Serie «Schattenwurf» Luzerner Psychiater über Corona: «Ich kam an den Rand der Erschöpfung» Sebastian Dittert aus Luzern erzählt, wie es ist, als Psychiater in der Coronakrise zu arbeiten. Aufgezeichnet von Stefan Welzel Jetzt kommentieren 15.02.2022, 19.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Als Spross eines Arztes und einer Krankenschwester war es mir quasi in die Wiege gelegt, eine Laufbahn als Mediziner einzuschlagen. Mein Vater arbeitete zunächst in der Inneren Medizin, ehe er als Psychoanalytiker wirkte. Dieser Fachbereich faszinierte mich schon als Kind. Nach meinem Medizin-Studium wurde mir schnell klar, dass ich eine Ausbildung zum Facharzt für Psychiatrie und Psycho­therapie machen möchte.

2006 bin ich aus Deutschland in die Schweiz gezogen. Zunächst trat ich die Stelle als leitender Arzt in der Privatklinik Meiringen an. Später erfasste ich die Chance, in meiner neuen ­Heimat Luzern zusätzlich einen Praxisplatz zu übernehmen.

Seit zwei Jahren setzt die Pandemie unserer Gesellschaft zu. Die Folgen und Veränderungen für die psychische Gesundheit der Menschen spüre ich in meiner täglichen Arbeit deutlich.

Sebastian Dittert kam auch selber an das Belastungslimit. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 3. Februar 2022)

Einer der Hauptstress­faktoren für viele Patientinnen und Patienten in der Pandemie und vor allem während der Lockdowns war sicherlich die soziale Isolation. Ein Telefonat oder eine Facetime-Sitzung kann den persönlichen Kontakt einfach nicht vollständig ersetzen. Es ist eben etwas anderes, wenn man die Enkeltochter nur über den Bildschirm sieht oder mit ihr zusammen spielen kann.

Ein weiterer, immer wieder gehörter Stressfaktor war die finanzielle Lage.

Viele Menschen gerieten in die belastende Situation, sich plötzlich mit Existenzängsten auseinandersetzen zu müssen. Damit einher ging nicht selten der Verlust der gewohnten Tagesstruktur. Arbeit gibt uns eben auch eine Struktur und eine Aufgabe. Fällt das weg, kann sich eine Leere auftun, welche zum Beispiel mit Suchtverhalten gefüllt wird.

Die Pandemie war auch für mich eine grosse Belastung. Die Anfragen für Therapieplätze – in der Klinik wie in der Praxis – sind steil nach oben geschossen. Bemerkenswerterweise aber erst mit und nach dem zweiten Lockdown. Beim ersten war es wohl so, dass viele dachten: Das geht bald vorbei und das halt ich durch. Zudem legte sich eine gewisse Ruhe über unseren Alltag, was durchaus Positives beinhaltete. Nicht wenige Patienten ­haben genau jene Entschleunigung geschätzt.

Aber als der zweite Lockdown anstand, ­kamen viele an ihre Belastungsgrenze. Ab dem Frühjahr 2021 sind die Anfragen dann sprunghaft angestiegen. Eigentlich bin ich dabei über meine Kapazitäten hinaus gegangen.

Irgendwann gegen Spät­sommer war ein Punkt erreicht, an dem ich an den Rand der ­Erschöpfung kam. Gerade während der besagten Anmeldungswelle war der Druck enorm. Dazu kam das sorgsame Beachten all der Massnahmen und Hygieneregeln. Da konnten Ablenkungen wie Sport, lange und ­erholsame Spaziergänge oder ein schöner Abend mit Freunden zwar helfen, aber eben nur begrenzt. Im Herbst brauchte ich mal einen längeren Urlaub, um ganz abschalten zu können.

Eine zentrale Erschwernis war und ist die Tatsache, dass man in der Pandemiezeit die professionelle Distanz zum Problemfeld der Patienten nicht mehr so gut aufrechterhalten kann wie sonst.

Denn diese besonderen Umstände und Gründe für den Besuch bei mir – eben die Beschneidung der sozialen Kontakte, die Sorgen um die Familie und Freunde, die Ungewissheit, wie es weitergeht und vieles mehr – betreffen ja auch mich selbst.

Deshalb war es mir während der Lockdowns enorm wichtig, die wenigen privaten Kontakte, die ich aufrechterhielt, gut zu pflegen. Was mich zudem aufgestellt hat, war der tolle Zusammenhalt im Klinik-Team. Wir sassen alle im gleichen Boot – das führte zu Solidarisierung, menschlicher Nähe und mehr Unterstützung untereinander.

Mit der neuesten Entwicklung ist nun Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Bei vielen Patientinnen und Patienten ist eine Entspannung eingetreten und man merkt: Das Thema hat sich langsam erschöpft. Die Leute haben sich einerseits besser mit der Pandemie arrangiert – wir sind Gewohnheitstiere und können uns gut anpassen. Andererseits zeichnete sich in den letzten Wochen eine deutliche Entspannung, sogar ein mögliches Ende der Pandemie in der bisherigen Form ab. Das hat doch erkennbar Druck aus dem Kessel ­genommen.

Was mich sehr beschäftigt hat bei dieser Krise, ist die Erkenntnis, wie stark vor allem Jugendliche und junge Erwachsene unter der Pandemie gelitten haben.

Dies hat ein bekanntes Problem nochmals unterstrichen. Es gibt zu wenige Plätze in den Kinder- und Jugendabteilungen von Psychiatrien, aber auch ambulant. Hier muss ein Umdenken stattfinden. Das hat ja auch schon eingesetzt, denn es ist von enormer Bedeutung, möglichst frühzeitig und professionell psychische Probleme im Kinder- und Jugendalter anzugehen, um negative Folgen für die Entwicklung und spätere Leidenswege zu vermeiden.

Unangemessen fände ich es nun, einfach wieder in den «courant normal» überzugehen. Themen wie Umgang mit unserer Natur, Sozialstress, Entschleunigung, übermässiger Druck im Job oder die Bedeutung sozialen Miteinanders und Solidarität in der Gesellschaft, sollten weiter behandelt und diskutiert werden.»

«Schattenwurf» ist zurück: In unserer Porträt-Serie erzählen Zentralschweizerinnen und Zentralschweizer von speziellen ­Erlebnissen, Extremsituationen oder aussergewöhnlichen Lebensentwürfen, die von der Ambivalenz des Daseins Zeugen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen