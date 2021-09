20 Jahre Pink Panorama: Queere Menschen ohne Klischees zeigen

Luzern Zum 20. Mal PinkPanorama Filmfestival: «Queere Menschen ohne Klischees zeigen» Das PinkPanorama Filmfestival findet ab übermorgen zum 20. Mal statt. Seit dem Start hat sich auch gesellschaftlich einiges verändert. Arno Renggli Jetzt kommentieren 12.09.2021, 15.31 Uhr

Einer der Filme, die am diesjährigen Pink Panorama Festival gezeigt werden: «Dating Amber» über den schwulen Eddie und die lesbische Amber, die sich als Paar ausgeben.

Schwulen und lesbischen Menschen mehr öffentliche Sichtbarkeit geben: So das Ziel, als PinkPanorama Filmfestival Luzern 2002 gegründet wurde. «Sichtbarkeit ohne die üblichen Klischees», sagt Marco Lehre (48), der damals dabei war und heute noch zum Programmationsteam gehört. «Figuren ausserhalb der heterosexuellen Norm waren in Filmen fast immer negativ besetzt», ergänzt der Berufsmaturalehrer, der in Luzern in einer eingetragenen Partnerschaft mit einem Mann zusammenlebt.

Seit Beginn für PinkPanorama engagiert: Marco Lehre. Bild: PD

Für PinkPanorama gab es Vorbilder in anderen Schweizer Städten, etwa das PinkApple in Zürich. So etwas wollten wir auch in die Zentralschweiz bringen», blickt Marco Lehre zurück. Und in einer Zeit, als Filme noch in teuren und schweren Filmrollen transportiert wurden, konnten wir sogar punkto Transport zusammenarbeiten.»

Früher Problemfilme, heute auch Lockeres

Was hat sich seit 2002 nun verändert in Filmen mit schwuler und lesbischer Thematik? Marco Lehre: In den früheren Jahren gab es vor allem Filme, welche die Probleme von Schwulen und Lesben zeigten, bei uns, aber auch in homophoberen Gesellschaften wie etwa in Osteuropa oder Asien. Inzwischen gibt es vermehrt auch Filme, die das Thema lockerer angehen. Etwa in Tragikomödien. Oder in Filmen, wo eine zentrale Figur zwar queer ist, dies aber gar nicht problematisiert wird.»

Dauerbrenner bleiben sind Coming-of-Age-Filme, in denen junge Menschen ihre Identität entdecken und sich mit ihrem Coming-out befassen müssen. Bis heute ein oft schwieriger Prozess. Marco Lehre weiss aus eigener Erfahrung: «Das Coming-out hört eigentlich nie auf. Es gibt auch im Alltag immer wieder Situationen, in denen ich mich erklären muss.»

Die grösste Veränderung ergab sich durch die gesellschaftliche Entwicklung, dass die Kategorien «schwul» und «lesbisch» durch neue ergänzt wurden wie «trans» oder «nicht-binär. Entsprechend verzichtet das Festival seit 2018 auf die Bezeichnung «lesbisch-schwul», um einer möglichst grossen Vielfalt der Liebe und Identitäten gerecht zu werden. Man habe diskutiert, ob die Bezeichnung «queer» sich eignen würde, dann aber ganz auf eine Umschreibung verzichtet, sagt Marco Lehre. «Ich denke, mit PinkPanorama haben wir inzwischen eine Marke, die für sich selber steht.»

Neuer Dokfilm über die hiesige Community

Für seine Jubiläumsausgabe hat PinkPanorama selber einen Film in Auftrag gegeben: Jeweils im Vorprogramm einzelner Filme läuft «20 Jahre queeres Luzern», die neue Dokumentation von Jules Claude Gisler. Dabei werden Menschen aus der hiesigen Community gezeigt, die über ihr Leben, ihr Wirken und ihren Kampf für Gleichstellung in den letzten 20 Jahren reden. Was haben sie geschaffen, ausgelöst oder vielleicht versäumt?

Im Hauptprogramm steht am Mittwoch der irische Film «Dating Amber» (21.00 Uhr): Der schwule Eddie und die lesbische Amber geben sich als Paar aus, um an der Schule unverdächtig zu sein. Bereits ab 18.45 läuft das Kurzfilmprogramm. Zwischen den Filmen wird um 20.15 Uhr das Festival mit der Drag-Queen «LaMer» eröffnet.

Am Donnerstag ist der US-Film «Gossamer Folds» über die Freundschaft einer schwarzen Trans-Frau und einem weissen Knaben zu sehen. Sowie «Glück» aus Deutschland über die Liebe zwischen zwei Frauen. Im chilenischen Film «Los Fuertes» geht es am Freitag um eine wechselvolle Beziehung zwischen zwei Männern. Und der brasilianische Film «Valentina» erzählt von einer jungen Transfrau, die nach dem Umzug aufs Land den Hass ihres Umfeldes fürchten muss.

Am Samstag sind ab Nachmittag ein Familien-Brunch, ein Workshop zum Thema Regenbogenfamilie mit parallelem Kinderprogramm, Spoken Word, weitere Filme, Dragshows und vor allem ab 22 Uhr die grosse PinkPanorama-Party angesagt.

PinkPanorama Filmfestival: 15. bis 18. September im Treibhaus am Spelteriniweg 4, Luzern. VV/Programm: pinkpanorama.ch. Für Besucherinnen und Besucher gilt die «3G-Regel»; Infos ebenfalls auf der Homepage.

SA/SO 24./25. September und 1./2. Oktober: Queer Cinema im Stattkino Luzern.

Am Festival ebenfalls gezeigt wird: «Los Fuentes» aus Chile. Bilder: PD

«Glück» aus Deutschland.

«Sublet» (Israel/USA).

«Valentina» (Brasilien).

«Gossamer Folds» (USA).

Eigenes für das Festival produzierte Jules Claude Gisler den Dokfilm «20 Jahre queeres Luzern».