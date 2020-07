Zwei Konzerte im KKL zeigen klare Tendenz: Qualität ist hoch – Ticketverkauf ist im Keller Zwei wunderbare Konzertabende im KKL zeigen auch, wie sich steigende Corona-Fallzahlen auf den Zuschaueraufmarsch auswirkten. Roman Kühne 05.07.2020, 13.26 Uhr

Die Französin Inès Morin spielt Mendelssohn, begleitet von den Festival Strings – alle mit Sicherheitsabstand zueinander. Bilder: Priska Ketterer (3. Juli 2020)

Nirgends habe ich mich in den letzten Wochen so «sozial distanziert» gefühlt wie im KKL. Vom Eintreten bis zum Sitzplatz, von den Toiletten bis zum Ausgang: Nie laufe ich Gefahr, mich jemandem zu stark anzunähern. Im Saal sind zwischen jeder Zuschauergruppe mehrere Sitze und Reihen. Bei Einkäufen oder dem Seequai entlang bin ich klar engerem Kontakt ausgesetzt.

Dennoch gibt es ein Problem. Zwar ist das Solistenkonzert der Hochschule Luzern Musik vom Freitag noch «ausverkauft» – knapp 250 Personen sind zugelassen. Zum Beethoven Extrakonzert vom Samstag finden sich aber nur etwa die Hälfte ein. «Wir hatten, trotz der Kurzfristigkeit des Konzertes, eine konstante Ticketnachfrage», sagt Roland Meier, der beim «Förderkreis Kammermusik Schweiz» dieses Konzert organisiert. «Als Mitte Woche die Corona-Fallzahlen wieder stiegen, ist der Ticketverkauf schlagartig eingebrochen. Die Leute haben Angst. Dabei ist das KKL wohl momentan einer der sichersten Orte, um Musik live zu hören.»

Beethoven-Sinfonie zu dritt gespielt

Das Gebotene nach wie vor exzellent. Das Schweizer Klaviertrio spielt am Samstag zwei Raritäten aus dem Beethovschen Fundus. Zuerst das Klaviertrio in Es-Dur op. 63. Vor knapp 10 Jahren wieder entdeckt, ist es wohl erstmals in der Schweiz zu hören. Martin Lucas Staub (Klavier) Angela Golubeva (Violine) und Joël Marosi (Violoncello) bringen das verspielte Stück elegant und leicht. Perfekte Balance, Präzision, klangliche Schlankheit, Sensibilität und Spielfreude machen aus der Komposition eine wahre Perle. Das schnelle und klare Finale lässt die akustische Brillanz des Saals in schönstem Lichte erstrahlen.

Ein ganz andere «Gewichtsklasse» ist die 2. Sinfonie von Beethoven, umgeschrieben für ein Klaviertrio vom Meister selber. Es ist ein Kraftakt für die drei Musiker. Mit diabolischer Energie treiben sie den ersten Satz. Vorwärtspreschend und triumphal. Oder die finalen Linien des Schlussgalopps – würden nicht die Farben der vielen Bläser fehlen, fast glaubt man, die Sinfonie in ihrer Originalversion für Orchester zu hören. Mit einer Standing Ovation verdankt das Publikum den stimulierenden Abend.

Üppig, leicht, verspielt und sinnlich

Schon der Freitag bot im «Solistenkonzert II» viel Exzellenz und Virutosenkönnen. Zum einen zeigen die Festival Strings Lucerne unter Daniel Dodds erneut, welch hervorragende Formation sie auch in der Begleitung sind: konzentriert, kommunikativ und hoch musikalisch.

Doch auch die Absolventen des Studienganges «Solo Performance» trumpfen teils gross auf. So spielt die Französin Inès Morin das Violinkonzert von Felix Mendelssohn üppig romantisch und doch mit jener Leichtigkeit, die der Komposition ihr Leben gibt. Oder die überraschende Interpretation durch Denis Zhdanov (Ukraine) von Beethovens Klavierkonzert Nr. 5. Verspielt, farbig und neckisch. Camille Quinton, auch aus Frankreich, spielt in Carl Philipp Emanuel Bachs Flötenkonzert vor allem das Andante duftend und sinnlich. Derweil der Ungare Mátyás Mézes mit Beethovens Violinkonzert wohl ein zu bekanntes und grosses Werk auswählte, bietet die Spanierin Marta Peño Arcenillas mit dem 5. Violinkonzert von Henri Vieux­temps packende Leidenschaft.

Denis Zhdanov (Ukraine) spielt Beethovens Klavierkonzert Nr. 5.

Camille Quinton (Frankreich) spielt in Carl Philipp Emanuel Bachs Flötenkonzert.

Mátyás Mézes (Ungarn) spielt Beethovens Violinkonzert.