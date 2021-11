Kindertheater Erich-Kästner-Klassiker im Luzerner Theater: Rasant, aber etwas altbacken Zusammen mit der Band Silberbüx inszeniert das Luzerner Theater einen kurzweiligen «Emil und die Detektive». Stefan Welzel Jetzt kommentieren 17.11.2021, 16.54 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Emil (Hugo Tiedje, links) und seine Freundinnen und Freunde lauern dem Gauner Grundeis (Rüdiger Hauffe, sitzend) auf. Bild: Ingo Höhn/LT

Es ist wohl der Kinderkrimiklassiker des deutschsprachigen Raums schlechthin. «Emil und die Detektive» von Erich Kästner erzählt die zeitlose Geschichte eines Jungen, der mit neu gewonnenen Freunden im Grossstadtdschungel einem Dieb hinterherjagt. Dass dieses Setting selbst über 90 Jahre nach Erscheinen des Romans immer noch problemlos auf Leinwand oder Bühne funktioniert, beweist auch die neue Inszenierung von Benno Muheim im Luzerner Theater. Gestern feierte das Stück unter Mitwirkung der Kinderliedband Silberbüx (in der Muheim Mitglied ist) Premiere.

In das rund 75-minütige Abenteuer starten Silberbüx im Musical-Stil. Ein jazziger Beginn mit der tollen Stimme von Brigitt Zuberbühler und ihrer Mitstreiterin Stefanie Hess am Klavier sowie Muheim am Kontrabass und Maurice Berthele am Schlagzeug. Die «Parole Emil» wird gleich einmal singend ausgerufen – ein erstes partizipatives Element steigert den Lärmpegel vehement im mit Schulklassen gefüllten Theater. Gleich darauf sucht Maurice seine Trompete, die doch normalerweise im entsprechenden Instrumentenkoffer liegt. Nun finden die vier darin nur noch ein paar Bonbons. Versteckt sich etwa ein Dieb im Saal? Damit öffnet Silberbüx eine zweite Kriminalfallebene ausserhalb des eigentlichen Stücks, welches nach einem weiteren Lied sogleich losgeht.

Treibende Beats bei den Verfolgungsjagden

Dem gelungenen Intro mit der Aufforderung an das junge Publikum, die Augen stets offen zu halten und mit zu ermitteln, folgt ein eher konventioneller Einstieg in Kästners Erzählung. Wir reisen in die Zeit der Romanentstehung. Emil Tischbein verabschiedet sich am Bahnhof Neustadt von seiner Mutter, in der Brusttasche die 140 Mark, die ihm im Zug nach Berlin vom Gauner Max Grundeis geklaut werden. Dort warten seine Grossmutter und die Cousine Pony Hütchen vergebens auf Emil.

Emil jagt beharrlich dem Verbrecher hinterher. Bild: Ingo Höhn/LT

Die durchwegs erwachsenen Schauspielerinnen und Schauspieler aus dem festen Ensem­ble des Luzerner Theaters sind in Kleidung der 1920er- und 1930er-Jahre gesteckt, parlieren manchmal sogar Berlinerisch, zumindest aber astreines Bühnendeutsch, und verwenden Begriffe wie «ulkig» oder «Vetter». In solchen Momenten stellt sich die Frage, ob man nicht stärker in den Text hätte eingreifen können, vielleicht sogar müssen – dem jungen Schweizer Publikum zuliebe. Ein nicht wirklich störendes Detail, welches aber sinnbildlich steht für eine ziemlich werktreue Inszenierung. Das geht in Ordnung, entbehrt aber Überraschungsmomente, die auch oder erst recht einem Kindertheater gut anstehen würden. Silberbüx sorgen derweil stets für die (Hintergrund-)Musik, diese dann fast durchwegs mit schweizerdeutschen Texten, zuweilen mit ein wenig Englisch vermengt.

Die Verzahnung der Handlung mit dem Silberbüx-Sound funktioniert bestens. Vor allem dann, wenn die treibenden Beats den Verfolgungsjagden per Taxi oder zu Fuss noch mehr Tempo verleihen. Die Kids gehen besonders in den musikalischen Teilen voll mit.

Bald stösst Emil in Berlin bei seiner Mission auf Hilfe von Gusti mit der Hupe. In dieser Version ein Mädchen und nicht wie in der Vorlage ein Junge – eigentlich die einzige, wohl dem Zeitgeist zuzuordnende Überraschung. Diese ruft ihre Grossstadtfreundinnen und -freunde herbei, und die Schlinge um Grundeis zieht sich langsam zu. Dazwischen schaltet sich Silberbüx mit einem Intermezzo ein. Weiterhin suchen sie nach Maurices Trompete – und äussern einen ersten Verdacht...

Effektvolles Bühnenbild

Der Hauptplot mit Emil ist solide in Szene gesetzt, versehen mit einem wirklich effektvollen Bühnenbild von Marie-Isabel Vogel. Dramaturgisch sitzt der Rhythmus, kurzweilig wird das Wesentliche abgehandelt. Doch nicht jeder Gag sitzt, nicht jeder Kästnersche Sprachwitz kommt an. Zum Beispiel, wenn einer der Detektive den Amsel- mit dem Drosselpark aus Emils Heimatstadt verwechselt. So was lässt man dann vermutlich lieber weg – oder man ersetzt es durch eine modernere Variante.

Das Bühnenbild von Marie-Isabel Vogel fasziniert und entführt uns in das betriebsame Berlin der Weimarer Republik. Bild: Ingo Höhn/LT

Muheims «Emil und die Detektive» ist gute Kinderunterhaltung – aber ein wenig altbacken umgesetzt. Der Mitmachfaktor stimmt, hebt sich aber nicht besonders von anderen Kindertheaterproduktionen ab. Diesbezüglich hat man im Vorfeld des Stücks aufgrund einer entsprechenden Ankündigung der neuen Sparte «Junges Luzerner Theater» (wir berichteten) etwas mehr erwartet. Makellos halten sich hingegen die Musikeinlagen und Silberbüx als Band, was auch vom Publikum goutiert wird.

«Emil und die Detektive» – weitere Vorstellungen bis 9. Januar. www.luzernertheater.ch