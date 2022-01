Schweizer Kinostarts 6. Januar 2022

Programm Diese Filme starten in den Zentralschweizer Kinos Diese Filme starten am 6. Januar 2022 in den Zentralschweizer Kinos. Jetzt kommentieren 06.01.2022, 05.00 Uhr

Passend zum Start von «Fedier», läuft im Rahmen von «Cinedolcevita» Felice Zenonis Kinodokumentarfilm über den Urner Künstler Heinrich Danioth (1896–1953) aus dem Jahr 2015.

Stattkino, Luzern: Di 14.00.

Quelle: Youtube

Ryusuke Hamaguchis Adaption der gleichnamigen Kurzgeschichte von Haruki Murakami.

Bourbaki, Luzern.

Bourbaki, Luzern: Do 20.30 Premiere in Anwesenheit des Regisseurs; Cinema Leuzinger, Altdorf; Kino Schwyz; AfmCinema, Stans; Seehof, Zug.

«Cité Gagarine», so lautet der Name einer Pariser Hochhaussiedlung, die abgerissen wird. Dass just dort in der Figur von Yuri ein echter Gagarine (in Anspielung auf den russischen Astronauten) lebt, ist die Ausgangslage in diesem poetischen Film von Fanny Liatard und Jérémy Trouilh über die Kraft der Freundschaft und der Träume. Denn Yuri möchte Astronaut werden. Nur er und seine Freunde bleiben zurück in ihrem Kosmos und schmieden einen irrwitzigen Plan. (dfu)

Stattkino, Luzern.

Der österreichische Spielfilm erzählt die Geschichte hinter Franz Klammers legendärem Abfahrtsrennen an den Olympischen Winterspielen 1976.

«Klammer»: Der Österreicher schlägt Bernhard Russi.

Capitol, Luzern; Pathé, Ebikon; Cinéboxx, Einsiedeln; Kino Engelberg; Kino Schwyz; AfmCinema, Stans.

Marie-Eve Hildebrand befragt im ersten langen Dokumentarfilm die menschliche Seite eines Gesundheitssystems in tief greifendem Wandel im Dialog der Generationen und Methoden.

Bourbaki, Luzern: So 11.00 in Anwesenheit der Regisseurin.

Theo Stichs Dokumentarfilm über «die explosiven Hinterlassenschaften der Armee» im Dorf Mitholz im Berner Oberland.

Gotthard, Zug: Mo 20.00.

Das Drama der bosnischen Regisseurin Jasmila Žbanić über das Massaker in Srebrenica wurde 2021 als bester europäischer Film ausgezeichnet und erhielt auch den Preis für die beste Regie und die beste Darstellerin.

Cinema Leuzinger, Altdorf: Mi 2015.

Maxx, Emmenbrücke: Mi 20.15; Pathé, Ebikon: Mi 20.30.

Bourbaki, Luzern: Mi 12.15 Lunch-Kino; Seehof, Zug: Mi 12.15 Lunch-Kino.

Fünf toughe Agentinnen ermitteln in diesem «feministischen Actionthriller» gemeinsam in einer streng geheimen, länderübergreifenden Mission. Mit: Jessica Chastain (produziert von Chastains Freckle Films), Lupita Nyong’o, Diane Kruger, Penélope Cruz und Fan Binbing. Mehr auf Seite 17.

Capitol, Luzern; Pathé, Ebikon; Maxx, Emmenbrücke; Kino Engelberg; Kino Schwyz; Cinepol, Sins; Seehof, Zug.

Ein erfrischend anderes Prequel, weil die Story originell, spannend und voller Überraschungen ist, anstatt sich zu sehr an den bestehenden Filmen zu orientieren. Und mit einer ganz neuen Besetzung – die Agenten-Hauptrolle spielt Ralph Fiennes. Einziges Manko ist ein krasser atmosphärischer Bruch zur Halbzeit: Da wird das amüsante Actionspektakel auf einmal zum Erst-Weltkriegsdrama. (dpa) Mehr auf Seite 17.

Capitol, Luzern; Cinema Leuzinger, Altdorf; Lux, Baar; Pathé, Ebikon; Cinéboxx, Einsiedeln; Maxx, Emmenbrücke; Kino Engelberg; Kino Schwyz; Cinepol, Sins; AfmCinema, Stans; Seehof, Zug.

55-minütiger dänischer Animationsfilm über die kleine Maj, die mit ihrem Onkel in dessen Tattoostudio wohnt.

Bourbaki, Luzern.

Kult-Komödien-Reihe aus Russland.

Pathé, Ebikon (Sa/So).

