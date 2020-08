Saxofonistin und Kleiderdesignerin: Französin tritt am Lucerne Festival auf Die junge Saxofonistin Valentine Michaud lebt zwischen Musik, Kleiderdesign und Performance. Jetzt tritt sie am Lucerne Festival auf. Roman Kühne 07.08.2020, 15.48 Uhr

Saxofonistin Valentine Michaud (26). PD

Die junge französische Musikerin Valentine Michaud (26) hat bereits Ausserordentliches erreicht. Einerseits hat sie mit dem Prix Credit Suisse Jeunes Solistes (2017) und aktuell dem Credit Suisse Young Artist Award gleich zwei der bedeutendsten Schweizer Musikpreise gewonnen.

Etwas, das vor ihr nur der Cellistin Sol Gabetta gelang. Andererseits sind ihre Instrumente das Alt- und Sopransaxofon, zwei Klangkörper, die man eher im Jazz, denn in der Klassik findet.

Duo statt Wiener Philharmoniker

Für Valentine Michaud wird die «klassische Seite» des Instrumentes unterschätzt: «Natürlich tönt es im Jazz grossartig. Aber all die Farben und Schattierungen, die dort möglich sind, kann das Saxofon auch in der Klassik ausspielen. Seine dynamischen Möglichkeiten sind unter den Blasinstrumenten einzigartig. Ursprünglich für die Militärmusik erfunden, ist es natürlich vor allem mit dem Jazz bekannt geworden. In den letzten Jahren ist es aber wieder vermehrt in die Klassik zurückgekehrt.»

Diese Vielseitigkeit möchte Michaud auch an ihren zwei Konzerten des Lucerne Festivals zeigen. Eigentlich wäre der Hauptgewinn – neben nicht zu verachtenden 75000 Franken in bar – ein Konzert mit den Wiener Philharmonikern am Lucerne Festival gewesen. Dieses fällt natürlich im Jahr 2020 aus.

Wenigstens kann sie am verkleinerten Lucerne Festival auftreten. «Gerade für die jungen Künstler ist diese Coronakrise sehr schwierig», ist Valentine Michaud überzeugt. «Und dies nicht nur finanziell. Man steht noch am Anfang seiner Karriere und möchte jetzt möglichst viele Konzerte geben. Da ist es mental sehr schwierig, wenn man plötzlich ausgebremst wird. Die grossen Orchester, die Agenten und Promotoren sind momentan alle mit ihren eigenen Problemen beschäftigt. Als junge Musikerin ist es da fast unmöglich, Aufmerksamkeit zu generieren.»

PD

Vom Klezmer zur Klassik

Am Lucerne Festival spielt Valentine Michaud jetzt einen Duett-Abend mit ihrer Klavierpartnerin Akvilė Šileikaitė. Neben Originalkompositionen, wie zum Beispiel die «Sonate für Altsaxophon und Klavier» (1970) des Russen Edison Denissow, erklingen auch eigene Bearbeitungen anderer Werke. «Denissow ist ein perfektes Stück für mein Instrument, ein richtiger Show-off», erklärt Valentine Michaud ihre Programmwahl. «Aber ich möchte auch zeigen, wie das Saxofon in anderen Stilrichtungen klingt. Darum spielen wir auch meine Bearbeitungen der Flötensonate in D-Dur von Sergej Prokofjew oder die ‹Sonate für Oboe› von Francis Poulenc. Mit dem Klangreichtum meines Instrumentes ist dies zum Glück möglich.»

Andere Originalliteratur ist dann eher neueren Datums. «L’Etang du Patriarche» (2019) des Schweizer Kevin Juillerat oder die «materia oscura» (2006) des Tessiner Komponisten Nadir Vassena, welches die Saxofonistin am zweiten Konzert mit den Lucerne Festival Alumni interpretiert.

Und der Jazz, spielt der in ihrem Leben gar keine Rolle? «Ich habe früher schon improvisiert», erzählt Valentine Michaud. «Dies ist schliesslich ein wichtiger Teil der Geschichte des Saxofons und man kann es nicht ignorieren. Mein erster Lehrer – ich war damals sieben Jahre alt – kam aus der Ukraine. Da habe ich viel Klezmer gespielt und habe mit 10 sogar eine Tour mit ihm nach Kiew gemacht, ein für mich entscheidender Input im Leben. Aber ich wollte zuerst eine klassische Ausbildung machen und ab dem Bachelor hat es mich so gepackt, vor allem die ‹Contemporary Music›, dass ich irgendwann gar keine Zeit mehr für den Jazz hatte.»

Die klassische Musik ist aber nicht ihre einzige Leidenschaft. Valentine Michaud performt fürs Leben gerne. Zusammen mit ihrem Bruder, dem bildenden Künstler Emmanuel Michaud, inszeniert sie Konzerte zwischen Schauspiel, Tanz und Kunst. So zum Beispiel «Glitch», wo elektronische Saxofonklänge sich zu einem kompletten Theater entwickeln. Eine andere Leidenschaft ist das Entwerfen von Kostümen. Neben eigentlicher Mode, wofür sich Beispiele auf ihrer Website finden, entwarf sie dieses Jahr die Kostüme für die Opernproduktion «L’ombra» von Ugo Bottachiari in Vevey. Wegen Corona musste die Aufführung auf das nächste Jahr verschoben werden. Für Valentine gehört dies wie natürlich dazu: «Die verschiedenen Energien sind sehr bereichernd. Ich brauche diese Vielfältigkeit. Vor allem bei den Kostümen kann ich meine Kreativität fast noch stärker ausleben als im Konzert. Aber auch auf der Bühne müssen wir neue Formen von Konzerten finden. Wir müssen aus den klassischen Hallen ausbrechen. Gerade die zeitgenössische Musik verlangt nach neuen Wegen. Mit einer visuellen Annäherung sind die modernen Klänge besser vermittelbar. Mit Tanz, Bild und Musik kann man etwas Neues, etwas Ganzheitliches schaffen.»

Spielen vor maskierten Besuchern

Apropos Vermittelbarkeit: Am Lucerne Festival werden alle Besucher Masken tragen. Ist dies nicht schwierig für den Künstler? Valentine Michaud lacht: «Ich spiele jetzt gerade am Davos Festival, wo alle Zuschauer Masken tragen. Am Anfang war es schon sehr schräg. Es war schwierig, einen Kontakt mit dem Publikum aufzubauen. Man spielte wie in einer Blase. Aber man passt sich an und beginnt zum Beispiel, mehr auf die Augen der Besucher zu achten.» Hoffen wir, dass diese auch in der grossen Distanz des KKL die Künstler so richtig anstrahlen.

Rezital Valentine Michaud & Akvilė Šileikaitė, Donnerstag 20. August 19.30 Uhr. Valentine Michaud & Lucerne Festival Alumni, Sonntag, 23. August, 11.00 Uhr, Konzertsaal, KKL, Luzern.