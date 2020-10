Schärfere Vorsichtsmassnahmen bringen Veranstalter in Bedrängnis: Wo und wie findet Kultur noch statt? Die neuen Coronamassnahmen treffen die Rock-Pop-Szene besonders hart. Anderswo ändert sich wenig. Eine Momentaufnahme. Regina Grüter 22.10.2020, 05.00 Uhr

Gähnende Leere in Zentralschweizer Konzertlokalen (im Bild der Konzertsaal in der Schüür). Eine Realität auf unbestimmte Zeit. Bild: Pius Amrein (Schüür, Luzern, 1. September 2020)

Die Lust auf Ausgang war da nach den Lockerungen. Die Clubbetreiber haben vorbildlich Schutzkonzepte umgesetzt und das Contact Tracing sichergestellt. Nun herrscht zwar weder eine Ausgangssperre noch ein Tanzverbot. Für die Clubszene kommen die neuerlichen Coronabeschlüsse dem aber in etwa gleich. Das Luzerner Konzerthaus Schüür hat als erstes die Segel gestrichen, vorerst bis Ende Oktober.

«Weitermachen ist teurer als schliessen», heisst es nicht nur von­seiten der Schüür. Die Bareinnahmen sind für die Finanzierung von Konzerten im Bereich Rock/Pop und Tanzveranstaltungen essenziell. Jetzt, da Getränke nur noch im Sitzen konsumiert werden dürfen, verändert das die Ausgangslage grundlegend. Auch wer sich noch überlegt hat, für sein Lokal das Gastrokonzept zu übernehmen: Vielerorts sind die Platzverhältnisse dafür nicht gegeben. Und wenn, hätte es die Gästezahl nochmals eingeschränkt, was schlicht nicht mehr rentabel ist. Und wie soll man in einem dunklen Nachtlokal kontrollieren, ob sich die Leute an die neuen Regelungen halten? Die Sicherheit von Personal und Gästen wäre nicht mehr gewährleistet.

Klassik: Events ohne grosses Risiko Die Disziplin in Klassikkonzerten ist in Coronazeiten ein Vorteil. Maske, keine Konsumation, Quelllüftung im KKL: Damit dürften sie zu jenen Events gehören, bei denen man kein grosses Risiko eingeht, wie Aerosol­experte Michael Rieder gestern in unserer Zeitung darlegte. Trotz der neuen Regelungen werden deshalb momentan keine Konzerte abgesagt. «All diese Massnahmen sind bereits im bestehenden Schutzkonzept vom KKL umgesetzt», bestätigt Numa Bischof, Intendant des Luzerner Sinfonieorchesters. «Und die bisherige Erfahrung hat gezeigt, dass die Schutzkonzepte sehr gut greifen.» Trotzdem bringen die steigenden Zahlen auch Klassikveranstalter in Bedrängnis. So ist der Kartenverkauf eingebrochen, sagen Werner Obrecht (Obrasso) und Christoph Mauruschat (Festival Strings) mit Blick auf ihre aktuellen Konzerte. Und die meisten Konzerte mit Topsolistendürften sich bei einem Verkauf von unter 1000 Tickets im KKL nicht rechnen. Um der Verunsicherung des Publikums entgegenzuwirken, müssten Politik und Medien klar unterscheiden zwischen «Konzerten wie im KKL und Grossveranstaltungen mit Tausenden von Besuchern oder Grosspartys», bringt Mauruschat das Unbehagen auf den Punkt. (mat)

Absagen bis in den ­ November hinein

Schüür zu, viele Luzerner Tanzclubs haben nachgezogen. Der Sedel befindet sich noch in der Beratungsphase; der Südpol will erst gegen Ende Woche kommunizieren, wie es im Konzertbereich weitergeht; das Neubad prüft, den Club im Keller zu schliessen und überlegt sich ein neues Geschäftsmodell. Auch die Bruch-Brothers-Bar beim Kasernenplatz hat bis Ende Oktober alle Livekonzerte abgesagt.

In anderen Kantonen sieht es auch nicht besser aus. «Wir haben’s versucht», sagt Dominic Zaalberg von der Gaswerk Eventbar in Seewen, Kanton Schwyz. Jetzt zieht auch er den Stecker. In der Zuger Galvanik hätten morgen Troubas Kater auftreten sollen. Die Berner Mundartband hat abgesagt. Sie sei am Montag vor allem mit Absagen beschäftigt gewesen, sagt Geschäftsleiterin Eila Bredehöft. Das ginge bis in den November hinein und betreffe ­sowohl Konzerte von Partnerveran­staltern als auch Veranstaltungen wie «Comedy in der Galvanik» oder die Vergabe des Zuger Förderpreises.

Theater: Aufführungsbetrieb bleibt aufrechterhalten Die allermeisten Bühnenhäuser erhalten den Aufführungsbetriebso gut es geht aufrecht. Auch für sie ist der Verkauf von Getränken und Snacks grundsätzlich ein wichtiger Einnahmezweig. Auf das Luzerner Theater hat die neueste Sitzpflicht bei Konsumation aber keinen grossen Einfluss. «Seit dem 11. Oktober kann man Getränke mit in den Saal nehmen, da wir dort extra Tischchen eingebaut haben», sagt Severin Barmettler, Leiter Kommunikation. Der Barbetrieb bleibe daher vorerst erhalten. Jedoch ist der Getränkekauf nur kurz vor der Aufführung möglich und für die Konsumation im Saal gedacht. Ansonsten gilt weiterhin überall Maskenpflicht, auch während der Vorstellung, sofern man nicht gerade am Trinken ist. Das Luzerner Kleintheater hingegen schliesst seine Bar bis auf weiteres. Die nun wegbrechenden Einkünfte sind aufgrund mehrfach erstellter Budgets bereits einberechnet. «Was jetzt eintrifft, haben wir in der Theorie schon durchgespielt», so Sonja Eisl, Co-Leiterin des Hauses, und ergänzt: «Es geht weiter, auch unter den neuen Bedingungen.» Das Theater Uri in Altdorf zieht ebenso Konsequenzen für den Gastroteil: «Die Bar machen wir die nächsten zwei Wochen zu. Anfang November beurteilen wir die Lage dann neu», so Jacqueline Amrhein, Leiterin Administration. (sw)

«Ich veranstalte nicht ­ mit sehr gutem Gefühl»

Wie es mit der Galvanik weitergeht, muss erst im Team und mit dem Vorstand beraten werden. Aus persönlicher Sicht möchte Bredehöft trotzdem so viel wie möglich machen. Dazu gehört die donnerstägliche «Viertel vor Fritig»-Konzertreihe, in beschränktem Rahmen versteht sich. Letztes Wochenende habe es schon sehr wenig Leute gehabt, sagt Bredehöft.

Dasselbe hört man von Rene «Coal» Burrell, Betriebsleiter des Kulturhauses Chäslager in Stans. Und doch ist er einer der wenigen, der weitermacht mit Livekonzerten. Am Freitag steht das Luzerner-Senegalesen-Trio Siselabonga auf der Bühne und präsentiert sein neues Album, das westafrikanische Klänge mit Rockelementen verbindet. Am Chäslager-Betrieb ändern die neuen Massnahmen nichts, da die Konzerte sowieso in bestuhltem Rahmen stattfinden. Eine Maskenpflicht wurde schon vor dem Sonntag eingeführt. Er veranstalte aber nicht mit sehr gutem Gefühl, sagt Burrell, und rechne für den Freitag auch mit einem Defizit. Die Musiker sollen aber auftreten können, wenn sie denn wollen. Ihr Wohl liegt ihm sehr am Herzen. Burell betont:

«Veranstalten ist unser Beruf.»

Aber er frage sich schon, wie verantwortungsvoll es in der gegenwärtigen Situation sei. «Das müsste auf Bundes- und Kantonsebene entschieden werden. Die Gesundheit und nicht die Wirtschaft sollte im Vordergrund stehen.» Auch Roman Schmidli vom Jazz Club Luzern sieht sich gegenüber dem Publikum und den Musikern in der Verantwortung, zumal sich mit dem Casineum Luzern als Veranstaltungsort mit den neuen Massnahmen nichts am Konzept ändert.

Musiker, die absagen, fehlendes Publikum, ein Zuviel an Verantwortung, das auf die Veranstalter abgewälzt wird? Nach dem Lockdown schaute man auch im Stehkonzert-Bereich positiv in die Zukunft. Gerade ist kein Horizont in Sicht. Das zehrt an allen Involvierten.