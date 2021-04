Literatur Ehefrau und Mutter holt sich attraktiven Flüchtling ins Haus – der neue Roman einer Luzerner Autorin Die in Luzern aufgewachsene Angelika Waldis verbindet im neuen Roman über eine ganz besondere Familie bissigen Humor mit menschlicher Nähe. Arno Renggli 22.04.2021, 15.06 Uhr

Angelika Waldis ist eine Spätberufene – zumindest als Romanautorin. Die Luzernerin, die heute bei Dübendorf lebt, schrieb mit 65 Jahren ihren Erstling, davor kann man sie vor allem als Herausgeberin des Schülermagazins «Spick». Besser spät als nie: Das gilt bei ihr definitiv.

Angelika Waldis mag ihre Figuren trotz derer Charakterschwächen. Bild: Peter von Felbert/PD

So wurde der Roman «Ich komme mit» 2019 in einer Abstimmung von den Deutschschweizer Buchhändlerinnen und Buchhändlern zu deren Lieblingsbuch gewählt. Eine Auszeichnung, die wohl mindestens so viel wiegt wie viele von Jurys vergebene Buchpreise.

Nun punktet die inzwischen 81-Jährige mit einem neuen Roman. «Lauter nette Menschen» erzählt von einer auf den ersten Blick recht normalen Familie. Wir haben da ein Paar mit den üblichen Abnützungserscheinungen nach langjähriger Ehe. Und zwei jugendliche Söhne, die trotz schulischer und amouröser Schwankungen ihren Weg halbwegs ordentlich zu machen scheinen. Aber dann gerät alles in Bewegung.

Engagement aus, sagen wir mal, humanitären Gründen

Auslöser ist in erster Linie Familienmutter Inge. Sie kommt in einer Aufwallung von humanitärem Engagement auf die Idee, einen Flüchtling im Keller des Hauses einzuquartieren. Wobei die Aufwallung auch noch anderer Natur ist, wie sich immer deutlicher zeigt. Denn ihre sehr gezielte Wahl fällt auf einen attraktiven jüngeren Albaner. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie sich bei diesem zu besorgen versucht, was sie in der Ehe schon länger nicht mehr kriegt.

Gatte Heiner reagiert ungehalten bis nervös. Zwar liegt eine erotische Eskapade durch Inge jenseits seiner Vorstellungskraft. Aber diese hat das ganze Projekt ohne sein Einverständnis angeleiert und durchgezogen. Schmollend verzieht er sich zunehmend in die Gartenlaube und widmet sich seinem geheimen Hobby, dem Schreiben von Kurzgedichten. Doch auch er hat seinen Abgrund: Um eine ungeliebte Büromitarbeiterin aus dem Job zu mobben, präsentiert er seinem Chef «anonyme» Briefe, in denen ihm die Mitarbeiterin sexuelle Belästigung vorwirft. Diese hat er selber geschrieben und hofft so, die Mitarbeiterin in Misskredit zu bringen. Dass dieser irrwitzige Plan nach hinten losgeht, versteht sich ja fast von selber.

Und die Söhne? Dass der jüngere Josch in der Schule schwächelt, ginge ja noch. Aber er hat sich von einem Freund zum Hobbyklauen verleiten lassen und versteckt inzwischen eine beträchtliche Menge an Diebesgut im Familienhaus. Der ältere Bruder Ben scheint da weniger Probleme zu haben. Auch wenn seine erste grosse Liebe ausgerechnet die unkonventionelleste Schulkollegin trifft, was bei den Eltern auf wenig Wohlgefallen stösst.

Obsiegen Schwächen oder Ressourcen der Familie?

Wie von ihr gewohnt, schreibt Angelika Waldis mit einer Mischung von durchaus auch bissigem Humor und Warmherzigkeit.

Ihre Figuren, so viele Charakterschwächen sie haben mögen, geniessen ganz offensichtlich auch ihre Sympathie.

Von daher bleibt auch lange offen, ob sich die Familie immer mehr in die Katastrophe hereinreitet. Oder ob die zweifellos vorhandenen Ressourcen – immerhin redet man noch miteinander, interessiert sich noch füreinander, wenn auch oft im Zoffmodus – die Familie nicht doch zu retten vermögen. Wer Angelina Waldis frühere Bücher kennt, wird nicht ganz überrascht sein, für welchen Weg sie sich entscheidet. Wobei das Schicksal in einer gewissen Grauzone bleiben wird.

Einmal mehr kann man die Sprache von Angelika Waldis nicht hoch genug loben.

Da sitzt jeder Satz, jede Metapher, jeder Witz, jede Wortschöpfung.

Und immer wieder gibt es eine Metaebene, wenn zum Beispiel Familienmitglieder darüber diskutieren, ob nun «Flüchtling» das korrekte Wort sei oder was denn Alternativen wären. Versteht sich, dass auch dabei immer wieder viel Schräges auftaucht.

Dieser Roman hat das Zeug, erneut zu einem Lieblingsbuch zu werden. Wenn nicht wieder der Buchhändler, dann doch von vielen Leserinnen und Lesern.

Angelika Waldis: Lauter nette Menschen. Wunderraum, 254 Seiten, Fr. 29.90.