Programm Kleiner Franz, Landschaftsessay und Teenager-Vater – die Kinostarts ab 15. April Diese Filme starten in den Zentralschweizer Kinos.

Dokumentarfilm über den Kunstmaler aus Engelberg (1873–1926).

Kino Engelberg: Sa, 16. + 23. 4., 18.00.

Geschichten vom Franz

Der kleine Franz will nicht mehr der kleine Franz sein. Sondern der grosse, starke Franz, der cool ist. Aber wie stellt man das an? Der Kinderfilm nach dem Buch von Christine Nöstlinger stärkt die Kleinen und hinterfragt auf leichte wie schlaue Art Geschlechterklischees. Er ist charmant in die heutige Zeit adaptiert worden und hat dabei die Motive Nöstlingers mitgenommen. Der berühmte «Wiener Schmäh» der Geschichten wird dabei vom sehr passenden Soundtrack noch unterstrichen. (dpa)

Bourbaki, Luzern; Capitol, Luzern; Cinema Leuzinger, Altdorf; Pathé, Ebikon; Maxx, Emmenbrücke; Kino Engelberg; Cinema 8, Schöftland; Kino Schwyz; Cinepol, Sins; Afm Cinema, Stans; Seehof, Zug.

Pathé, Ebikon: Mi, 13.30/15.30; Cinéboxx, Einsiedeln: Mi, 15.30; Maxx, Emmenbrücke: Cinema 8, Schöftland: Mi, 14.10; Mi, 14.15; Cinepol, Sins: Mi, 17.00; Afm Cinema, Stans: Mi, 17.00; Seehof, Zug: Mi, 14.30.

Sozialdrama von Ken Loach (2016).

Einführung durch Pfarrer Thomas Zimmermann.

Cinepol, Sins: Fr, 17.30.

Über viele Jahre filmt Lila Ribi ihre Grossmutter Greti. Auf die Frage «Was ist nach dem Tod?» gibt die 100-Jährige immer dieselbe Antwort: «Da ist nichts.» Die Filmemacherin sieht das anders. Sie macht sich auf die Suche, findet andere Sichtweisen und schlussendlich die Gewissheit, dass die Liebe im Leben den Tod überdauert.

Bourbaki, Luzern (Fr, 18.00 Special in Anwesenheit der Regisseurin Lila Ribi).

Bollywood-Kino.

Bourbaki, Luzern: Fr, 11.10.

Interview mit Erich Langjahr und ­Pirmin Meier siehe gestern Mittwoch, Besprechung siehe 25.9.2021.

Bourbaki, Luzern (Do, 18.00 Special in Anwesenheit des Regisseurs Erich Langjahr, Autor Pirmin Meier, Kulturbeauftragter Kanton Luzern Stefan Sägesser); Kino Engelberg; Kino Schwyz; Cinepol, Sins; Afm Cinema, Stans; Gotthard, Zug.

Der alleinerziehende Teenager-Vater Gabriel schlägt sich gerade so durch. Als er sich in die Freundin seines besten Freundes (Ella Rumpf) verliebt, ist er hin- und hergerissen zwischen eigenen Bedürfnissen, Freundschaft und seiner Verantwortung als Vater. Ein fiebriger Ritt durch die Zürcher Langstrasse – so hat man sie noch nie im Kino gesehen – des Zürcher Regisseurs und Kameramanns Lorenz Merz: sinnlich nah an den Figuren, intensiv und explosiv. (reg)

Bourbaki, Luzern (Mo, 20.30 Special in Anwesenheit von Regisseur Lorenz Merz, Hauptdarsteller Pablo Caprez und Produzent Simon Hesse); Maxx, Emmenbrücke; Kino Engelberg; Seehof, Zug.

Bourbaki, Luzern: Mi, 12.15 (Lunch-Kino).

The Godfather I–III – Special

Zum 50. Jubiläum des Meisterwerks «The Godfather» («Der Pate») kehrt die gesamte Trilogie mit neuer Schnitt­fassung des dritten Teils auf die grosse Leinwand zurück, restauriert unter der Leitung von Regisseur Francis Ford Coppola (siehe auch Ausgabe vom 24.2.).

Capitol, Luzern: Mi, 20.00; Pathé, Ebikon: Di, 20.30/Mi, 19.30; Cinéboxx, Einsiedeln: Mi, 20.15; Maxx, Emmenbrücke: Mi, 20.30; Cinema 8, Schöftland: Mi,20.00; Kino Schwyz: Mi, 20.20; Cinepol, Sins: Mi, 20.15; Afm Cinema, Stans: Mi, 20.15; Seehof, Zug: Mi, 20.30.

Cannes 2021: Beste Hauptdarstellerin Renate Reinsve.

Cinema Leuzinger, Altdorf: Mi, 20.15.

Bourbaki, Luzern; Cinéboxx, Einsiedeln; Gotthard, Zug.