Lucerne Festival eröffnet mit Russischem Jugendsinfonieorchester

Festival Lucerne Festival trotzt mit russischer Seele Corona Das Nationale Russischen Jugendsinfonieorchester eröffnete am Montag das jugendliche Vorprogramm von Lucerne Festival. Trotz steigender Corona-Fallzahlen freuten sich die Konzertbesucher vor allem, dass es wieder Live-Konzerte gibt. Urs Mattenberger 10.08.2021, 23.18 Uhr

Lucerne Festival löste am Dienstag im ersten Konzert den Anspruch ein, auch dieses Jahr grosse Sinfonik mit internationalen Orchestern zu bieten (Konzertbesprechung am Ende dieses Textes). Und doch war der Auftakt doppelt anders als in früheren Jahren. So eröffnete das Russische Jugendsinfonieorchester, dessen Mitglieder alle negativ auf Corona getestet wurden, ein mehrtägiges Vorprogramm mit jungen Musikern.

Das Nationale Russischen Jugendsinfonieorchester spielt im KKL. Bild: PD / Peter Fischli

Am Mittwoch tritt das Schweizerische Jugendsinfonieorchester auf, am Donnerstag folgen die Preisträger des Schweizerischen Jugendmusikwettbewerbs. Das offizielle Eröffnungskonzert mit dem Lucerne Festival Orchestra findet am Freitag statt.

Und dann, musste man annehmen, würde auch Corona vermehrt wieder ein Thema sein, nachdem am Dienstag die Infektionsrate rasant gestiegen ist. Bekanntlich verzichtet das Festival auf ein Covid-Zertifikat, beschränkt dafür die Zahl der Besucher auf 900 und verteilt sie mit Abständen und mit Masken im Saal.

Der Jurist Loris Fabrizio Mainardi hatte allerdings in einem Mail ans Festival und an den Kanton verlangt, die Zertifikatspflicht mit Blick auf die steigenden Fallzahlen nochmals zu prüfen beziehungsweise anzuordnen. Aber gemäss David Dürr, Leiter der Dienststelle Gesundheit und Sport, ist seitens des Kantons «momentan nicht geplant», Verfügungen zu erlassen, «die weitergehen als die Bestimmungen des Bundes».

Zertifikatspflicht: Keine Gräben im Publikum

Die Frage beim gestrigen Konzert war deshalb auch, welche Variante Konzertbesucher als sicherer empfinden. Wie entspannt diese mit Corona umgehen, zeigte sich schon daran, dass rund 20 Konzertgänger bereit waren für ein kurzes Gespräch, im Freien selbst ohne Maske. Auch inhaltlich taten sich keine Gräben auf, alle einte die Begeisterung, dass jetzt wieder Livekonzerte möglich sind.

Auch diese Besucherinnen und Besucher liessen es sich nicht nehmen, das Vorprogramm des Lucerne Festival im KKL zu besuchen.

Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 10. August 2021)

Zwar gab es zwei Ungeimpfte, die sich gegen eine Zertifikatspflicht aussprachen. Umgekehrt würden ein paar Geimpfte diese «unbedingt befürworten», damit möglichst keine Infizierten mit im Saal sässen. Da es diese Sicherheit so oder so nicht geben könne, nehmen aber die meisten diese Frage gelassen. Vielen ist sie gar gleichgültig, weil sie sich «als Geimpfte ohnehin geschützt fühlen».

Einer von ihnen plädierte für die Festival-Variante mit 50 Prozent Saalbelegung, damit sich «die Menschen an die Nähe im Konzert erst einmal wieder gewöhnen können». Ein Befürworter des Zertifikats relativierte dessen Bedeutung mit Blick auf Fussballstadien:

«Da fühlte ich mich im Gedränge trotz Zertifikats weniger sicher als hier im Konzert ohne Zertifikat.»

Gemeinsam war allen, dass sie das vom Festival gewählte Konzept als sicher empfinden. Beruhigend auch zu wissen, dass das Festival an den Schutzmassnahmen festhalten würde, falls die Zertifikatspflicht doch noch verordnet werden sollte: «Das wäre», so ein Konzertbesucher, «die sicherste Lösung».

