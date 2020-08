Erstes Seeklang-Festival in Hergiswil wird mitten in der Pandemie zum vollen Erfolg Am ersten, viertägigen Seeklang-Festival in Hergiswil haben preisgekrönte junge Musiktalente Neuland betreten. Über 400 Zuschauer sind an den vier Tagen gekommen. Gerda Neunhoeffer 10.08.2020, 17.08 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Jesper Gasseling, Miao-Yu Hung, Marija Bokor, Hayaka Komatsu und Elodie Théry (von links), hier an der Eröffnung des Seeklang-Festivals in Hergiswil. Bild: Kurt Liembd (Hergiswil, 6. August 2020)

Mutig sind sie, die jungen Musiker des neuen Seeklang-Festivals. Sie wagen ein Festival mitten in den Coronabestimmungen, die überall Umdenken fordern. Aus den Seeklang-Konzerten, die seit 2017 über das Jahr verteilt in Hergiswil stattfanden, ist nun ein viertägiges Festival geworden. Jesper Gasseling, in Hergiswil aufgewachsen, schart Freunde, die er aus dem Studium in Luzern und London und der Lucerne Festival Academy kennt, um sich. An vier aufeinanderfolgenden Abenden wird in der Aula Grossmatt musiziert und mit «Terra Nova» in vieler Hinsicht Neuland betreten. Da wird nicht nur Kammermusik gespielt: Es gibt auch zwei Solokonzerte, die normalerweise von einem Orchester begleitet werden.

Die Aula erweist sich als erstaunlich guter Raum für Musik. Die Akustik ist klar, aber nicht trocken, und gibt den Musizierenden viele Freiheiten, die sie geschickt nutzen. Die Zuhörer sitzen mit gebotenem Abstand bis in die obersten Reihen. Dennoch entsteht eine nahe Verbindung zu den Künstlern. Man hört am Freitagabend die «DNA» der Komponisten, so erklärt es Flötistin Andrea Loetscher. Sturm und Drang, ein Feuerwerk, perlend wie Champagner seien die schnellen Sätze des Flötenkonzertes A-Dur von Carl Philipp Emanuel Bach.

Musiker streben nicht Perfektion an

Vor das Flötenkonzert setzt Andrea Loetscher die «Intrada» von Bernhard A. Batschelet, der kürzlich verstorben ist. Weite Tonsprünge, Flatterklänge, Triller und feine Windlaute wehen durch die Aula. Im Flötenkonzert tauchen die Triller wieder auf, kann man Tonsprünge wiedererkennen. So führt Neue Musik direkt ins Barock. In den Ecksätzen sprühen virtuose Läufe, Andrea Loetscher lässt sie locker und leicht fliessen. Jesper Gasseling und Miao-Yu Hung, Violinen, und Hayaka Komatsu, Viola, stehen im Halbkreis um die Flötistin, während die Cellistin Polina Yarullina auf erhöhtem Podium sitzt. Sie spielen mit kraftvollem Bogenstrich und wenig Vibrato. Ohne das sonst übliche Cembalo entsteht eine Weite zwischen Cello und Flöte, die vor allem im Largo hörbar wird.

Zu Beginn des Konzertes erklingt das berühmte Adagio von Samuel Barber. Es wird mit leidenschaftlicher Dichte musiziert. In feinen Dialogen dringt das Thema durch alle Stimmen, und dass diese Musik von Hörern des BBC zum «traurigsten klassischen Stück» gewählt wurde, kann man nachvollziehen. Im Streichquartett Nr. 1 e-Moll «Aus meinem Leben» von Bedrich Smetana gelingt es den jungen Musikerinnen und Jesper Gasseling, dieses Spätwerk des schon fast tauben Komponisten direkt nachzuerzählen. Sie intensivieren Akkorde bis zum Aufschrei, gehen an spielerische Grenzen. Es ist erfrischend, dass sie nicht die von CDs gewohnte Perfektion anstreben. Sie gehen weit darüber hinaus, riskieren ungenaue Intonation und auch mal falsche Töne, aber man spürt genau: Da treffen Künstler zusammen, die es an die Weltspitze schaffen können.

Wiederholung wegen Handy

Diese Leidenschaftlichkeit und jugendliche Frische begeistern die Zuhörer an jedem Abend. Es sind über 400 Besucher zu den vier Konzerten gekommen, und Jesper Gasseling dankt am Sonntag der Kulturkommission Hergiswil, die seine «verrückte Idee» spontan mitgetragen hat. Das Abschlusskonzert «Expansion» beginnt mit Joseph Haydns Streichquartett op. 20/2. Da wechseln Licht und Schatten, Polina Yarullina entlockt ihrem Cello unerschöpfliche Klangfarben, die von den anderen aufgenommen werden.

Als im Adagio wiederholt ein Handy klingelt, bricht Gasseling ab und beginnt den Satz von neuem. Die Zuhörer sind sichtbar erleichtert und können nun Haydn ungestört geniessen. Man erwartet danach Beethovens Klavierkonzert Nr. 4 G-Dur, von V. Lachner für Klavier und Streichquintett arrangiert. Da klingen plötzlich aus der höchsten Reihe des Raumes hauchzarte Töne: Die Cellistin Elodie Théry spielt und singt «Pianissimo». Dieses archaische, weltraumweite Stück des lettischen Komponisten Peteris Vasks greift das Festival-Thema «Terra Nova» noch einmal deutlich auf.

Aber auch Beethoven wird mit diesen preisgekrönten jungen Talenten zu Neuland. Die Pianistin Marija Bokor verbindet poetische Klangsprache mit geballter Kraft. Die Streicher, nun mit beiden Cellistinnen, entfachen orchestralen Klang mit vibrierenden Reibungen; die innere Zerrissenheit des Komponisten wird überdeutlich. Die Violinen glitzern mit hellen, bisweilen scharfen Tönen, Bratsche und Celli spielen mit gesanglicher Wärme. Es entstehen Klangbilder von berückender Schönheit und erschreckender Rauheit, mutig, neu, einzigartig. Ein Besucher sagt: «Diese Musik ist, so gespielt, Seelenkraft.»