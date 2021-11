Programm Grosse Stars, teure Netflix-Produktion: Diese Filme starten in den Zentralschweizer Kinos Welche Filme in welchen Kinos in unserer Region am Donnerstag, 4. November anlaufen. 04.11.2021, 05.00 Uhr

In Anne Zohra Berracheds Film stehen mehrere Ebenen gleichwertig nebeneinander: Es ist die Geschichte einer Liebe, aber auch eine Untersuchung zu kulturellen Unterschieden, Wahrheit und Glaube, Vertrauen und Wahn.

Bourbaki, Luzern.

Die Marvel-Superhelden waren noch nie so divers. Regie führte Oscarpreisträgerin Chloé Zhao («Nomadland»). Siehe «Schweiz am Wochenende» vom 30. Oktober.

Capitol + Moderne, Luzern; Lux, Baar; Cinéboxx, Einsiedeln; Maxx, Emmenbrücke; Kino Schwyz; Cinepol, Sins; Afm Cinema, Stans; Seehof, Zug.

Das Porträt zeigt den heute 81-Jährigen so, wie er sich der Nachwelt präsentieren will. 1977 sorgte er in Zürich erstmals mit seinen Graffiti für Aufruhr; seit 2020 lebt er wieder in seiner Heimatstadt und sprayte eine Serie von Totentänzen. Ein Künstler durch und durch und – auch wenn es manche empören mag – einfach «e geile Siech».

Bourbaki, Luzern; Kino Schwyz.

Petar Maras leitet nun zwar den Untergrund, doch als neuer serbischer Drogenboss ist er trotzdem gezwungen, sich erneut die Hände schmutzig zu machen. Er muss seinem Bruder aus der Patsche helfen, denn der steckt in ernsten Schwierigkeiten.

Bourbaki, Luzern; Pathé, Ebikon.

Für Pat und Mat ist keine Herausforderung zu gross. Ob auf dem Land oder in der Stadt finden sie immer eine Lösung für alle Probleme und überraschen uns immer wieder mit ihren tollen Ideen. In diesem Kinoprogramm werden sie mit den Tücken des Winters fertig und lassen sich weder von der Kälte noch vom Schnee beeindrucken. 48-minütiges animiertes Programm aus Tschechien, ab drei Jahren.

Bourbaki, Luzern.

Ein Kurzporträt der Regisseurin Céline Sciamma erschien gestern Mittwoch, eine Kurzbesprechung finden Sie online.

Bourbaki, Luzern (4. November, 20.30 Uhr mit Podiumsdiskussion, organisiert vom Verein Franco Luzern); Seehof, Zug.

Im Hochland der Anden versucht ein Hirte, den Spuren eines Pumas zu folgen, der ihm die Herde dezimiert. Aber ist es wirklich ein Puma oder ist es Göttin Pachamama, die ihren Tribut fordert? Im Rahmen der Reihe «Im Gotthard um die Welt».

Gotthard, Zug: Mo, 8. 11., 20.00.

Nach Wonder Woman schlüpft Gal Gadot in dieser Action-Heist-Komödie in die Rolle der grössten Kunstdiebin der Welt. Und liefert sich im bisher teuer­sten Netflix-Film ein Katz-und-Maus-Spiel mit einem FBI-Agenten (Dwayne Johnson) und dem bisher grössten Kunstdieb der Welt (Ryan Reynolds), die neben ihr auch zusammen ziemlich alt aussehen.

Capitol, Luzern; Pathé, Ebikon; Maxx, Emmenbrücke; Cinema 8, Schöftland; Kino Schwyz.

Bollywood-Actionkino.

Bourbaki, Luzern.

Bourbaki, Luzern: Mi, 10. 11., 12.15 (Lunch-Kino).

Hinweis: Die Übersicht über alle laufenden Filme inklusive Kinos und Spielzeiten finden Sie täglich in der Luzerner Zeitung