Reisen Ein Buch über das Leben im Slum: Diese Luzernerin sieht Afrika mit anderen Augen Das Elendsviertel Kibera in der kenianischen Hauptstadt Nairobi gilt als eines der grössten Elendsviertel der Welt. Elena Holz wollte es genau wissen und keine Position von aussen einnehmen: Wie gedeiht Kultur in grosser Armut? Susanne Holz 28.12.2020, 17.00 Uhr

«Kibera Creative Arts» ist ein Verein, der es sich zum Ziel gesetzt hat, die Slum-Community durch künstlerische Aktivitäten zu vereinen und zu stärken. Bild: Elena Holz

Eine 23-Jährige aus Luzern reist 2018 für drei Monate nach Kenia. Allein. Auf eigene Faust. Und zwar nicht, um auf Safari zu gehen, sondern um unter den Menschen zu leben, die sich in Afrika keine Safari leisten können und auch sonst kaum etwas – die Menschen in Kibera, einem Slum in Nairobi, der als einer der grössten der Welt gilt. Elena Holz, geboren 1995 in Luzern, hat Soziologie in Lausanne und Brüssel studiert und im Master International Development.

Ihre Reise verfolgt jedoch nicht das Ziel, Hilfe zu leisten: Elena Holz möchte vielmehr von den Menschen im Slum lernen. Die heute 25-Jährige sagt, mit Blick auf ihre Zeit in Afrika:

«Ich wollte in die Realität dieses Slums eintauchen. Es gibt dort viel zu lernen!»

Diesen Oktober erschien «Made in Kibera», das Buch, das Elena Holz über ihre Zeit im Slum und vor allem über die Menschen dort geschrieben hat. Eine «Gegendarstellung» soll dieses Buch sein. Man dürfe Afrika nicht auf hungernde Kinder reduzieren, erklärt die Luzernerin. Und es liege ihr fern, mit ihrem Buch zu belehren. Vielmehr sei es die «Momentaufnahme einer Reise».

Im Slum kann auch viel Gutes gedeihen

Ein «Reisebericht der anderen Art» soll es sein, der dazu auffordere, die Perspektiven auf das Leben im kenianischen Slum zu differenzieren. «Googelt man Kibera, hagelt es erschütternde Zahlen zu HIV, Gewalt und Armut», schreibt die Autorin in ihrem Vorwort. Die Bewohner des Slums seien sich dieses schlechten Rufs bewusst.

Um der Welt und sich selbst zu zeigen, dass im Slum auch viel Gutes gedeihen kann, gründeten einige junge Menschen in Kibera vor mehr als zehn Jahren eine Art Label, ein Kulturprojekt. Der Name: «Made in Kibera». Der Verein dazu nennt sich «Kibera Creative Arts». Hier kommen Bewohner des Slums zusammen und produzieren Lieder, Filme, Videos, Kunstwerke. Es geht dabei nicht darum, die grössten Talente auszumachen, sondern darum, die Gemeinschaft zu stärken und die Menschen selbstbewusst zu machen.

Elena Holz porträtierte vor Ort zahlreiche Künstlerinnen und Künstler, sprach mit ihnen, stellte die Porträts ins Netz. Ihr «Job» während der drei Monate in Kibera. Ein weiterer Job: die Mitarbeit in einer Kunstschule für Kinder und Jugendliche mit dem Namen «One Fine Day».

Denn wer in Kibera hat schon eine Badewanne?

Das Schöne am Buch «Made in Kibera»: Es berichtet nicht langatmig über Seiten hinweg, wie diese Projekte organisiert sind oder wie genau sie entstanden sind. Das wäre wohl die europäische Art der Herangehensweise an so ein Buch. Nein, man hat beim Lesen das Gefühl, dass die Autorin nach ihren drei Monaten in Kibera eine eher afrikanische Art des Erzählens wählte. Das Buch ist bunt und fröhlich und kurzweilig, es ist unterteilt in viele kurze Kapitel und es liest sich in einem Zug. Zudem ist es mit vielen Fotos von Mensch und Alltag in Kibera versehen, die Elena Holz alle selbst machte.

Und die Autorin – man schliesst sie beim Lesen unweigerlich ins Herz, so wie Elena Holz die Menschen im Slum in ihr Herz geschlossen hat: Mary, die gleichaltrige junge Frau, mit der sich die Luzernerin die Wellblechhütte teilt und mit der zusammen sie täglich Maisbrei isst. Geoffrey und seinen kleinen Bruder Phlex, die ihre ganze Energie in das Künstlerprojekt «Made in Kibera» stecken. Phlex vermittelt Elena die gleiche weise Haltung zum Helfen, wie schon ihr Grossvater in der Schweiz es tat:

«Ich helfe niemandem, damit er mir sagt, wie toll das von mir ist. Sondern weil es in meinen Augen das Richtige ist. Also werde ich auch nicht damit aufhören.»

Elena Holz schreibt berührend offen über diverse Fragen, die sich einem stellen, will man Menschen nicht vor den Kopf stossen, wenn man aus einem reichen Land plötzlich zu ihnen stösst, in ein Leben ohne jeden Komfort. Da bleibt einem selbst die launige Erzählung über den Beinbruch, den man sich einst in der Badewanne zuzog, im Hals stecken. Denn wer in Kibera hat schon eine Badewanne?

Elena Holz: Made in Kibera. Bucher-Verlag, 240 Seiten. CHF 21.90. Mehr Informationen: www.elenaholz.com; www.kiberacreativearts.org; www.annosonefineday.org