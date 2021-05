Schauspiellabor Luzerner Theater lädt ein, sich eine Woche lang mit dem Tod zu befassen In seinem Schauspiellabor umkreist das Luzerner Theater das Sterben. Die Behandlung des tiefgründigen Themas hat allerdings noch Luft nach oben. Roman Kühne 21.05.2021, 18.00 Uhr

Ist es das, was übrig bleibt? Ein paar zerfetzte Taubenleiber, durchtrennt vom fröhlich pfeifenden Gärtner, zerschnitten mit dem Rasenmäher an einem Morgen der Unachtsamkeit? Zum Glück waren die Vögel schon vorher tot. Abgeprallt von der Fensterscheibe, eingesammelt und auf der Wiese deponiert von Frauenhänden. Dazu erklingt ein Lied. Es besingt den lauen Sommertag, den Flug der Tauben, himmelwärts und in das Mörderglas.

Das Lied ist der tägliche Vorspann der neuen Produktion des Luzern Theaters «Sterben Üben». Sie findet vollständig im Netz statt. Per Onlineanmeldung und mit einem Login Code kann man sich eine Woche lang mit dem Thema des Hinscheidens befassen. Jeden Tag werden kurze Sequenzen serviert, unabhängig von Ort und Zeit. Jeweils am Morgen wird der Link ins Postfach geliefert.

Apero-Häppchen statt langes Diner-Gespräch?

Die Künstlerinnen Gilda Laneve und Myriel Meissner haben sich hier ein mächtiges Thema vorgenommen. Was gehört zum Sterben? Wie kann man sich darauf vorbereiten? Muss man dies überhaupt? Sprachriesen und vielschichtige Denker haben das Thema ausschweifend und tieftauchend abgehandelt. Da gibt es Selbstmorde («Fräulein Else» von Schnitzler), den Soldatentod (Bölls «Wanderer, kommst du nach Spa…»), den verwesenden Alters- und Krebstod («Das sterbende Tier» von Philip Roth) oder den lamentierenden, philosophisch explodierenden Tod von Tolstoi («Der Tod des Ivan Iljitsch»), eine verzweifelte Suche nach Sinn und Wert. Grosse Literatur. Denkstoff für Generationen. Und jetzt 7 x 15 Minuten? Apéro-Häppchen statt langes Diner-Gespräch? Ein Schwergewicht in kleinen Portionen?

Es ist natürlich nicht die Ansicht von Laneve und Meissner, das Thema Tod allumfassend zu ergründen. In den ersten drei Tagessequenzen, die uns zur Verfügung stehen, werden Appetizer serviert. Es geht eher darum, Anstösse zu bekommen. Selber denken, fühlen und ergründen ist angesagt. Einmal sind es kurze Aussagen (zufälliger?) Passanten über ihre Beschäftigung mit dem Tod.

In der zweiten Sequenz geht es um die Organspende. Zahlen und Fakten zu Lunge, Niere oder Herz.

Ausschnitt aus dem Spiel zum Thema Organspende. Bild: Luzerner Theater

Oder was als Meditation beginnt, am dritten Tag, führt Schritt für Schritt zum eigenen Sterben und Verwesen. «Der Puls wird langsamer, der Urin wird weniger.»

Das Design des Online-Produkts ist schlank, schlicht gar. Der Fokus liegt ganz auf dem jeweiligen Thema. Stimmen aus dem Off leiten die Zuhörenden an. Man wird eingeladen, es sich möglichst bequem zu machen (Meditation) oder muss gezeichnete Körperteile in einen Kasten verschieben (Organspende). Aussagen wie «Warum muss ich mich überhaupt dem Tod stellen, wenn ich einfach verschwinden kann» geben Denkimpulse und Diskussionsthemen. Oder was machen wir mit «Ich will nicht, nie und nimmer. Oder wenn, dann nur im Sommer. Und ganz schnell»? Kann man den Tod herauszögern, wenn man «nicht parat» ist?

Ein bisschen wie in einer Schulstunde

Dennoch wirkt das Ganze nach den ersten drei Sequenzen etwas banal. Ein Unterrichtssequenz zum Thema Tod am Obergymnasium oder in der Erwachsenenbildung sähe wohl nicht viel anders aus. Zum Einstieg eine Umfrage, ob sich die Schüler Gedanken zu ihrem Sterben machen. Danach ein Onlinespiel, wo man einen fachlichen Input zum Spenden von Organen und ihrer Knappheit erfährt. Werbung für die soeben beschlossene «erweiterte Widerspruchslösung» des Parlaments? Zwischendurch eine kleine Geistesübung, wo man in seinen Körper hineinhört, versucht den eigenen Zerfall zu erlauschen.

Einzig die makabre Schlussszene des Einleitungsvideos würde man an einer Schule wohl heute nicht mehr zeigen. Im Gegensatz zum Labor-Oper-Stück «Robinson», welches vor zwei Wochen die Zuschauer auf vielen Ebenen abholte, hat dieses Experiment im Theaterbereich in den verbleibenden vier Tagen noch Luft nach oben.

Für «Sterben Üben» kann man sich ab sofort kostenlos anmelden und schauen unter www.luzernertheater.ch/boxlaborschauspiel. Weitere neue Starts: Mittwoch, 2. Juni und Montag, 7. Juni.