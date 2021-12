Kinotipps für den 2. Dezember 2021

Programm Diese Filme starten in den Zentralschweizer Kinos Bollywood-Drama, Kinderfilme und Gefängnis-Drama: Welche Filme in welchen Kinos in unserer Region am Donnerstag, 2. Dezember anlaufen, lesen Sie in unserer Übersicht – inklusive Trailer. Regina Grüter Jetzt kommentieren 02.12.2021, 05.00 Uhr

Ups, was macht denn der riesige rote Hund mitten in New York? Und hat dessen Farbe vielleicht etwas mit dem nahenden Weihnachtsfest zu tun?

Der Neapolitaner Paolo Sorrentino («La Grande Bellezza») erzählt seine Lebensgeschichte und schafft es, sie so zu spinnen, dass Diego Maradona zu nichts Geringerem als seinem eigenen Retter wird. Auch sonst zieht der Regisseur sämtliche Register: sehr komisch, sehr nach­denklich, sehr viel Italianità. (dfu)

Immer wieder Zellengenossen im Laufe der Jahre: Hans (Franz Rogowski, links) und Viktor (Georg Friedrich) in Sebastian Meises «Grosse Freiheit».

Grossartig erzähltes (Gefängnis-)Drama über die Entwicklung des gesellschaftlichen Umgangs mit Homosexualität von 1945 bis 1968, Freundschaft und Liebe. Die Hauptdarsteller Franz Rogowski und Georg Friedrich werfen alles in ihre jeweilige Rolle. Man hat das Gefühl, bei ihnen im Gefängnis zu sitzen, so intim ist die Inszenierung, so natürlich ihr Spiel. (reg)

Marvel-Star Karen Gillan und «Game of Thrones»-Star Lena Headey vereinen ihre Kräfte und sorgen für eine geballte Ladung Action und Frauenpower. Das kam aber bisher weder bei der Kritik noch beim Publikum gut an.

In Zusammenarbeit mit dem Kunsthaus Zug und in Anwesenheit von Irma Ineichen.

Kleine Geschichten im Schnee für die ganz Kleinen.

Bollywood-Drama.

Ein alter Mann (Timothy Spall) macht sich mit der Asche seiner verstorbenen Frau in öffentlichen Bussen auf die Reise vom nördlichsten Punkt Schottlands in den Süden Englands.

