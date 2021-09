Diese Filme starten ab dem 16. September im Kino

Die Kurzfilmnacht ist wieder auf Tour, mit vier Programmen: «Swiss Shorts», «Hot Shorts», «Crazy (in) Love» und «Going the Distance». Wie immer gibt es eine lokale Premiere: «Milch Lait Latte» von Sara Furrer eröffnet den Abend. Der an der Hochschule Luzern – Design & Kunst realisierte achtminütige Dokumentarfilm beobachtet, wie die wirtschaftliche Nutzung von Kühen in der Schweiz heute aussieht. Ebenfalls mit Lokalbezug: «Das Spiel» vom Roman Hodel, mehrfach ausgezeichnet, und «Megamall» von Aline Schoch. (reg)

Freitag, 17. September, in den Kinos Bourbaki (ab 20.30) und Stattkino (ab 20.45), Luzern; www.kurzfilmnacht.ch.