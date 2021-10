Zentralschweiz: Die wichtigsten Ausgeh-Tipps fürs Wochenende

Region Luzern Was läuft? Das sind die wichtigsten Kultur- und Ausgeh-Tipps fürs Wochenende In den nächsten Tagen finden zahlreiche kulturelle Höhepunkte in der Region statt. Unsere Redaktion hat die wichtigsten Tipps zusammengestellt. Regina Grüter 14.10.2021, 05.00 Uhr

Flammender Appell an die Freiheit

Das Collegium Vocale beschwört Not und Hoffnung nach Kriegszeiten. Das Programm, mit dem das Collegium Vocale zu Franziskanern vor einem Jahr auftrat, war wie geschaffen für die Coronazeit, weil es die Not und Hoffnung nach dem Ende des Dreissigjährigen Kriegs (1618–1648) und des Zweiten Weltkriegs thematisierte.

Damals mit Abstand: das Collegium Vocale zu Franziskanern in der Johanneskirche Luzern. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 17.10.2020)

Aber die Aufführungsreihe musste wegen des Lockdowns abgebrochen werden und wird jetzt in Luzern, Bern und Zürich wieder aufgenommen.

Der von Ulrike Grosch geleitete Qualitätschor gibt auf die Krisen musikalische Antworten aus der jeweiligen Zeit heraus: mit der Friedenssehnsucht aus Heinrich Schütz’ «Geistlicher Chormusik» (1648) und dem Ruf nach der «Liberté» in Francis Poulencs Chorkantate «Figure humaine» für zwei sechsstimmige Chöre (1942). Ergänzt werden diese Werke durch weitere Motetten von Schütz und Poulencs «Un soir de neige» (1944).

In der Aufführung vor einem Jahr in der Johanneskirche war der Chorklang wegen der geforderten grossen Abstände transparent ausgelichtet. Und doch bewahrte er bei Schütz leichtfüssige Strahlkraft und steigerte sich in Poulencs Schlussgesang an die Freiheit über immer neue Klippen hinweg zum flammenden Appell. (mat)

Samstag, 16. Oktober, 19.30, Pauluskirche, Luzern; weitere Infos: www.collegiumvocale.ch.

Orchester Grenzklang vereint Bach und Strawinsky



In Anlehnung an Bachs Brandenburgische Konzerte komponierte Strawinsky «Dumbarton Oaks». Beide Werke erklingen in barocker und moderner Stimmung.

Freitag, 15. Oktober, 19.30, Neubad, Luzern, Pool

Erster Abend der neuen Reihe «Serata di canzoni»

Tenor Ziad Nehme und Mezzosopranistin Marcela Rahal entführen in die weite Welt der Lieder mit Werken von Debussy über Bizet bis hin zu Bernstein.

Sonntag, 17. Oktober, 18.00, Luzerner Theater, Bühne

Aulos Blasorchester spielt «lustige Streiche»

Philip Sparkes Blasorchester-Klassiker «Dance Movements» trifft Richard Strauss’ «Eulenspiegel». Karin Halter ist Solistin in L. Liebermanns Flötenkonzert.

Sonntag, 17. Oktober, 17.00, Kultur­zentrum Braui, Hochdorf

«Herbe Melancholie» mit dem London Symphony Orchestra

Das London Symphony Orchestra unter der Leitung von Robin Ticciati spielt Waltons Bratschenkonzert und Brahms’ 4. Sinfonie – Solist: Antoine Tamestit, Viola.

Montag, 18. Oktober, 19.30, KKL, Konzertsaal; www.kkl-luzern.ch

«There Are Worse Bands»-Festival: 13 Tage Livemusik am Stück



Es gibt definitiv schlechtere als ­diese tollen einheimischen Bands: Ein Aushängeschild des Veranstaltungslabels Lumberjack ist das 2014 ins Leben gerufene «There Are Worse Bands»-Festival. Der Verein wurde im Jahr 2010 mit dem Ziel gegründet, in Luzern kleine bis mittelgrosse Konzerte und Events zu organisieren und im Besonderen lokale Bands zu fördern. Nach 2019 sorgen Claude Bachmann, Stefan Stangl und Nicolas Sigrist auch heuer wieder für Livemusik in Luzerner Bars und Nachtlokalen, oder auch im Old Town Store: 13 Tage, 33 Acts, 12 Locations; Luzerner Bands à go­go, quer durch die Musikstile: Deutschrock mit Mehltau, keltische Töne mit Áed, Stoner Rock mit Carson, Punkrock mit Cosmic Space Girl. Mothers Pride, Laddermen, Hendricks The Hatmaker, und und und. Aber auch der Singer-Songwriter René Grünenfelder alias Mo Klé kommt aus Zürich zu Besuch.

Nicht Profit sei das Ziel, «sondern in Luzern tolle Bands zu anständigen Preisen auf die Bühne zu bringen», O-Ton Lumberjack. Natürlich ist der Name des Festivals ironisches Understatement. Eintritt zahlt man keinen, aber man darf gerne etwas zur Kollekte beisteuern. Und viel Bier trinken. (reg)18. bis 30. Oktober, Luzern, verschiedene Lokale; weitere Infos: www.lumber-jack.ch.

Big-Band-Jazz: Viermal Intercity Jazz Nights

Die zweite Ausgabe der Jazzreihe mit dem Intercity Jazz Orchestra startet mit «Groovemaker … Basie – Music of Quincy Jones» – erstes von vier Konzerten.

Donnerstag, 14. Oktober, 20.00, Südpol, Luzern/Kriens

Der irische Popsänger Ronan Keating präsentiert im Rahmen des Retro-Festivals zusammen mit dem City Light Symphony Orchestra seine grössten Hits in sinfonischer Pracht.

Sa/So, 16./17. Oktober, 20.30/18.30, Konzertsaal, KKL, Luzern

Roy and the Devil’s Motorcycle: In fast dreissig Jahren Bandgeschichte hatten’s die Stähli-Brüder nie auf Hits abgesehen, sondern auf die rohe Kraft der Musik.

Samstag, 16. Oktober, 21.00, Sedel, Luzern

Masterclass-Showcase-Konzert – Leitung: Sophie Hunger

Studierende Schweizer Hochschulen, die an der Singer-Songwriter-Masterclass mit Sophie Hunger teilgenommen haben, präsentieren ihre Ergebnisse in einem öffentlichen Konzert.

Samstag, 16. Oktober, 19.00, Blackbox «Kosmos», Südpol, Kriens

«Comedy Täg» mit doppelten Ursus & Nadeschkin, aber ohne Pufpaff



Das Surseer Humor-Festival geht in seine 19. Runde. Im Frühling fand erst noch die nachgeholte Light-Version der Ausgabe des Jahres 2020 statt, nun folgt schon die nächste Runde der «Soorser Comedy Täg». Den Auftakt machen Ursus & Nadeschkin mit zwei Abenden nacheinander. Am Samstag folgt die «Gschnätzlets»-Show mit mehreren Acts.

Lara Stoll ist eine der Gäste am «Gschnätzlets»-Abend in Sursee.



Bild: Ralph Ribi (Kreuzlingen, 1. Oktober 2021)

Der Auftritt des deutschen Kabarettisten Sebastian Pufpaff musste abgesagt werden. (sw)Mittwoch bis Sonntag, 20. bis 24. Oktober, Stadttheater Sursee, mehr unter www.comedysursee.ch.

Die «Müllers» starten in die zweite Staffel

Sitcom: Mit den «Müllers» bringt Theatermacher Christoph Fellmann seit 2019 ein aussergewöhnliches Liveshow-Format auf die Bühne des Südpols. Als mehrteilige Sitcom konzipiert, ist bei jeder Folge ein anderer Prominenter mit Bezug zum aktuellen Weltgeschehen zu Gast. Heuer in der Startepisode der zweiten Staffel ist es die abtretende Bundeskanzlerin Angela Merkel – natürlich in Persiflage performt, nicht real. Niedergeschrieben und geprobt werden die Folgen in jeweils nur einer Woche. (sw)Freitag/Samstag, 15./16. Oktober, 20.00, je eine Folge, Südpol Luzern/Kriens.

Lesung I: Franz Szekeres

In Rahmen der Ausstellung «Faszination des Gesichts. Enthüllung und Verhüllung» in der Emmer Kunstplattform Akku steht eine ungewöhnliche Lesung an. Auf einem Rundgang liest Franz Szekeres zum Thema «Von Antlitzen, Mienen und Visagen. Gesichtsbeschreibungen in der Literatur und anderswo».

Donnerstag, 14. Oktober, 18.30, Kunstplattform Akku, Emmen

Die Schweizer Comedy-Legende René Rindlisbacher nimmt seine Tochter Laura im neuen Programm «Oh NEIN Papa!» mit auf die Bühne. Dort deckt sie schonungslos die Schwächen des Vaters auf. Doch der weiss sich in dieser Generationen-Konfrontation bestens zu wehren.

Mittwoch, 20. Oktober, 20.00, Kulturzentrum Braui, Hochdorf

Autor Lorenz Müller liest aus seinem Kriminalroman «Der Pate von Zug» und entführt das Publikum in die Welt der Mafia. Musikalische Begleitung: Jonas Iten am Cello.

Mittwoch, 20. Oktober, 20.00, Burgbachkeller, Zug

Auf dem Bürgenstock und in Luzern: Kunst von Julian Voss



Zusammen mit dem Bürgenstock Resort feiert die Luzerner Impulse Gallery eine Premiere: Seit 1. Oktober sind drei Skulpturen des Künstlers Julian Voss-Andreae erstmals in der Schweiz zu sehen. Zwei Skulpturen, Sentinel of Light und Sitting Man, sind im Park des Bürgenstock Resorts über dem Vierwaldstättersee ausgestellt. Die dritte Skulptur, Kundalini, ist in der Impulse Gallery zu sehen. Die Kunstwerke von Julian Voss-Andreae ändern je nach Perspektive ihr Aussehen. Die Ausstellung ist für ein Jahr konzipiert. Julian Voss-Andreae, deutscher Bildhauer mit Wohnsitz in Oregon, ist bekannt für seine grossen figurativen Skulpturen, beruhend auf wissenschaftlichen Erkenntnissen. Seine Skulpturen sind in Sammlungen weltweit zu finden.Bis 1. 10. 2022, Bürgenstock Resort und Impulse Gallery Luzern

Kunst am Arbeitsplatz: Nils Nova in Emmenbrücke

Die Opes-Gruppe zeigt seit Jahren Kunst aus der Zentralschweiz in ihren Büroräumen. Am 29. Oktober um 17 Uhr lädt sie zur Vernissage von Nils Nova ein.

Opes AG, Hübelistrasse 18, Emmenbrücke. opes.ch/kunst