allem Lebenden, generell zu allem, was uns lieb und teuer sein sollte, Sorge zu tragen.»