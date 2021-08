Frederik setzen in der Schüür ein musikalisches Zeichen

Rockkonzert Frederik in der Schüür: Die Szene trifft sich wieder Die Schüür bietet Livemusik im intimen Rahmen. Wir waren beim Konzert von Frederik dabei. Stoner Rock gab’s auch. Regina Grüter 01.08.2021, 15.31 Uhr

Beginn um 20 Uhr, nur schon das ist ungewöhnlich für ein Rockkonzert. Ein paar Minuten nach acht treten die fünf Bandmitglieder von Frederik im Garten des Luzerner Konzerthauses Schüür auf die Bühne. Wir hatten das Debütalbum der Band mit dem Titel «Portraits» Ende März ausführlich besprochen.

Tief im eigenen Sound versunken: der Willisauer Rolf Laurejis (Mitte) mit Band Frederik im Schüür-Garten. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 31. Juli 2021)

Auf dieser kleinen, intimen Schüür-Gartenbühne kommen die wunderbaren Songs – träumerisch, melancholisch, schwelgerisch – sehr gut rüber. Mit Frederik hat der Willisauer Rolf Laurejis die alten Musikerfreunde Laurin Huber (Schlagzeug) von Wavering Hands und Christoph Barmettler (zweite Gitarre) von Dans La Tente um sich geschart sowie Marie Popall (Bass) und Caroline Schöbi (Synthesizer), die er in Bern kennen gelernt hat, wo Laurejis seit acht Jahren lebt.

Auftrittsmöglichkeit für hiesige Bands

Das Konzerthaus Schüür lässt es sich nicht nehmen, auch den Sommer über die Daheimgebliebenen mit Livemusik zu versorgen und den Schüür-Garten zu einem Ausgangstreffpunkt zu machen. Dass im Rahmen der «Sommer statt Pause»-Konzerte lokale bis nationale Bands auftreten, ist auch der Pandemie geschuldet– eben erst musste das ZOAlina, das kleine Zürich Openair, abgesagt werden, nachdem internationale Acts ihre Tourneen abermals verschoben hatten. Es geht darum, Musikern, die hier ihre Wurzeln haben, eine Auftrittsmöglichkeit zu bieten – im Fall von Frederik war das, fünf Monate nach Erscheinen des Debütalbums, erst ihre zweite Liveperformance und die erste in Luzern.

Die Fans hören sich nicht nur ihre Band an

Schön auch, dass die Schüür-Programmverantwortlichen an diesem Samstagabend zwei grundverschiedene Musikstile zusammenbringen – und damit auch Leute. So hören sich die Fans der Luzerner Stoner-Rock-Band Carson erst Frederik-Songs wie den Titeltrack «Portraits», das bestechende «Shapeshifter» oder das leicht hymnische «1999» an. Rolf Laurejis schöne tiefe Stimme führt durch das Album, bevor der Wind auf der Bühne komplett dreht und immer mehr im Publikum zum Rhythmus ihre Haare schütteln – die allermeisten im Sitzen, wohlgemerkt.

Die zwei über den fast ganzen Aussenbereich gespannten Sonnensegel sind wasserabweisend. Als es gegen halb zehn so richtig zu schütten beginnt, ist man darunter einem leichten Nieselregen ausgesetzt. Die letzten Konzertbesucher trudeln ein, patschnass. Sie bestellen ein Bier an der Bar und setzen sich in den geschützten Bereich; einer tanzt ausgelassen im Stehen.

«Loud & proud since 1992» prangt in blau-weiss schimmernden Neonlettern über den mit einem Holzdach geschützten Rängen rechts von der Bühne. Die Carson-Fans wussten, wo sie sich einrichten mussten. Das Schutzkonzept der Schüür ist einfach:

«Ausschliesslich im Freien; Einlass ohne Zertifikat– aber nur, wer sich gesund fühlt; Maskenpflicht in Innenräumen, keine im Aussenbereich; keine Personenbeschränkung pro Tisch.»

Die Konzertbesucher sitzen im Garten der Schüür und lauschen Frederik. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 31. Juli 2021)

Eintritt zahlt man keinen, es gibt eine Kollekte. Die Hürden sind also bewusst klein gehalten für ein musik- und ausgangshungriges Publikum. Schliesslich sind ungefähr 200 Besucherinnen und Besucher da, die alle einen glücklichen, aber auch gelassenen Eindruck machen.

Es hat schwelgerisch und grell gerockt an diesem verregneten Sommerabend in der Schüür. Fremde und bekannte Gesichter, Alt und Jung – die Bands hatten ihre Freunde und Familien mitgebracht – feierten zusammen zu sehr unterschiedlicher Musik. Nicht ausgelassen, aber dankbar. Das merkte man dem schönen Applaus an, der beide Formationen zu einer Zugabe motivierte. Von Frederik gab es sogar einen neuen Song.