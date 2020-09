Preis für Luzerner Abschlussfilm am Animationsfilm-Festival «Fantoche» Die Master-Studentinnen der Hochschule Luzern Zaide Kutay und Géraldine Cammisar erhielten am Sonntagabend, 6. September, in der Kategorie «New Swiss Talent» einen Preis für ihre Diplomarbeit. Regina Grüter 07.09.2020, 10.03 Uhr

Gestern Abend, am 6. September, ging das 18. Internationale Festival für Animationsfilm «Fantoche» in Baden zu Ende. Unter den Gewinnern ist ein Abschlussfilm der Hochschule Luzern, der als Diplomarbeit im Master Film entstand. Zaide Kutay aus Wangen (SZ) und Géraldine Cammisar aus Oekingen (SO) wurden für «The Edge» in der Kategorie «New Swiss Talent» geehrt.