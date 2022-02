Luzerner Kultur reagiert: Gergiev ausgeladen, Zaubersee abgesagt

Sanktionen Die Kultur bezieht auch in Luzern Stellung: Russische Künstler und Musiker wie Gergiev ausgeladen - Festival abgesagt Folgen eines «grässlichen Kriegs»: Lucerne Festival lädt Putin-Freund Valery Gergiev aus, das «Zaubersee»-Festival wird abgesagt. Urs Mattenberger Jetzt kommentieren 28.02.2022, 21.36 Uhr

Valery Gergiev bei einem Auftritt in Luzern im Sommer 2021. Bild: Peter Fischli

Der Druck auf die Schweiz, ihr anfänglich stellenweise gelobtes «Duckmäusertum» aufzugeben und sich den EU-Sanktionen anzuschliessen, hat auch die Kultur und Luzern erreicht. Am Montagmorgen, noch bevor der Bundesrat auf EU-Kurs einschwenkte, gab Lucerne Festival die Absage der beiden Konzerte des Putin-Freundes Valery Gergiev am Sommerfestival bekannt. Ganz anders gelagert ist der Fall des «Zaubersee»-Festivals. Aber auf Anfrage gab auch das Luzerner Sinfonieorchester am Montag bekannt, dass es auf die Durchführung des Anlasses im Mai mit russischer Musik verzichtet.

Bei Lucerne Festival brauchte der Entscheid Zeit wegen vorgängiger Gespräche «mit dem Stiftungsrat und poli­tischen Vertretern», sagt die Medienverantwortliche Nina Steinhart. Dass Intendant Michael Haefliger schon zuvor den «Angriff auf die Ukraine aufs Schärfste» verurteilte, liess eigentlich nur eine Absage der Konzerte von Gergiev zu, wie sie auch die Luzerner Kantonsratspräsidentin Ylfete Fanaj in einem Postulat gefordert hat. Erhöht wurde der Druck dadurch, dass andere Häuser Konzerte von Gergiev abgesagt hatten und der Münchner Bürgermeister Gergiev mit dem Rauswurf als Chefdirigent der Münchner Philharmoniker drohte.

Folgen auch für andere russische Künstler?

Ebenfalls am Montag hat das Verbier Festival den Rücktritt von Gergiev als Musikdirektor des Verbier Festival Orchestras «gefordert und umgesetzt». Zudem schliesst es künftig «alle Künstler vom Festival aus, die sich öffentlich mit der russischen Regierung solidarisieren». Eine dritte Massnahme ist die Rückgabe von Spendengeldern «von Personen, die von einer westlichen Regierung sanktioniert wurden».

Könnte der Ukraine-Krieg auch bei Lucerne Festival mittelfristig Auswirkungen auf die Zusammenarbeit mit anderen russischen Künstlern wie dem Pianisten Denis Matsuev haben? Dazu kann Steinhart noch nichts sagen, aber «entsprechende Abklärungen sind im Gang».

Die allfällige Rückgabe von Spendengeldern ist bei Lucerne Festival kein Thema, weil es nicht mit russischen Sponsoren zusammenarbeitet. Genau umgekehrt liegt der Fall beim privat – also nicht über Subven­tionen – finanzierten «Zaubersee»-Festivals des Luzerner Sinfonieorchesters. Hauptsponsor des Festivals mit russischer Musik ist Viktor Vekselberg, ein russischer Oligarch und Investor, der als Putin nahe stehend gilt und seit 2018 auf einer Sanktionsliste der USA steht. Verlangt das Luzerner Sinfonieorchester, das im Postulat von Fanaj ebenfalls angesprochen wird, von Vekselberg eine Distanzierung von Putins Invasion in die Ukraine oder gibt andernfalls Spendengelder zurück?

Die Antwort ist klar: «Wir sagen wegen der aktuellen Situation das Festival ab, in Solidarität mit der Ukraine und als Zeichen dafür, dass wir den Angriff durch Russland auf das Schärfste verurteilen», sagt Intendant Numa Bischof. Das betrifft auch die Beziehung zu Sponsor Vekselberg:

«Herr Vekselberg hat uns in den letzten Jahren tatkräftig unterstützt. Aber in der aktuellen Situation ist eine weitere Zusammenarbeit mit ihm nicht denkbar, weshalb wir seine Spende für das abgesagte Festival 2022 zurückerstatten.»

Betroffen macht Bischof die – nach den Corona-Ausfällen – dritte Absage des Festivals in Folge wegen der «unschuldig gestrandeten Künstler», die aus vielen Ländern und Kulturen gekommen wären. Was das für die Zukunft des «Zaubersee»-Festivals bedeutet, kann Bischof nicht sagen: «Jetzt ist nicht Zeit, sich solche Fragen zu stellen. Dieser Krieg ist so grässlich, dass daneben alles andere an Bedeutung verliert.»

