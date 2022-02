Ödön von Horváths «Zur schönen Aussicht» im Luzerner Theater

Schauspiel-Premiere «Zur schönen Aussicht» – der pure Ödön von Horváth in der Box des Luzerner Theaters Martin Schulze inszeniert die Komödie voller Abgründe nahe am Originalstoff. Das ist solide gemacht und toll gespielt, aber auch etwas zu brav umgesetzt. Stefan Welzel Jetzt kommentieren 11.02.2022, 15.12 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wütend und gefangen im eigenen Fatalismus: Baronin Ada (Tini Prüfert) ringt dauernd um ihre Liebhaber. Bild: Ingo Höhn (Luzern, 7. Februar 2022)

Sie ist doch recht kalt, diese Welt, in welcher der Dramatiker Ödön von Horváth seine Figuren verzweifelt nach dem Glück streben lässt. Irgendwie scheint in ihr alles Menschliche verkümmert und abgestumpft. Kein Wunder, von Horváth schrieb vieles in den 1920er-Jahren. So auch den Dreiakter «Zur schönen Aussicht». Es war die Zeit, als sich eine geschundene Generation gerade langsam vom Desaster des Ersten Weltkriegs und der Armut in der Hyperinflation erholte. Da war nicht viel Platz für Sentimentalitäten.

Genau diese harten Rahmenbedingungen des Lebens bedingen das Handeln der Protagonistinnen und Protagonisten in von Horváths Stück. Jeder und jede ist sich selber der und die Nächste. Dementsprechend als Einzelkämpfer und Einzelkämpferinnen im Dschungel des eigenen Schicksals zeichnet Regisseur Martin Schulze die Individuen in seiner Inszenierung von «Zur schönen Aussicht» im Luzerner Theater. Am Donnerstagabend feierte sie in der Box Premiere.

Die Maske des Nihilismus

Schauplatz dieser skurrilen Komödie ist ein heruntergekommenes Hotel im oberbayerischen Murnau. Dessen Direktor Strasser (Martin Carnevali) sowie seine Untergebenen Max (Sven Gey) und Karl (Rüdiger Hauffe) sind allesamt gestrandete Personen mit dubioser Vergangenheit. Im Innersten unsicher und verletzlich, kaschieren sie ihre Orientierungslosigkeit hinter der Maske des Nihilismus. Wie gute Freunde necken sie sich, geben einander auf seltsame Weise Halt. Nur dass sie eigentlich gar keine Freunde sind, dafür ist nicht genug Liebe in ihren verkümmerten Seelen zu finden. Denn wenn sie wahren Ausdrücken von Liebe und Romantik begegnen, machen sie sich nur lustig darüber.

Christine (Carina Thurner) umringt von ihren Buhlern und Peinigern. Bild: Ingo Höhn (Luzern, 7. Februar 2022)

Aushalten lassen sich die drei vom einzigen Gast des Hauses, der Baronin Ada von Stetten (Tini Prüfert). Diese hält sich die Belegschaft wie Sexsklaven und züchtigt sie selbstgefällig mit der Gerte wie eine Domina. Bis auch dieses Konstrukt irgendwann auseinanderfällt und nur noch ein Häufchen Elend zurücklässt. Der Grund: In dieses solide, wenn auch pervertierte Lebensidyll brechen nacheinander drei Neuankömmlinge ein. Zunächst der Getränkevertreter Müller (Christian Baus), danach Adas Bruder Emanuel (Thomas Douglas) und zuletzt Christine (Carina Thurner), die Ex-Geliebte Strassers und einziger noch nicht korrumpierter Charakter in diesem Stück.

Abgehängte Kleingeister

Es beginnt ein perfides Spiel um Selbstbehauptung, finanzielle Absicherung und seelischen Überlebenskampf. Christine gibt zu verstehen, dass das amouröse Verhältnis vor einem Jahr nicht ohne Folgen geblieben ist. Strasser fürchtet, als Vater eines unehelichen Sprosses zur Rechenschaft gezogen zu werden. Die Baronin ihrerseits, einen Liebhaber abgeben zu müssen. Männer-Klüngelei führt bald zur Desavouierung der jungen Frau. Die abgehängten Kleingeister vergreifen sich moralisch an der Unschuldigen. Damit befasste sich von Horváth schon vor 100 Jahren mit den fiesen patriarchalen Machtgefügen, die Frauen unterdrückten und in Abhängigkeit des Mannes stellten.

Von Horváths Figuren sind meist verlorene Seelen in einer skurrilen Welt, geprägt von menschlicher Kälte. Bild: Ingo Höhn (Luzern, 7. Februar 2022)

Das Herausragende an dem Stoff: Beinahe wie bei Kafka zementiert auch von Horváth den Fatalismus seiner Figuren. Irgendwie wollen sie ja aus der Situation, ja sogar aus sich selber ausbrechen – ein besseres Ich herauskitzeln. Aber sie scheitern ein ums andere Mal. Auf dem Boden der Bühne in der Box sieht man die übergrosse Landkarte Europas. Strasser schreit den Namen des Kontinents wie eine Verheissung heraus. Woraufhin Chauffeur Karl nur lakonisch erwidert: «Man müsste fort.» Das wäre für alle besser. Aber sie können es eben nicht.

Hervorragendes Ensemble

Die vielen brandaktuellen Bezüge zu unserer Gegenwart und ihrer Diskurse sind augenfällig. Man denke an die Vereinsamung in der digitalen Bubble, das Einzelkämpfertum im Selbstoptimierungswahn oder die Genderdebatte. Doch Schulze wählt für diesen spannenden Stoff eine sehr werknahe, vom Text her getreue Umsetzung. Er setzt zusammen mit Dramaturg Dominik Busch nicht auf den möglichen Umbau und die Ergänzung des Stoffes im Sinne des Regietheaters. Dabei würde sich das hier deutlich anerbieten.

Andererseits kann man entgegnen, dass dies nicht immer sein muss. Denn der Text ist ja eben zeitlos genug. Insofern geht das Konzept in Ordnung. Und Schulze versteht sein Handwerk, der Rhythmus der Inszenierung passt – Langeweile kommt keine Sekunde auf. Die menschlichen Abgründe schält er gekonnt heraus. Dennoch wirkt das alles etwas zu brav und linear. Überraschungen und Brüche im Plot als Reizpunkte fehlen. Letztlich bleibt der Eindruck einer sehr solide umgesetzten Komödie. Und vor allem: Das siebenköpfige Ensemble liefert hervorragende Arbeit ab. Wie zum Beispiel Carnevali und Prüfert die innere Zerrissenheit ihrer Charaktere darstellen, ist hohe Kunst. Allein die Performance der Schauspielenden lohnt den Besuch in der Box.

Zur schönen Aussicht. Box im Luzerner Theater. Weiter Aufführungen bis 26. März. www.luzernertheater.ch

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen