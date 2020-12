REPORTAGE In Gottesdiensten darf noch musiziert werden: In der Matthäus-Kirche Luzern sind 30 Besucher zugelassen Musik ist nur noch erlaubt in Gottesdiensten. Das Beispiel der Matthäuskirche Luzern zeigt: Corona könnte für sie eine Chance sein. Urs Mattenberger 27.12.2020, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Gabriela Bürgler, Simone Felber, Remy Burnens und Auke Kempkes auf der Orgelempore der Matthäuskirche.

Bild: Pius Amrein (25. Dezember 2020)



Auf das Erscheinen der Engel musste man dieses Jahr lange warten, weil auch Advents- und Weihnachtskonzerte abgesagt werden mussten. Aber am Sonntag war es in der Matthäuskirche Luzern so weit. Da war es, als stiege im Glanz der Sopranstimme von Gabriela Bürgler endlich ein Engel von der Orgelempore zu uns herunter.

Auch das ging nicht ohne Kompromiss. Statt eines Orchesters war da nur Stephen Smith an der Orgel, der den Teppich auslegte für die Arie «Er weidet seine Herde» aus Händels «Messias». Aber wie Bürglers Sopran aus der Höhe hinunter in den Kirchenraum schwebte, hatte alle Anzeichen einer Wundererscheinung: Gebündelt zum Lichtstrahl weitete sich der Ton auch mal bedeutsam aus, erbebte unter geschmeidigen Verzierungen und steigerte sich zum Jubelakzent, bevor er ruhevoll ausklang.

Vier Sänger machen noch keinen Chor

Ein Konzert in einer Zeit, wo wegen Corona alle Veranstaltungen verboten sind? Nicht ganz. Denn der Auftritt von Gabriela Bürgler und Stephen Smith fand im Rahmen eines Gottesdienstes statt – dem einzigen Ort, wo gegenwärtig musikalische Darbietungen möglich sind. Und das selbst unter den verschärften Coronabestimmungen, die seit Ende Oktober gelten.

Möglich machen es die komplizierten Coronabestimmungen zum heiklen Gesang. So ist der Gesang von Laien- wie professionellen Chören zwar verboten, aber einzelne professionelle Sänger dürfen auftreten – nicht konzertant, aber eben in Gottesdiensten, erläutert Stephen Smith, der als Organist für die Musik in der Matthäuskirche zuständig ist:

«Es ist klar, dass wir uns in einer Grauzone bewegen. Weil vier Sänger kein Chor sind, gilt das Chorverbot für ein Vokalquartett nicht.»

Mit jeweils vier Sängern und Instrumentalisten hat Smith zum Beispiel am dritten Adventssonntag eine Bach-Kantate aufgeführt, am Weihnachtsgottesdienst begleitete er an der Orgel ein Vokalquartett, das von der Orgelempore herab Weihnachtslieder beisteuerte.

Für grösstmögliche Sicherheit sorgt dabei, dass die Sänger und Musiker oben auf der Orgelempore platziert sind. Zudem verteilen sich die von der Kirche zugelassenen 30 Besucher weiträumig in der frei bestuhlbaren Matthäuskirche. Das Setting ist damit ähnlich wie bei den Konzerten, die bis Oktober unter Schutzkonzepten durchgeführt werden konnten.

Erst Gottesdienste machen die Musik systemrelevant

Dass gegenwärtig nur Gottesdienste mit Musik durchgeführt werden dürfen, heisst wohl, dass Letztere im Gegensatz zu Konzerten offenbar «systemrelevant» sind. Und das, obwohl die Zahl der Gottesdienstbesucher rückläufig und Konzerte quasi publikumsrelevanter sind.

Das ist umso bemerkenswerter, als beide Gemeinsamkeiten haben. Während katholische Rituale immer schon «theatral» inszeniert waren und sind, weisen reformierte Gottesdienste in eine andere Richtung. Schon die Worte von Paulus über frühchristliche Gottesdienste klingen wie die Anleitung für ein interaktiv-multimediales Performance-Format, bei dem die Musik am Anfang steht: Der eine singt ein Lied, ein anderer legt die Schriften aus, wieder ein anderer hat eine Erklärung dazu, heisst es da.

Ansatzweise vorgeführt wurde das im Weihnachtsgottesdienst in der Matthäuskirche. Auch da war das Vokalquartett mit Gabriela Bürgler, Simone Felber, Remy Burnens und Auke Kempkes professionell besetzt. Und verschmolz in den Liedern – etwa in Harold Darkes «In The Bleak Midwinter» – individuell exponierte Einzelstimmen klangvoll zum Kollektivgesang.

Pfarrer Maximilian Paulin rückte seinerseits die «Gemeinschaft» ins Zentrum, die sich aus dem «Beziehungsgeschehen» zwischen den Menschen und Gott ergibt. Der Bibeltext «Am Anfang war das Wort», aus dem er das herleitete, wirkte dabei radikaler als der traditionell gehaltene Gottesdienst. Um solche Gottesdienste auch für kirchenferne Konzertgänger attraktiv zu machen, reicht es nicht, wenn am Anfang die Musik steht. Neue Gottesdienstformate? Corona könnte dafür eine Chance sein.

Nächster Gottesdienst mit Musik in der Matthäuskirche: Freitag, 1. Januar, 10 Uhr.