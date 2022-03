The Hooters im «Schweizerhof»: Der Konzertbericht

Retro Festival Luzern The Hooters im «Schweizerhof»: Als die Musik aufhörte, nur ein Museum zu sein Der Auftritt der amerikanischen Band The Hooters zeigt zwei Dinge: Nur bekannte Nummern abzuspulen ist öde. Und: Mit etwas Freiheit wird auch aus alten Hits packende Musik. Roman Kühne Jetzt kommentieren 24.03.2022, 14.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In der Musik ist viel vom Spass die Rede. Diese Freude an Spiel und Auftritt ist am Mittwochabend beim Auftakt zum Retro Festival im Hotel Schweizerhof in Luzern definitiv gegeben. Seit zwei Jahren hat die amerikanische Band The Hooters praktisch keine Konzerte mehr gegeben. Jetzt will sie endlich losgehen. Mit einer Tour im Juli, wo die Band in 40 Tagen über 30 Acts spielt. Sie haben es 2020 versucht und wieder 2021. Endlich kann sie – hoffentlich – stattfinden, ihre 40th Anniversary Tour. Luzern ist der vorgezogene, reichhaltige Apéro dazu. Die Lust der Musiker ist dabei mit den Händen zu greifen. Die Musiker sprühen nur so von Spiellust.

The Hooters mit Frontmann Eric Bazilian (Mitte) spielten im «Schweizerhof» einen Mix aus Rock, einem Sprutz Karibik, vielen Instrumenten und irischer Volksmusik. Bild: Marc Gilgen/PD

Der Beginn ist allerdings etwas harzig. Zu sehr werden die Nummern nach Schema X heruntergespielt. Die Energie ist da, doch die Überraschung fehlt. Es ist ein gerader, direkter Rock ohne Schnörkel. «I’m Alive» oder «Day By Day» – mit Platz 18 ihr Hit mit der besten Chartplatzierung in den USA – vermögen den Saal nicht aus der Reserve zu locken. Die Abstimmung im Zusammenspiel hat noch Steigerungspotenzial.

Bazilians Stimme ist eher dünn geworden

Die Stimme des inzwischen 69-jährigen Frontmanns Eric Bazilian ist doch eher dünn geworden und vermag gesanglich nur wenig Akzente zu setzen. Natürlich entfaltet der Mix aus Rock, einem Sprutz Karibik, vielen Instrumenten und irischer Volksmusik ihre Wirkung auch in Luzern. Doch mit ihrer gradlinigen Spielweise und ihrem Rockkeller-Groove scheint die Band fast etwas aus der Zeit gefallen. Das Publikum, in der Mehrheit 50 plus, ist mit der Band gealtert. Zu klein ist das Ausrufezeichen, dass The Hooters in der Geschichte hinterliessen, um auch Jüngere an die Konzerte zu locken. Dass die Band heute vor allem in der Schweiz und in Deutschland auftritt, hat ebenfalls seinen Hintergrund.

In den USA erschien die Gruppe letztmals Ende der 80er-Jahre in den Charts. Das Album «The Hooters Live» (1994) erschien dort zum Beispiel gar nicht mehr. Dabei waren sie in den 1980ern so etwas wie die allererste Independent-Band. Dass eine Gruppe unabhängig von Verträgen und grossen Plattenfirmen eine Scheibe aufnahm, gab es eigentlich nicht. Und sie war erst noch erfolgreich. Das 1983 produzierte «Amore» verkaufte sich über 100’000-mal. Nachher standen die grossen Labels Schlange. Den Zuschlag erhielt Columbia Records. Ab 1990 startete die Gruppe in Europa so richtig durch. Mehrmals wurden Chartplätze in Deutschland oder der Schweiz erreicht.

In der Freiheit liegt die Musik

Dies nicht zu Unrecht, wie der weitere Verlauf des Abends zeigt. Es sind allerdings die Coversongs, welche als erste für Aufwärmung sorgen. Wobei «Coversongs» nicht ganz richtig ist. Der Nummer-eins-Hit «Time After Time» von Cyndi Lauper ist unter Mitwirkung des Hooters Rob Hyman entstanden. Und mit inzwischen 150 Coverversionen praktisch kulturelles Allgemeingut geworden. Auch den Folksong «500 Miles» haben The Hooters praktisch in ein eigenes Stück und Markenzeichen verwandelt.

Im zweiten Teil des Konzerts wurde die Stimmung lebendiger und ausgelassener. Bild: Marc Gilgen/PD

Zusammen mit «The Boys Of Summer» von Don Henley (The Eagles) und «Lucy In The Sky With Diamonds» (Beatles) bereiten sie Boden und Stimmung für den zweiten, deutlich lebendigeren Teil des Konzertes. Das dunkle, schwere «All You Zombies» ist auch nach 40 Jahren noch ein Hit. Kräftig und mit Abgründen. Vor allem aber wird das Spiel freier, die Einlagen der Musiker ausschweifender und überraschender. Die Flöten und Mundharmonikasoli im «Johnny B», die spontane Verlängerung des Stücks mit Hilfe des mitsingenden Publikums. Die emotionelle Ballade «One Of Us» oder das endlos kreisende Gitarrensolo vor «Give The Music Back» sind echte und überraschende Live-Momente. Sie reissen den Abend aus der starren Verankerung und ziehen eine Linie hin zur Moderne. Es sind die Augenblick, wo die Musik aufhört, nur ein Museum zu sein, sondern im hier und jetzt der Aufführung lebt.

The Retro Festival dauert noch bis am Samstag, 26. März. Es spielen ehemalige Mitglieder der Beach Boys, Tony Hadley von Spandau Ballet und Steve Augeri von Journey im Hotel Schweizerhof, Luzern. Mehr unter www.theretrofestival.ch

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen