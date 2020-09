Saisoneröffnung des Luzerner Theaters: Für Liebe gibts kein Schutzkonzept Energieschübe gegen allzu viel Romantik: Der Tanz eröffnet fulminant die Saison des Luzerner Theaters. Urs Mattenberger 04.09.2020, 16.15 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ab ins Fitnesstraining: das vorzügliche Tanzensemble im zum «Globe» umgebauten Luzerner Theater. Bild: Gregory Batardon/Luzerner Theater

Was für eine Kussszene, und das trotz Corona auf offener Bühne des Luzerner Theaters! Rosalind und Orlando, eines der Liebespaare aus Shakespeares Komödie «Wie es euch gefällt», hat sich soeben als Traumpaar gefunden. Ausgelassen erobern Lisa Greis und Mathew Prichard im Sprung die weite Spielfläche des zum «Globe» umgebauten Theaters. Und wenn sich die Frau aus einer kühnen Drehbewegung heraus dem Mann entwindet, als würde sie aus ihm heraus geboren, kommt es zum unerwartet stillen Höhepunkt.

Magnetisch ziehen sich ihre Gesichter und Münder an, näher und immer näher, als hülfe gegen die Liebe kein Schutzkonzept. Bis im allerletzten Moment die Produzentin der Show, Phoebe Jewitt, hysterisch dazwischenfährt und alle zum Fitnesstraining versammelt.

Coronaschub für «offene Räume»

Noch nie war die «neue Normalität» auf der Bühne so normal wie in dieser Tanzpremiere, die am Donnerstag die Saison des Theaters eröffnete. Dass Normalität auch ein Stück weit Routine einschliesst, hatte zuvor auf dem Theaterplatz der offizielle Akt zur Saisoneröffnung gezeigt.

Denn alle nahmen auf Corona Bezug. Benedikt von Peter, jetzt auch in Basel Intendant, freute sich «als Gast», dass das Theater auf der Bühne wieder die Nähe leben kann, «die uns im Alltag noch nicht erlaubt ist». Die Spartenleiterinnen verwiesen auf die «offenen Räume», in denen das in der kommenden Theatersaison wie in der Swissporarena oder im Roten Haus auf dem EWL-Areal coronakonform möglich sein wird.

Stiftungsratspräsidentin Birgit Aufterbeck und Stadtpräsident Beat Züsli betonten, dass diese Offenheit in der geplanten neuen Theaterinfrastruktur eine zentrale Rolle spielen und neues Publikum ansprechen soll. Regierungsrat Marcel Schwerzmann stellte die Pläne dafür in den Kontext des Musik-Campus, der beim Südpol eine «schweizweit einzigartige Konzentration von kulturellen Institutionen» versammle. Und stellte in Aussicht, das Betriebskonzept für die neue Theaterinfrastruktur werde demnächst öffentlich zur Diskussion gestellt.

«Bachelor»-Paarungen mit musikalischer Power

Die Offenheit, die neues Publikum ansprechen soll, löst auch «Tanz 34: Wie es euch gefällt» exemplarisch ein. Dazu gehört, dass mit dem Schlagzeuger Fredy Studer ein Luzerner «Urgestein» an Bord geholt wurde. Mit Jana Aderi (Stimme, Keyboard, Synthesizer) gibt er dem Abend raffiniert Power und – mit Aderis sphärischem, wie eine Fata Morgana oszillierendem Gesang – archaische Suggestivkraft. Zur Offenheit gehört auch, dass sich Choreografin Caroline Finn populärer TV-Formate bedient und die in Liebeswirren verstrickten Paare der Shakespearekomödie zu Teilnehmern an einer Art Fernsehshow macht.

Einen stimmungsvollen Rahmen dafür schafft die «Globe»-Bühne (Sophia Prölss), auf der Rasenpfützen und Pflanzen den Wald der Vorlage andeuten. Auf einer Couchlandschaft werden Teilnehmer blossgestellt, in der Gartenlaube können sie sich zum Schäkern zurückziehen. Handgemenge und die auf ein Fantasy-Mittelalter anspielenden Kostüme (Birgit Künzler) erinnern an «Game of Thrones». Orlando erwählt als «Loverman» (Tanzchefin Kathleen McNurney) seine Rosalind mit der Gewinnermiene eines «Bachelor». Wo die Paarungen zu romantisch werden, sorgen die beiden Moderatoren (die Strahlemänner Dario Dinuzzi und Carlos Kerr jr.) sowie die Produzentin («Fredy, go!!») mit dem Fitnesstraining für einen ungeheuren Energieschub.

Der Tanz ist eine Wucht und verhilft jedem zu einer Rose

Couch und Gartenlaube bleiben aber marginale Gliederungselemente, die wie die eingestreuten Shakespeare-Zitate im Zapping von einer Szene zur anderen Orientierung schaffen. All das bleibt letztlich belanglos neben dem Tanz. Der aber ist eine Wucht. Caroline Finns Tanzsprache schafft auf wundersame Weise beides. Sie löst wie in Stroboskopgewittern die Körper der Tänzer auf – in repetitiven Bewegungen schlagen Glieder und Köpfe haltsuchend nach allen Seiten aus. Und sie verschmilzt sie in Zeitlupe zu wunderbaren poetischen Bildern, mit einer Nähe, wie sie nach Schutzkonzept nur in festen Produktionsteams erlaubt ist. Neben den genannten schaffen eine Reihe von Tänzerinnen und Tänzern starke Charaktere. Valeria Marangelli etwa steigert die brave Celia im Duo mit Terra Kells Oliver zu keckem Selbstbewusstsein.

Der euphorische Publikumsapplaus bestätigte: Zum Schluss hatte hier nicht nur der «Bachelor», sondern jeder die Rose verdient, die Kathleen McNurney zu ihrer Premierenfeier-Ansprache auf offener Bühne überreichte. Ein starker Saisonstart.

Nächste Vorstellungen: 5., 6., 11., 12., 13., 18., 19., 20. September (bis 4. Oktober). Late-Night-Zugabe (Fredy Studer und Joana Aderi): 11., 24. und 29. September; www.luzernertheater.ch