Kino Die erste queer romantische Kinokomödie aus Hollywood und die Schweizer Alters-Ehe-Komödie, in der die Krise auf dem Kreuzfahrtsschiff ihren Anfang nimmt Diese Filme starten am 27. Oktober in den Zentralschweizer Kinos. Plus Sondervorstellungen und Vorpremieren in der Region.

Ala je lep ovaj svet

Romantische Komödie aus Serbien.

Bourbaki, Luzern: So, 30.11./Di, 1.11., 10.30.

Bros

Die queere Community und unverkrampfte Heteros bekommen in Hollywoods erster schwulen Kino-Romcom viel Amüsantes zum Wiedererkennen vorgesetzt. (dpa)

Ab 27.10. im Capitol, Luzern; Pathé, Ebikon; Maxx, Emmenbrücke; Cinema8, Schöftland.

Coldplay – Live Broadcast From Buenos Aires (Special)

Bourbaki, Luzern: Sa, 29.10., 20.00 (Liveübertragung).

Der Traum vom grossen blauen Wasser – restaurierte Fassung

Von Karl Saurer (CH 1993/2022).

Cinéboxx, Einsiedeln: Di, 1.11., 18.00.

Die goldenen Jahre

Lesen Sie das Interview mit Drehbuchautorin Petra Volpe.

Ab 27.10. im Bourbaki+Capitol, Luzern; Cinema Leuzinger, Altdorf; Pathé, Ebikon; Cinéboxx, Einsiedeln; Kino Engelberg; Cinema8, Schöftland; Kino Schwyz; Cinepol, Sins; AfmCinema, Stans; Seehof, Zug.

«Filme für die Erde»-Festival

Am Festival werden Umweltdokus, darunter Schweizer Premieren, zu den Themen Biodiversität sowie Arten- und Klimaschutz gezeigt, welche die Naturvielfalt und das Engagement von Leuten ins Zentrum stellen. Auch Diskussionen mit Gästen stehen auf dem Programm; www.neubad.org, www.stattkino.ch, Tickets: www.eventfrog.ch.

Do, 27. bis So, 30.10. in Luzern, Neubad+Stattkino.

Fireheart – Vorpremiere

Bourbaki, Luzern: Sa 13.30 («Hello Family»); Verkehrshaus Filmtheater, Luzern: Sa 10.15; Cinema8, Schöftland: Sa 13.45, So 14.00.

Gianerica – das Künstlerpaar Erica und Gian Pedretti – Reihe

«Lebensreise» 2022.

Stattkino, Luzern: Mi 16.00, anschliessend Gespräch mit Regisseurin Lucienne Lanaz und Peter Leimgruber.

Girl Gang

Film über Influencer, der am Zurich Film Festival Furore machte (Bericht voraussichtlich nächste Woche).

Ab 27.10. im Bourbaki, Luzern; Pathé, Ebikon; Cinéboxx, Einsiedeln; Maxx, Emmenbrücke; Kino Engelberg; Cinema8, Schöftland.

Mother Teresa & Me

Das Melodrama erzählt in parallelen Handlungssträngen von der Frau hinter dem Mythos Mutter Teresa und von Kavita: Der Glaubensverlust inspiriert die junge Britin indischer Herkunft, im heutigen Kolkata wahre Liebe und Mitgefühl zu entdecken.

Ab 27.10. im Capitol, Luzern; Cinéboxx, Einsiedeln; Kino Engelberg; Kino Schwyz.

Orphan: First Kill

Psychologischer Horrorthriller und Prequel auf Augenhöhe zum kultigen «Orphan» (2009).

Ab 27.10. im Pathé, Ebikon; Cinéboxx, Einsiedeln; Maxx, Emmenbrücke; Cinema8, Schöftland.

Peter K. – alleine gegen den Staat (Vorpremiere)

Bourbaki, Luzern: Mi, 2.11., 12.15 (Lunch-Kino).

Piggy (Cerdita)

Vereint das Beste aus schwarz-humorigem spanischen Horror, Revenge-Thriller und Coming-of-Age.

Ab Freitag,28.10., im Pathé, Ebikon.

Ram Setu

Bollywood-Kino.

Bourbaki, Luzern: So, 30.10./Di, 1.11., 10.30.

Rheingold

Familiendrama, Geschichtsfilm, Musikstory und Gangsterfilm – oder ein Rapper-Epos in mehreren Akten und in mitreissender Bildsprache von Fatih Akin, basierend auf der beeindruckenden Lebensgeschichte von Xatar. (dpa)

Ab 27.10. im Capitol, Luzern; Pathé, Ebikon; Maxx, Emmenbr.

Surf Film Nacht – «Waterman»

«The Life And Times Of Duke Kahanamoku».

Bourbaki, Luzern: Mi, 2.11., 20.40.

Vento di vita vera – Grosserfolg

Zusatzvorstellungen des im Val Bavona spielenden Luzerner Films – eine Mischung aus Spiel-, Dokumentar- und Essayfilm (siehe Artikel vom 24.9.).

Stattkino, Luzern: So, 30.10. + Di, 1.11., 16.00; So, 6.11., 11.00; So, 20.11., 13.30.

Wir Bergler in den Bergen sind eigentlich nicht schuld…

…dass wir da sind» von Fredi M. Murer (CH 1974); Studiofilm Altdorf in Zusammenarbeit mit dem Institut «Kulturen der Alpen».

Cinema Leuzinger, Altdorf: Mi, 2.11., 18.15.

Yuni – «Im Gotthard um die Welt»

Gotthard, Zug: Fr, 27.10., 18.00, Mo, 31.10., 20.15, Mi, 2.11., 19.30.