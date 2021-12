Reportage Queerer Winterzauber im Südpol: Wandelnde Christbäume, Berliner Luft und Lady Marmalade Im Luzerner Südpol ging eine rauschende Queer-Party über die Bühne. Es war erst die zweite ihrer Art in dem Kulturzentrum. Es ist ein Format, das für die Zentralschweiz neu und als langfristige Reihe angelegt ist. Ein Augenschein im Winterzauberland. Stefan Welzel 0 Kommentare 19.12.2021, 18.58 Uhr Merken Drucken Teilen

Exklusiv für Abonnenten

Notre Dame, Vio la Cornuta und Liu Bohème (v. l. n. r.) bei ihrer Performance im Südpol. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 18. Dezember 2021)

Rachel Harder, Liu Bohème, Vio la Cornuta und Notre Dame betreten zusammen die Bühne. Mit Spitzen, Strapsen und Korsetten bekleidet und in gedämpftes Rotlicht getaucht, ahnt man, was nun kommt. Natürlich: «Lady Marmalade», bekannt aus dem Musical Moulin Rouge, gesungen von Christina Aguilera, Lil' Kim, Mia und Pink. Die Choreografie sitzt, die Play-back-Einsätze passen. Es ist der krönende Abschluss einer rund halbstündigen Show, wie sie in der Zentralschweiz noch nicht oft gesehen wurde. Das feierwütige Publikum goutiert das Grande Finale mit Begeisterung und Zugabe-Rufen. Doch Rachel Harder muss die Menge leider enttäuschen: «Das war es», sagt sie und bedankt sich gerührt.

Format-Initiantin Rachel Harder steht auch singend auf der Bühne. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 18. Dezember 2021)

Seit dieser Kultursaison finden im Luzerner Südpol regelmässig Queer-Partys statt. Für die erst zweite Ausgabe kurz vor Weihnachten wurde aus dem Label «Queerer Budenzauber» kurzerhand der «Queere Winterzauber». Um jenem zu erlegen, haben sich an diesem arg kalten Samstagabend zahlreiche Menschen in die Schlange vor dem Eingang zur Shedhalle gestellt – trotz widriger Pandemieumstände. Um sich nach Eintritt gleich mal etwas aufzuwärmen, reicht eine charmante Lady in Schwarz und mit beeindruckendem Vollbart gratis Berliner-Luft-Shots. Na, lassen wir es auch gern gleich zwei oder drei sein.

Bilder: Patrick Hürlimann (Luzern, 18. Dezember 2021) Im Bild: Vio la Cornuta. Im Bild: Vio la Cornuta. Im Bild: Notre Dame als Weihnachtsbaum verkleidet. Im Bild: Liu Boheme im Backstage-Bereich.

Von Berlin und Paris nach Luzern

Beim Blick in den Saal fällt sofort auf: Das Publikum ist sehr durchmischt. Viele junge Menschen, klar. Aber nicht nur. Und wer in alten Klischees verhaftet ist und hier primär eine Veranstaltung von homosexuellen Männern für homosexuelle Männer erwartet, liegt sowieso komplett falsch. Queer bedeutet eben auch querbeet und steht für Vielfalt und Offenheit.

«Jeder und jede soll hier so sein, wie er oder sie ist»,

erklärt Rachel Harder. Die 35-jährige Dragqueen sitzt im Backstage-Bereich und empfängt zum kurzen Gespräch. Mit bürgerlichem Namen heisst sie Christian Raschke und lebt seit rund anderthalb Jahren in Luzern. Vor zwei Jahren hat sie das Performen als Dragqueen für sich entdeckt. Gelebt hat sie unter anderem in Berlin und Paris. Nun also Luzern.

Impressionen aus dem Backstage-Bereich mit Vio la Cornuta (rechts). Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 18. Dezember 2021)

Freda DIN (links) und Notre Dame als wandelnder Weihnachtsbaum. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 18. Dezember 2021)

Wie war das denn, in einer neuen, provinzielleren Queerszene anzukommen? «Die Community hier ist ziemlich überschaubar. Sie trifft sich ab und zu im Luzerner Neubad», so Harder. Eine spezifische Queer-Bar oder einen Club gibt es nicht. Und Dragqueen-Shows kann man sich in Zürich oder Basel anschauen gehen. In der Zentralschweiz lief das bisher weitestgehend unter Fehlanzeige. Harder ändert das gerade. Sie ist die Initiantin der neuen Queer-Reihe samt Dragqueen- und Burlesque-Show im Südpol. Über ihren Job beim Luzerner Theater kam sie in Kontakt mit den Verantwortlichen im Kulturzentrum und stiess auf offene Türen. «Unsere Anlässe im Südpol sollen ein Ort der Begegnung, des Austauschs queerer Kultur werden und nicht nur Halli-Galli-Disco sein», präzisiert Harder.

Man scherzt und neckt sich

Die Freude am Performen, am theatralen Format ist ein wichtiger Teil der Motivation für Harder. Doch als noch grösseren Antrieb bezeichnet sie die gesellschaftspolitische Relevanz ihres Tuns. Sie würde die Botschaft für mehr Toleranz und Akzeptanz für alle, die ihre Identität abseits des «binären Geschlechtersystems von Mann und Frau» empfinden und leben, wohl am liebsten in grossen Lettern auf die Fassade des Südpols schreiben. Vorerst muss sie sich nun aber bereit machen für ihren Gig. Schon kommt ein wandelnder Christbaum mit weisser Perücke in den Raum und fragt nach Harder. Es ist ihre Bühnenkollegin Notre Dame. Nervosität ist unter den Auftretenden nicht auszumachen. Die Atmosphäre ist locker, entspannt, man scherzt und neckt sich.

Früh am Abend war die Stimmung entspannt und noch etwas ruhig, danach stand aber eine wilde und lange Tanznacht bis in die frühen Morgenstunden an. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 18. Dezember 2021)

Draussen im Saal steigt das Tanzfieber. In einer Glitzerecke kann man sich schminktechnisch etwas aufpeppen lassen. Dahinter steht in rosa Leuchtlettern «Queer and proud». Auf der Terrasse frieren die Rauchenden in der frostigen Dezembernacht. Dazu gehören Monique und Judit. Die beiden geniessen die gelöste Stimmung im Club. «Ich finde es schlicht toll, dass es hier nun so was gibt», sagt Judit. Die kurze Analyse von Silvan, einem Lehrling, fällt trockener aus. Dennoch leuchten seine Augen, wenn er simpel festhält, dass dieser Anlass doch eine «gute Idee ist». Dem kann man nur beipflichten.

Die verwaiste Kuschelecke

Drinnen gibt es auch noch eine Kuschelecke – eigentlich ein kleiner Saal. Gut gefüllt wird er den ganzen Abend lang nicht sein. Die Leute wollen in erster Linie feiern und tanzen. Darin hat es sich für einige Minuten die Dragqueen Freda Din bequem gemacht. Sie ist heute aber nur zu Gast und nicht auf der Bühne. Auch sie freut sich natürlich, dass die Queer-Party-Szene nun in der Zentralschweiz Fuss fasst:

«Wie geil ist das denn?»

Kurz darauf wird sie etwas ernster. Die Community in der Deutschschweiz ist nicht gross. Man kenne sich untereinander. Doch das sei alles am Wachsen und nun ja auch in Luzern mitsamt queeren Shows daheim.

Burlesque-Tänzerin Liu Bohème in Aktion. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 18. Dezember 2021)

Nebenan steigt der Lärmpegel. Die mitternächtliche Dragqueen-Show steigt. Nacheinander performen Notre Dame, Rachel Harder, Liu Bohème und Vio la Cornuta. Harder und Vio la Cornuta zeigen ihr Gesangstalent, Liu Bohème ist eine Burlesque-Tänzerin, die ihre Künste zu fernöstlichen Klängen und Hip-Hop-Beats präsentiert. Für die prächtige Ausstattung sorgte Sarah Hofer, die für manch ein Kleidungsstück auch auf den Fundus des Luzerner Theaters zurückgreifen konnte. Am Ende folgt eingangs beschriebenes Finale. «Natürlich sind wir keine Profis, wir machen das primär aus Spass», gibt sich Rachel Harder nach dem Auftritt trotz der vielen Komplimente, die sie bekommt, bescheiden. Auch Monique hat es gefallen: «Sehr cool», so ihr kurzes Fazit. Und Judit fand es «wunderschön und sinnlich». In dieser Stimmung ging es dann weiter – bis in die frühen Morgenstunden. Luzern hat ein neues Format. Es lohnt sich, mal vorbeizuschauen.

Rachel Harder nach getaner Bühnenarbeit. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 18. Dezember 2021)

Liu Bohème. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 18. Dezember 2021)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen