Video Sänger Seven im Interview über Corona, sein TV-Projekt und das neuste Album Auf Instagram sprachen wir mit Sänger Jan Dettwyler alias Seven über Corona, sein TV-Projekt «Sing meinen Song» und sein neustes Album. Janick Wetterwald 30.04.2020, 17.22 Uhr

Am Donnerstagmittag sprachen wir im Instagram-Live mit Sänger Seven. Der Aargauer mit Wohnort im Kanton Luzern erzählte von den Auswirkungen des Coronavirus, von der TV-Show «Sing meinen Song» und über sein neustes Album mit dem Namen «Brandneu». Thema war dabei auch die Sprache, sind doch die neusten Songs auf Deutsch, bisher sang Seven eher auf Englisch.