Kinofilme in der Zentralschweiz ab 3. Februar 2022

Luzerner Premiere mit anschliessendem Gespräch mit der Regisseurin Hildegard Keller. Moderation: Eva Holz. Einen Artikel über das Phänomen jüdischer Spuren in der Schweiz lesen Sie am Montag in der Luzerner Zeitung oder online.

Explosion im Hafen von Beirut und Abfallkrise: Die Familie Badri ist vor Misswirtschaft und Korruption aufs Land geflohen – aber auch dort werden sie von der Realität eingeholt. Im komplexen Familiengefüge spiegeln sich die Folgen für die Bevölkerung. Der libanesische Oscar-Beitrag ist das vielschichtige Porträt eines Lands am Abgrund genauso wie eine bittersüsse Liebeserklärung.

Das Super-Karibu ist der Helfer in der Not, egal zu welcher Zeit und egal an welchem Ort, stets einsatzbereit – wie ein richtiger Superheld. Das 54-minütige animierte Programm beinhaltet den Kurzfilm «Ein Lied für Gina» und die längere Geschichte «Das Liebesverbot» (Regie: Mathieu Auvray). Ein Kinoerlebnis für die Kleinsten von drei bis sechs Jahren. Süss!

Zwei Filme von Andrée Julikà Tavares und Gianluca Monnier mit anschliessendem Künstlergespräch. Im Rahmen von Ausstellung und Magazin «_957 #131_tra corpi e luoghi -zwischen Körpern und Orten-» («Redaktion», Himmelrichstrasse 4, Luzern).

Ulrich Seidl (Österreich 2014). Im Rahmen vom «Unfrisiert»-Festival im Kleintheater Luzern zum Thema «Sex Sells».

Die herzig animierte Neuinterpretation von Jules Vernes Romanklassiker mit einem Seidenäffchen und einem Frosch stammt vom Oscar-nominierten französischen Regisseur Samuel Tourneux und Drehbuchautor Gerry Swallow («Ice Age: The Meltdown»).

Rakel merkt sehr spät, dass sie schwanger ist. Zu spät für eine Abtreibung. Sie ist überhaupt nicht bereit für ein Kind und mag den Kindsvater nicht mal. Und dann ist da noch das von ihr gezeichnete Ninjababy, das in animierter Form lebendig wird und ihr unter die Nase hält, was für ein schlechter Mensch sie ist. Auseinandersetzung einer jungen Frau von heute mit dem Muttersein aus Norwegen, originell und witzig.

Wie wird sich eine Frau verhalten, deren Mann sie zwingt, zwischen ihm und ihrem Sohn zu wählen? Ist es möglich, dass es für ein Kind besser ist, mit seinen Eltern zu brechen? Was verbergen unsere Nachbarn hinter verschlossenen Türen? Um solche Fragen kreist das neuste Werk von Nanni Moretti über die Bewohner eines Hauses in einem wohlhabenden Quartier in Rom.

Naomi Kawase (Japan 2020).

Fünf Frauen sind es, die sich hier aufs Herrlich-Traurigste ein ums andere Mal in den Fallstricken des Lebens verheddern. Das Thema Aussehen, die eigene und die Fremdwahrnehmung, ist dabei der inhaltliche Fixstern. Auch in ihrem dritten Spielfilm hält Karoline Herfurth eine gekonnte Balance aus amerikanischem Pathos, toller Ironie und zutiefst berückenden Momenten. (dpa)

Extremsportler kommen im Engadin zu einem aussergewöhnlichen Filmprojekt mit Freeride- und Freestyle-Elementen zusammen. Mittendrin der Engelberger Freestyler Fabian Bösch.

