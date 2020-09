«Geküsst wird ab der Generalprobe», sagt der Regisseur zu seiner Inszenierung vom «Barbiere di Siviglia» im Luzerner Theater Das Luzerner Theater zeigt im «Globe» Rossinis «Barbiere di Siviglia»: Corona inspirierte Regisseur Martin Berger zu einer Jugendrebellion. Urs Mattenberger 24.09.2020, 05.00 Uhr

Martin G. Berger geht beim Gespräch «durch die Decke», eine Formulierung, die er selber in Bezug auf Rossinis Musik zum «Barbiere di Siviglia» verwendet. Der deutsche Regisseur inszeniert das Erfolgsstück im «Globe» des Luzerner Theaters als erste Oper dieser Coronasaison. Und agiert auf Fragen so blitzschnell wie die abschnurrende Komödienmechanik von Rossinis Musik, von der er schwärmt: «Jeder ist darin ein kleines Rädchen, und wenn diese exakt ineinandergreifen, wird daraus grosse Kunst. Das ist tolle, ganz fürs Theater gemachte Musik.»

Drahtzieher der Verkleidungsintrigen: Eungkwang Lee in der Rolle des Figaro. Probenbild: Ingo Höhn/PD

Bergers Überschwang klingt nicht nach der Distanziertheit, die die Pandemie diktiert. Inwiefern ist seine Inszenierung dennoch eine jener Coronaversionen, die Intendant Benedikt von Peter ankündigte? «Wir fragten uns schon, was macht Corona mit den Menschen, was macht die Angst, einander nahe zu kommen oder gar anzufassen, mit uns?», sagt Berger. «Und stellten fest, dass man gewisse Dinge im Stück aus der aktuellen Situation heraus sehen kann.»

Schutz vor der Ansteckung draussen

Wie angekündigt «auf den Kopf gestellt» wird die Rolle des alten Lüstlings Bartolo (Flurin Caduff). Im Stück sperrt er sein Mündel Rosina (Diana Schnürpel) eifersüchtig zu Hause ein, wird aber mit Verkleidungsintrigen übers Ohr gehauen von ihrem Verehrer Graf Almaviva (Hyojong Kim) und seinem Helfershelfer, dem Barbier (Eungkwang Lee/Alexandre Beuchat). Von Corona inspiriert ist die Umdeutung des Bartolo: «Bei uns ist diese Commedia-dell’Arte-Figur ein liebender Vater, der seine Tochter vor jeder Ansteckung draussen beschützen will», schmunzelt Berger. «Mit dem Intriganten Basilio, der von Verleumdung spricht, ist auch ein Verschwörungstheoretiker mit von der Partie.»

Die Verwandlung des Bartolo funktioniert, weil er sich in den Rezitativen als Lüstling verrät: «Diese haben wir gestrichen, um eine kürzere Version ohne Pause zu erstellen. Trotzdem ergibt sich mit den eingeschobenen Texten und Dialogen ein klarer Handlungsverlauf.» Aber die Umpolung des Bartolo schafft eine andere Ausgangslage: «Die Grunddynamik des Stücks besteht ja darin, dass junge Leute gegen Bartolo intrigieren», sagt Berger. Daraus wird jetzt ein Generationenkonflikt, in dem die Jugend gegen die Vätergeneration rebelliert. Das gilt für Rosina, die aus dem goldenen Käfig ausbrechen will, aber auch für den Grafen, der sich, um sich bei Bartolo einzuschleichen, als besoffener Soldat verstellt: «Der Graf Almaviva will die Jugend und Pubertät erfahren, die ihm in seiner gesellschaftlichen Rolle verwehrt bleiben.»

Damit ist das Stück für Berger zwar ein «Pulverfass, ein gesellschaftliches Panoptikum», das im auskomponierten Durcheinander des ersten Finale «zusammenbricht». Aber zum Schluss verpufft die Revolution, weil die Jugend «keinen Plan», sondern nur die «Lust hat, es anders zu machen»: «Wenn der Graf seine Identität preisgibt und sie mit all ihren Freiheiten und Einschränkungen wieder annimmt, fallen alle in ihre alten Rollen zurück», lacht Berger fast etwas wehmütig. «Selbst Rosina wechselt, wenn sie den Grafen heiratet, nur von einem goldenen Käfig in einen anderen und darf ihm zum Schluss als Gattin vom Balkon aus brav zuwinken.»

Rossinis Musik verträgt keine Distanz

Auch musikalisch ist «Il barbiere di Siviglia» ein Coronaglücksfall. Denn gespielt wird das Werk in einer Fassung für reduziertes Orchester. Und das erhöht die Beweglichkeit und die Feinmechanik, die «in der Komödie immer zuerst kommt» und die Dirigent Alexander Sinan Binder mit «spritzigen Tempi» akzentuiert: «Es gibt hier zwar schon auch ruhige Stellen, in denen wir in den Proben Möglichkeiten suchten, die Emotionen auszukosten», sagt Berger und lacht: «Aber die grosse Liebe gibt es in diesem Stück ohnehin nicht.»

Vorgesehen ist zwar noch immer, dass die Oper nach dem Rückbau des «Globe» auf der Bühne mit vollem Orchester (im Graben) gespielt wird. Wegen Corona werden die Unterschiede zwischen beiden Versionen aber nicht allzu gross sein. «Das zentrale, drehbare Bühnenelement wird auch auf der Bühne beibehalten. Und die Nähe zum Publikum, die ein Vorteil des ‹Globe› ist, können wir wegen Corona nicht wirklich nutzen», bedauert Berger. «Es geht einfach nicht, dass Figaro einer Dame in der ersten Reihe die Haare schneidet». Trotzdem erhofft er sich mehr Unmittelbarkeit, weil sich Zuschauer und Darsteller auf einer Ebene befinden: «Auf der Bühne können wir dagegen mit dem Licht mehr Konzentration schaffen.»

Nicht von Corona tangiert ist das Spielen selbst. «Rossinis Musik ist zupackend und hat Unterleib», lacht Berger, «das verträgt keine Distanz». Geprobt wurde zwar mit Masken. Aber weil das Team der Darsteller in Eigenverantwortung auf riskante Aussenkontakte verzichtet, dürfen sie sich nahe kommen. «Auf Szenen, in denen man sich besonders nahe kommt, haben wir in den Proben dennoch verzichtet», so Berger: «Das heisst: Geküsst wird erst ab der Generalprobe!»

