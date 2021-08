Lucerne Festival: Putins Jugendeliteorchester

Lucerne Festival Ein Jugendeliteorchester - von Putin gefördert Das Russian National Youth Symphony Orchestra vereinigt die Crème de la crème junger Absolventen aus den Konservatorien ganz Russlands. Am ersten Konzert des Lucerne Festival zeigte es seine Klasse mit Tschaikowsky. Roman Kühne 10.08.2021, 23.17 Uhr

Normalerweise eröffnet das Lucerne Festival Orchestra den Konzertreigen im KKL. Seit ein paar Jahren ist jedoch dem eigentlichen Lucerne Festival eine Art Jugendwoche vorgeschaltet. Unter dem Titel «Music for Future» soll die Einbindung dieser jungen Kräfte ein wichtiges Standbein des Sommerfestivals werden.

Den Auftakt machte am Dienstagabend das Russian National Youth Symphony Orchestra.

Das Nationale Russischen Jugendsinfonieorchester spielt im KKL. Bild: PD / Peter Fischli

Was nach Gelegenheitsprojekt tönt, ist in Wirklichkeit ein professioneller Klangkörper. 2018 von Wladimir Putin an die Moskauer Philharmonie in Auftrag gegeben, vereinigt es die Crème de la crème junger Absolventen aus den Konservatorien ganz Russlands miteinander. Die Musikerinnen und Musiker proben täglich und spielen gegen 40 Konzerte pro Jahr.

Solist mit eigenwilligen Tempi

Nach seinem hochgelobten ersten Auslandkonzert im letzten Juni im Wiener Musikverein war man natürlich gespannt auf den Auftritt des Jugendsinfonieorchesters im praktisch ausverkauften Konzertsaal des KKL. Das Konzert ist ganz Peter Tschaikowsky gewidmet.

Der 33-jährige Geiger Sergei Dogadin spielt dessen Violinkonzert mit teils sehr eigenwilligen Tempi. Im ersten Satz reizt er die Strukturen aus bis ins Detail, jede Note wird durchgezeichnet. Während die Kadenz dadurch eine gewisse Steife erhält, schenkt das klare Musizieren dem Stück aber auch viel Sinnlichkeit und Klangreichtum. Mit exzellenter Phrasierung und Drive schafft Dogadin ein Finale von virtuoser Brillanz.

Das Orchester unter der Leitung von Valentin Uryupin läuft in der sechsten Sinfonie vor allem in den Ecksätzen zur Hochform auf. Die Weite und die Farben des grossen Spannungsbogens über dem Adagio und die finale Schwermut, eine feine Schattenzeichnung mit Nuancen, Leben und Klangdichte, zeugen von der hohen Klasse des Orchesters.

