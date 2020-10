Saison-Eröffnungskonzert des Luzerner Sinfonieorchesters: Vergesst Corona, 90 Minuten lang Das Saison-Eröffnungskonzert des Luzerner Sinfonieorchesters war geprägt von einem Wechselbad der Gefühle. Urs Mattenberger 15.10.2020, 15.33 Uhr

Was für ein Wechselbad der Gefühle. Es begann am Mittwoch mit der Meldung, dass das New York Philharmonic die Konzertsaison bis Juni 2021 abgesagt hat. Dann fuhr einem die Rekordzahl von über 2800 Neuinfektionen in der Schweiz in die Knochen. Und man fragte sich, ob das Saison-Eröffnungskonzert des Luzerner Sinfonieorchesters am Abend überhaupt über die Bühne gehen würde.

Ja, es fand statt, und an der Abendkasse hätte die Stimmung sogar ins Gegenteil kippen können. Denn da outete sich in der Schlange ein Mann gelassen als Coronaskeptiker. Und warf den Medien vor, sie schürten die Panik und Hysterie, die aus einer Grippe das Schreckgespenst einer Pandemie machten.

Normalität und romantische Gegenwelten

Von Verunsicherung war im Konzert selber nichts zu spüren. Zwar sassen im Konzertsaal die Besucher in der vorderen Hälfte des Parketts dicht zusammen, obwohl hinten viele Plätze frei blieben. Trotzdem war von Unsicherheit keine Spur, auch weil die Besucher Kontakte auf ein Minimum beschränkten, rasch nach Hause gingen und selbst den Vorplatz vor dem KKL nicht zu einer Art Party-Meile machten.

Neu war, dass die Streicher des Orchesters Maske trugen – ein weiterer Beitrag dazu, dass man sich im Konzertsaal nach wie vor sicher fühlt. Intendant Numa Bischof dankte dem Publikum für die Treue gegenüber dem Orchester, das unter Chefdirigent James Gaffigan dessen Abschiedssaison amerikanisch eröffnete: mit Aaron Coplands blitz und blank herausgeputzter «Fanfare For The Common Man».

Es war die Sängerin Lisa Larsson, die mit ihrer herzlichen Einführung zu Orchesterliedern von Franz Berwald Normalität in den Saal zauberte. Dieser setzte sie in den Liedern mit leuchtkräftiger Stimme eine romantische Gegenwelt gegenüber, die ihrerseits ein Wechselbad der Gefühle bot. Archaische Melancholie, Überschwang und ein kecker Erzählton in schweifenden Orchesterfarben machten den Schweden zum Vollblutromantiker.

Ganz die Stimmung des Abends traf mit ihrer aufblühenden Melancholie Brahms’ vierte Sinfonie, die unter James Gaffigan Teil des Kernrepertoires des Orchesters wurde. Das flüssig aufgelockerte Klangbild schuf Raum für exzellente Soli und machte das Werk zum Saisonauftakt zu einer Art Visitenkarte des Orchesters. Der Sehnsuchtston der Hörner (Solo: Florian Abächerli), die warmen Blech- und die expressiven Holzbläser liessen einen Corona während des auf 90 Minuten gekürzten Konzerts fast vergessen. Gaben im Allegro giocoso klangkräftig und energisch Gegensteuer. Und brachten im vielschichtigen Finale mit präzisen Schnitten, pointierten Rhythmen und satten Steigerungen auch deren Dramatik zum Ausdruck.