Diese Filme starten ab 9. September im Kino

Programm Von Bettlern, Dieben und Königinnen: Das sind die Filme, die diese Woche in den Zentralschweizer Kinos starten «Billie», «Amnis Alsace», «Dune» (Vorpremiere): Diese Filme und viele mehr starten diesen Donnerstag in den Zentralschweizer Kinos. 09.09.2021, 05.00 Uhr

Ein 25-minütiger Film von Dimitri Howald (Gitarre und Komposition), Yannick Mosimann, Nicola Schmid – Luzerner Film- und Schallplatten-Premiere mit anschliessendem Konzert von Howald (Rock, Jazz, Ambient).

Dokumentarfilm von Manuel Schweizer über drei Menschen mit alternativer Lebensgeschichte. Fundament ihres Lebens: Tierschutz beginnt schon zu Hause, das innere Leben zählt, und nichts wird weggeworfen.

Nach «The United States vs. Billie Holiday» jetzt der britische Dokumentarfilm von James Erskine über die US-amerikanische Jazzlegende.

Tibetische Sans-Papiers erzählen. Von Heidi Schmid und Christian Labhart. Anschliessend Gespräch mit Pema, tibetische Sans-Papiers, seit acht Jahren in der Schweiz; Jens Burow, Berater und Unterstützer der Tibetischen Sans-Papiers-Gemeinschaft Schweiz; Heidi Schmid, Regisseurin und Kamerafrau; Moderation: David Roth, Präsident SP Kanton Luzern.

Die Fortsetzung spielt in den Jahren nach dem ersten tödlichen Einbruch ins Haus, wo Norman Nordstrom (Stephen Lang) in Abgeschiedenheit lebt, bis ihn seine vergangenen Sünden einholen.

Nr. 29, op. 106 in B-Dur von Ludwig van Beethoven. Film von Daniel von Aarburg, mit dem Pianisten Andreas Haefliger. Anschliessend Gespräch mit Andreas Haefliger, Daniel von Aarburg und Daniel Arnold. Musikfilm zum Lucerne Festival.

Eves (Catherine Frot) traditionsreiche Gärtnerei im französischen Burgund macht die Konkurrenz zu schaffen: Die Pleite droht. Drei im Rahmen eines Resozialisierungsprogramms neu eingestellte Mitarbeitende leisten unverhoffte Hilfe.

Von Maurizio Kagel. Musikfilm zum Lucerne Festival.

«Night of the Kings»: Der «Roman» erzählt eine Geschichte, die anderen Häftlinge begleiten sie spontan mit künstlerischen Einlagen.

Im Gefängnis MACA hat der Ober-Boss, ein Häftling, das Sagen und ­ernennt den Neuankömmling zum «Roman»: In der folgenden Blutmondnacht muss dieser bis zum Morgen Geschichten erzählen, sonst droht ihm der Tod. Regisseur Philippe Lacôte, in Abidjan aufgewachsen, nutz die Erzähltradition der Griots, um über die prä-koloniale Geschichte der Elfenbeinküste eine Brücke zur politischen und sozialen Gegenwart zu schlagen. Wow, was für ein Film! (reg)

In Bangui, der Hauptstadt der Zentralafrikanischen Republik, schliessen sich Kardinal Dieudonné Nzapalainga und Imam Kobine Lamaya zusammen. Die Leute sollen sich nicht von den Rebellen instrumentalisieren lassen, die im Namen der Religion Christen und Muslime gegeneinander aufhetzen. Dokumentarfilm von Manuel von Stürler.

Nach zwei Realverfilmungen kommt nun eine animierte deutsch-französisch-belgische Kino-Neuauflage der 70er-Jahre-Fernsehserie.

